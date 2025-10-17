ילדים א': הקאמבק הכפול של בית"ר פ"ת

מגרש הכדורגל החדיש במתחם ספורטק צפון אירח אתמול (שישי) בצהריים משחק ליגה בין שתי קבוצות ששאפו לזכות בניצחון בכורה העונה. מצד אחד, הקבוצה המארחת - קבוצת הדרום של שמשון "פזטל" ת"א, שמאזנה עמד על תוצאת תיקו והפסד אחד, מהעבר השני קבוצת "צו פיוס" של בית"ר פ"ת, שהפסידה בשני משחקי הליגה הראשונים. על המגרש התפתח משחק קצבי ובכל מחצית התעלתה קבוצה אחרת. המשחק סיפק שבעה שערים, מהפך אחד ולא היה בו רגע דל.

שמשון "פזטל" ת"א זהרה במחצית הראשונה. צמד שערים שכבש איתי צלניקר ושער אחד שכבש ארי אמדו, ובין לבין שער שכבש איתי סלמן האורח בבעיטה מ-30 מטרים הביאו ליתרון 1:3 לזכות המארחים בתום המחצית.

במחצית השנייה בית"ר פ"ת נכנסה חזק לעניינים. ההגנה גילתה שיפור משמעותי ביכולותיה, משחק ההתקפה קלח והתכליתיות הייתה שם המשחק. סמוך לפתיחת המחצית השנייה מסירת עומק מעולה של רום לוי מצאה את יאיר ביבי, שבעט וכבש מקרוב וצימק את יתרון המארחת ל-2:3. לאחר מכן, היה זה התור של רום לוי לכבוש, מסירה מצוינת של גיא עובדיה מצאה את השחקן, שהקדים את השוער המקומי, בעט לרשת וקבע שוויון 3:3. עשר דקות לסיום המשחק שוב שער בבעיטה מטווח רחוק - הפעם יאיר זוהר בבעיטה חופשית מדהימה מ-40 מטרים יצר מהפך בתוצאה וסלל את דרכה של קבוצתו לניצחון 3:4.

את המשחק ניהל מטעמה של בית"ר פ"ת המנהל המקצועי של המועדון בעבר הלא רחוק, אלון מרגונינסקי, שהחליף בהופעת אורח חד פעמית את אחיו, שמעון. אלון מרגונינסקי שיתף בתחושותיו: "תמיד כיף לעמוד על הקווים. מי שנמצא בתחום ואוהב אותו, יודע שזה חיידק שקשה להיפטר ממנו. נהניתי מאוד מהמשחק ומהאופי של הקבוצה. מגיע קרדיט לשמשון - לילדים ולמאמן, איתי קיי, על משחק טוב והוגן. שאפו למאמן הקבוצה שלנו בשוטף, שמעון, על העבודה הטובה והמבורכת שהוא עושה על הקווים. מאחל הצלחה רבה למנהל מחלקת הנוער, ראובן כץ, שעושה עבודה מצוינת ומבורכת עם ילדי מחלקת הנוער . שיהיו רק בשורות טובות לעם ישראל, שבת שלום".