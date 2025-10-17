יום שישי, 17.10.2025 שעה 21:17
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
2174-1532עירוני נס ציונה
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

משפחת פדרמן נשארת במכבי ומבצרת מעמדה

המשפחה מקימה קרן השקעות שבה שותפה משפחת ווילף, שלא נכנסת ישירות לבעלות על הקבוצה. המהלך מחזק את מעמד משפחת פדרמן שתישאר עם 29 האחוזים שיש לה

|
דני ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)
דני ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

אם מישהו סבור שמשפחת פדרמן מתכוונת לעזוב בקרוב את מכבי תל אביב, הוא טועה ובגדול. כניסתה של משפחת ווילף האמריקאית תתבצע בעקיפין, ולא באופן ישיר, באמצעות קרן השקעות שמקימה משפחת פדרמן בראשות עדי פדרמן הנחשב לגאון פיננסי  ואחיו דני.

במסגרת המתווה, משפחת פדרמן תעניק למשפחת ווילף אחזקה של כ־10% עד 13.5% מתוך 29% הבעלות שבידיה במכבי תל אביב, לפי שווי קבוצה מוערך של כ־150 מיליון דולר. המהלך צפוי להזרים למשפחת פדרמן כספים חדשים, שיאפשרו לה להזרים הון לקבוצת הכדורסל ולבסס עוד יותר את מעמדה במועדון.

באמצעות הקמת הקרן, משפחת פדרמן אינה נדרשת לקבל את אישורם של יתר בעלי המניות  משפחת רקנאטי, שמעון מזרחי, ריצ’ארד דיץ ובן אשכנזי, מה שהיה נדרש אילו משפחת ווילף הייתה נכנסת ישירות לבעלות. כך, למעשה, עוקפת המשפחה את הצורך באישור גורף של יתר הבעלים. למעשה, משפחת פדרמן נשארת עם כ-29% מהבעלות שיש לה בקבוצת הכדורסל.

מארק ווילף ודני פדרמן (איציק בלניצקי ו-IMAGO)מארק ווילף ודני פדרמן (איציק בלניצקי ו-IMAGO)

אם משחקי היורוליג ימשיכו להתקיים מחוץ לישראל, תקציב הקבוצה לעונה הנוכחית צפוי להגיע לכ־100 מיליון שקל, כולל כלל ההוצאות. המשמעות היא שבעלי המניות יידרשו להזרים יחד מהבית כ־50 מיליון שקל. מנגד, חזרת המשחקים לישראל עשויה להקל משמעותית על התקציב ולשפר את מצבה הכלכלי של הקבוצה.

תקציב השחקנים והמאמנים  כולל שני שחקנים שעדיין לא הוחתמו  עומד על כ־15 מיליון אירו. בינתיים, ההכנסות ירדו בכ־35% לעומת עונות קודמות, והדבר תלוי בהצלחת הקבוצה ביורוליג, בגיוס ספונסרים חדשים ובשאלה האם המשחקים ישובו להתקיים בארץ.

