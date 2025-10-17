תיקו מותח בדרבי השרון בליגת הכדוריד

המחזור החמישי בליגת ווינר בכדוריד: דרבי השרון כמעט תמיד מספק משחקים מותחים, ואתמול (שישי) המפגש בין א.ס רמת השרון לבני הרצליה התעלה, והסתיים בדרמה משובחת. הרצליה כבר הוליכה ביתרון של שלושה שערים 8 דקות לסיום, אך רמה"ש הצליחה לחזור ולבצע מהפך, אבל מילאן גוסטוביץ' כבש וקבע שיוויון 31:31 - שש שניות לסיום. המשמעות, השתיים שהגיעו למשחק עם מאזן ניצחונות מושלם - הותירו רק קבוצת אחת בליגת ווינר עם מאזן מושלם, והיא מכבי ת"א.

למכבי ראשל"צ דבר לא הולך קל בפתיחת העונה, אבל היום היא הצליחה לאסוף ניצחון שני, שקטע רצף של שלושה הפסדים רצופים. זה קרה עם 36:39 בנס ציונה, שמצידה נותרה במקום הלפני האחרון עם נקודה אחת. מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד התאוששה משני הפסדים רצופים, ורשמה ניצחון ביתי 18:32 על מ.כ באר שבע, שסוגרת את הטבלה ללא נקודות.

המשחקים בין מכבי ת"א להפועל ראשל"צ, ובין מ.כ חולון לעירוני רחובות - יתקיימו ב-4 בנובמבר, בעקבות השתתפות השתיים בסיבוב השני של גביע אירופה, בשבת ובראשון. מכבי ת"א תתארח בלרנקה אצל אנורתוזיס פמגוסטה, הדאבליסטית הקפרסיאית בחמש השנים האחרונות. לחולון מצפה אתגר בסלוניקי, כאשר היא תקיים שם את צמד המשחקים מול פאוק סלוניקי. המחזור השישי ייצא לדרך כבר ביום רביעי: ב-19:30 - באר שבע תארח את רמת השרון. הפועל ראשל"צ את נס ציונה. ב-20:00 - הפועל קרית אונו - הפועל אשדוד. בחמישי, ב-19:30, מכבי ראשל"צ תפגוש את חולון והרצליה את מכבי ת"א.

א.ס רמה"ש - בני הרצליה 31:31 (17:16)

מותחן נהדר ומשובח, שכלל מהפכים ודרמה גדולה בסיום. רמה"ש הגיעה אחרי ניצחון מרשים בנחלת יהודה על האלופה הפועל ראשל"צ, אבל הרצליה למדה אותה היטב - וניצלה גם את חסרונם של רם טורקניץ (שנפצע בדקות הפתיחה) ושל לאונרדו דה אלמיידה שלא שיחק בגלל פציעה. רמה"ש הוליכה בפתיחה, אבל יוסי אפו, אקס רמה"ש, ודניס ינקובסקי השלימו מהפך, והעלו את הרצליה ליתרון 12:14 (22').

מילאן גוסטוביץ כובש השיוויון הדרמטי ... מלול מרמת השרון צילום גיל שמאי. (אחר)

איגור צ'רניקוב הפגין משחק טוב בשער, וניב צורף הגדיל לפלוס 3 שערים. מילאן פאבלוביץ' השווה בפתיחת המחצית השנייה, ואסיסט שלו לעמית מוטולה השלים מהפך - 18:19. ינקובסקי החזיר את היתרון להרצליה, ועם צמד קבע 21:19. יוסי אפו היה חתום על ה-22:20. פראן לוצ'ין עצר פנדל ומנע גם בהמשך את הגדלת היתרון. להרצליה את צ'רניקוב בדקות טובות. מילאן גוסטוביץ' העלה ל-26:23 (46'). לפאבלוביץ' הייתה הזדמנות להוריד לשער בכניסה לעשר הדקות האחרונות, אבל ליאור שיין עצר את הפנדל. גוסטוביץ' העניש אח"כ והעלה ל-29:26. מיכאלו ראדויקוביץ' החטיא פנדל מול שיין, אבל דווקא שם רמה"ש חזרה: איתמר גולדשטיין צימק לשער - 29:28, שבע דקות לסיום. אפו כבש, אבל צח מלול העניק עוד צ'אנס לרמה"ש - 30:29 (55'). עצירה של לוצ'ין, ושער של דניאל צרפתי, אקס הרצליה, במתפרצת קבעו שיוויון - 30:30 (56'). ראדויקוביץ' הוביל מהפך נוסף - 30:31 לרמה"ש, שתיים וחצי לסיום. גוסטוביץ' כבש שיוויון דרמטי, שש שניות לסיום, ואפו חסם את הזריקה האחרונה. איבוד נקודה ראשון לשתי הקבוצות.

כבשו לרמת השרון: מיכאילו ראדויקוביץ' 9 שערים, מילאן פאבלוביץ' 6, דניאל צרפתי 5, צח מלול ואיתמר גולדשטיין 3 כ"א, איתי שיינפלד 2, עמית מוטולה, יהלי טל ופראן לוצ'ין 1 כ"א. עצירות שוערים: לוצ'ין - 9, אושרי רזניק 1. כבשו להרצליה: נמניה גויקוביץ' ומילאן גוסטוביץ' 6 שערים כ"א, דניס ינקובסקי 5, ניב צורף 4, יוסי אפו ושחר לוסטיגמן 3 כ"א, אסף אוחיון ואראל צייטלר 2 כ"א. עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב - 14, ליאור שיין 1. שפטו מתן לינדנבאום ודור לרון.

א.כ נס ציונה - מכבי ראשל"צ 39:36 (18:17)

שתי הקבוצות הגיעו למפגש עם תקווה לתפנית, לאחר האכזבות בפתיחת העונה. נס ציונה איבדה במחזור הקודם הזדמנות להשיג ניצחון בכורה, אחרי שספגה שער שיוויון ברחובות בשניות הסיום. מכבי ראשל"צ ספגה שער הפסד מול מכבי ת"א גם כן בשניות האחרונות, ורשמה את פתיחת העונה הגרועה ביותר שלה (שלושה הפסדים וניצחון).

היום, מכבי ראשל"צ תיקנה במעט, והשיגה ניצחון. נס ציונה רושמת הפסד שלישי, והיא עם נקודה אחת במקום הלפני האחרון. מכבי ראשל"צ פתחה טוב ואף הוליכה ביתרון של 4 שערים, אותו נס ציונה סגרה למינוס שער בהפסקה. נס ציונה השוותה ל-24:24 (40'), ובהמשך ל-29:29 (48'), אבל שם מכבי ראשל"צ התעלתה - וברחה ל-35:31 (54'). נס ציונה עוד הורידה את הפיגור לשני שערים, וירמי סידי חתם וכבש בפנדל בשניות הסיום.

המפגש בין נס ציונה למכבי ראשון צילום דבורית איטין (אחר)

כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' 13 שערים, אביעד בן זימן 11, שליו אהרוני 4, אבירם אמסלם 3, עידו בדור 3, אופיר כהן ודליבור סוקיץ' 1 כ"א. עצירות שוערים: אלון רוצבי 6, אור כנעני 4. מכבי ראשל"צ: נדב ניזרי 11 שערים, ירמי סידי 10, עדן ג'ינג'י 8, קריסטו מילוסביץ' 5, נבויישה סימוביץ' 2, עמרי קושמרו, גיא גרא ועדי כהן 1 כ"א. עצירות שוערים: ניקיטה ניקולין ואיתן אלבז 2 כ"א, אורון ברגיל 1. שפטו לידור מועלם וערן סביר.

הפועל אשדוד - מ.כ באר שבע 18:32 (8:17)

מחזיקת גביע המדינה התאוששה אחרי שני הפסדים רצופים בשבוע שעבר, ורשמה ניצחון שלישי העונה. באר שבע ממשיכה לסגור את הטבלה, ללא נקודות. מלבד דקות טובות בפתיחה, זה היה משחק בשליטה מלאה של אשדוד - שביססה לעצמה כבר בסיום המחצית הראשונה יתרון משמעותי.

כבשו לאשדוד: אורוש טודורוביץ' 10 שערים, מיכאיל ז'ילה וליאם מדר 4 כ"א, ירין ליברמן ואור רחימוף 3 כ"א, אור ממן, איתי שלמא ואולכסנדר טילטה 2 כ"א, לו אקסברוד וניב קוטלרקר 1 כ"א. עצירות שוערים: סווינביורן פטורסון - 14, שון מורחוב 5, ליאל גדז' 4. לבאר שבע: מילוש סאביץ' וספאסוי גאצ'ביץ' 6 שערים כ"א, מיכאילו ריסטיץ' וטל קדמי 2 כ"א, דוראל בן סעדון וריאן ג'בארין 1 כ"א. עצירות שוערים: ליאור שהרבני ושון ריבקין 6 כ"א. שפטו דודי ינקו ושרון בן שושן.