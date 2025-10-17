באצ'ו יערוך בכורה העונה, גם קלטינס חוזר

שתי קבוצות במומנטום חיובי ייפגשו מחר (שבת, 19:15) בדוחא. בני סכנין תארח את עירוני טבריה במסגרת המחזור השביעי בליגת העל בכדורגל. טבריה, עם 9 נקודות, נמצאת במקום השביעי ומגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים: 0:2 במושבה על הפועל פתח תקווה ו-0:1 בגרין על הפועל ירושלים.

סכנין מצידה באה עם 7 נקודות, במקום העשירי, כאשר בשני המשחקים האחרונים שלה צברה הקבוצה של שרון מימר 4 נקודות, עם תיקו 0:0 בדוחא מול מכבי ת''א וניצחון 1:2 דרמטי בנתניה מפנדל של איאד אבו עביד בדקה ה-90. אגב, פנדל של אבו עביד בדקה ה-90 הכריע גם את ההתמודדות בין הקבוצות באצטדיון דוחא בעונה שעברה, במסגרת הפלייאוף התחתון, בו סכנין ניצחה 1:2. בסיבוב הראשון, בגרין, טבריה ניצחה 0:1 ובסיבוב השני, בעכו, המשחק הסתיים ב-0:0.

בטבריה הנעדר היחיד הוא דניאל גולאני, הפצוע בקרסול, כאשר אונדרז' באצ'ו חוזר לסגל ולמעשה יערוך הופעת בכורה בליגה העונה. באצ'ו יפתח במערך של שלושה בלמים לצד סמביניה ורון אונגר, שימשיך לקבל קרדיט בעמדת הבלם.

שחקני עירוני טבריה באימון (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

אלירן חודדה באימון טבריה (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

יתר ההרכב יהיה ללא שינוי מזה שניצח בשני המשחקים האחרונים. דוד קלטינס, שהיה פצוע במשחקים מול מכבי ת''א, נתניה והפועל פתח תקווה וחולה נגד הפועל ירושלים, חוזר גם הוא לסגל של טבריה.



מוחמד אוסמן סוחב 4 כרטיסים צהובים ואם יספוג צהוב נוסף במשחק מחר- יחמיץ את מכבי חיפה במחזור הבא. אלירן חודדה התייחס ליריבה לקראת המשחק: "אנחנו מגיעים לאחד ממשחקי החוץ הקשים בליגה, מול קבוצה פיזית וטקטית, ולכן נצטרך להיות דרוכים ומוכנים לכל אתגר".

חודדה התייחס גם לחזרה של באצ'ו: "אנו שמחים לקבל בחזרה לשורותינו את אחד מהשחקנים החשובים שלנו, ונשלב אותו מחדש בצורה נכונה שתתרום לקבוצה ותוסיף לנו כוח משמעותי להמשך הדרך"

גיא חדידה הוסיף כשאמר: אנחנו מתכוונים להגיע בגישה מחויבת ורעבה, בדיוק כמו שהראינו במשחקים האחרונים לפני הפגרה, מתוך אמונה גדולה שנוכל להמשיך מהמקום שבו עצרנו. המיקוד שלנו הוא בעצמנו, בעבודה הקבוצתית, בביצוע נכון של הדברים שאנחנו יודעים לעשות וכשזה יקרה, התוצאה כבר תגיע לטובתנו".

שחקני עירוני טבריה באימון (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

סטניסלב בילינקי (צילום: עודד חסין. עירוני טבריה)

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.