"המשחק מול בטיס חשוב מאשר זה שנגד סיטי"

מאמן ויאריאל, מרסלינו, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק ביום שבת ב-19:30 (חי בערוץ ONE) מול בטיס באצטדיון לה סרמיקה והבהיר כי הוא לא רואה במשחק הזה גורלי, אך כן חשוב מאוד, מאחר שמדובר ביריבה ישירה במאבק על המקומות באירופה.

"זה יום מיוחד. זה כבוד גדול להיכנס להיסטוריה של ויאריאל כמאמן עם הכי הרבה משחקים על הקווים. יש לי תחושת סיפוק כפולה, מצד אחד אני מודה לכל האנשים שנתנו בי אמון, לצוות המקצועי, לשחקנים שעבדו איתי, לאוהדים... זה מרגש מאוד. ומצד שני אני גאה על הדרך שעשינו. בכדורגל של היום, אם אתה נשאר בתפקיד כל כך הרבה זמן, זה סימן שאתה משיג תוצאות טובות. אני מקווה שנוכל ליהנות מהיום הזה עם ניצחון. ולגבי פלגריני, זו פשוט מקריות, מצד אחד אני המאמן עם הכי הרבה משחקים בוויאריאל, והוא המאמן עם הכי הרבה משחקים בבטיס. זה סוג של צירוף מקרים מיוחד ששנינו נרשום שיאים באותו משחק", אמר מרסלינו.

על הספקות וההיעדרויות: "השחקנים שחזרו מהנבחרות כמעט ולא התאמנו עם הקבוצה. ניקו ופפה יצטרפו היום, אחרי שהתאמנו אתמול בנפרד. בנוסף, לג’ורג’ יש אי נוחות קלה. כשנותר לנו עוד אימון אחד, חואן פוית’ כנראה לא יחזור. לעומת זאת, איוזה וג’רארד מורנו כנראה כן יהיו כשירים".

מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

על כך שיש לו מעט זמן להתכונן עם שחקני הנבחרות: "בטיס במצב דומה. זה לא אותו דבר לשחק בשבת או בראשון. אלה נסיבות שקורות, במיוחד כשיש לך שחקנים בין-לאומיים ממדינות רחוקות. יש לנו שחקנים מקנדה, דרום אפריקה, מאורוגוואי… צריך להסתגל לזה. יש לנו סגל רחב, ונשתמש בו בהתאם".

החשיבות של המשחק מול בטיס: "עבורנו, המשחק הזה הוא החשוב ביותר כרגע, כי מדובר ביריבה עם שאיפות דומות. גם בעונה שעברה, בתקופה חשובה, הם היו יריב ישיר שלנו. יש להם סגל טוב מאוד, ופלגריני הופך אותם לקבוצה תחרותית שמשחקת כדורגל איכותי ומשיגה תוצאות. מחכה לנו יריבה קשה, וזו צריכה להיות כל תשומת הלב שלנו כרגע. מנצ'סטר סיטי תחכה, זו תחרות אחרת, אבל עכשיו אנחנו מתמקדים בבטיס בלבד".

על ההרכב המשוער: "יש לי תמונה די ברורה בראש. אולי יש לי ספק קטן פה ושם, אבל ברוב העמדות אני יודע מי ישחק. נקווה שנקבל את ההחלטות הנכונות".

ההרכב של ויאריאל (La Liga)

על כך שכל שחקני ההתקפה זמינים: "אני חושב על כל שחקני ההתקפה שיש לנו, ובכל רגע נתון, בהתאם למשחק, לכושר ולמה שאנחנו רוצים להשיג, נבחר את מי שישחק. יש לנו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, כך שיש לנו אפשרויות שונות. נראה מה קורה עם ג’ורג’. עד עכשיו מעולם לא היו לנו כל החלוצים זמינים במקביל. אני מקווה שהפעם כן, כי כך נהיה הכי קרובים למאה אחוז שלנו".

על בטיס כיריבה ישירה: "בטיס קבוצה מנוסה, עם הרבה איכות. היא תמיד במשחק עד לדקה האחרונה, ויכולה להפוך תוצאה גם כששולטים בה. מצפה לנו משחק קשה מאוד. יש להם סגל מאוזן ועמוק עם שחקנים בעלי יכולת אישית גבוהה".

על המשחק במיאמי והצהרת ברצלונה: "הם הביעו את דעתם, ואני לא האיש שצריך להביע דעה על מה שאמרו. אנחנו מקבלים לחלוטין את המצב הזה. אם המשחק אכן יתקיים במיאמי, ויאריאל תיכנס להיסטוריה".