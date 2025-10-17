יום שישי, 23.01.2026 שעה 00:48
ספורט אחר  >> בריאות וכושר

מה עושים כשפשוט אין חשק ללכת להתאמן במכון?

אם אתם בונים רק על מוטיבציה שתחזיק אתכם באימונים, אתם צפויים לגלות שאט אט אתם כבר מפסיקים להתאמן. אז מה אפשר לעשות כדי להתמיד ועדיין ליהנות?

|
לא תמיד יש חשק (בינה מלאכותית)
לא תמיד יש חשק (בינה מלאכותית)

אם אתם מתאמנים יותר מיום או יומיים במכון, אתם ודאי מכירים את התופעה הבאה: כל אימון מתחיל להיראות אותו הדבר ופשוט קשה לעשות שוב ושוב את אותם תרגילים. יותר מכך, לא רק שהשגרה שוחקת, אלא גם הפיתויים מסביב כמו סדרות בבינג’, שינה, או גלילה בטלפון, הופכים את ההגעה לאימון ליותר ויותר קשה.

במידה ואתם חיות חדר כושר שרק סופרים את הדקות עד לאימון הבא, כמובן שהכתבה הזו לא בשבילכם, אבל אם אתם מרגישים שהתופעה האמורה מאפיינת אתכם, אתם בהחלט מוזמנים להמשיך ולקרוא, ואפילו לשתף אותנו בשיטות שלכם להתמיד באימונים בטוקבקים.

ביי ביי מוטיבציה, שלום התמדה

לפני מספר שנים המוטיבציה היתה הכוכבת בכל הקשור לעניינים המנטליים של אימון הכושר שלכם. היא זו שהיתה אמורה להחזיק אתכם באימונים, והיא היתה מבוססת על שירים ממריצים, משפטי השראה, הרבה מבטים במראה, ואם אפשר, גם הערות על זה שהתנפחתם מהסבחבה שלכם אף פעם לא הזיקו. אז מדוע היא כבר לא רלוונטית?

העיקר להתמיד ולבצע את התרגיל הראשון, השאר יבוא לבד (בינה מלאכותית )העיקר להתמיד ולבצע את התרגיל הראשון, השאר יבוא לבד (בינה מלאכותית )

היום הגישה בכל הקשור לאימונים עברה ל”התמדה”. זה אמנם נשמע קצת קר וחסר על טעם, אבל זה פשוט מה שעובד. אם יש אימון, אז יש אימון, והולכים אליו בכל מקרה. ומה קרה למוטיבציה? כולנו כבר הבנו שהיא באה בגלים, ואם נלך רק שיש לנו מוטיבציה כנראה שנפסיד את מרבית האימונים. צריך פשוט ללכת ולהתחיל עם התרגיל הראשון, אחרי זה המשך האימון הוא כבר קל יותר.

אתם חייבים כל הזמן לשנות

כפי שציינו קודם לכן, אחד הדברים הקשים בהתמדה הוא המונוטוניות – הכול נראה כל הזמן אותו דבר. פתרון יעיל לכך יכול להיות רענון כלל האלמנטים שמסביב לאימון: הגעה בשעה אחרת לאימון, קניית בגדי אימון חדשים, החלפת הפלייליסט בטלפון, שינוי חטיף החלבון, או כל אלמנט אחר שיכול “לרענן” לכם את האימונים.

שנו את הפלייליסט שלכם (בינה מלאכותית)שנו את הפלייליסט שלכם (בינה מלאכותית)

בנקודה זו ייתכן ותגידו שלא ניתן כל הזמן לשנות, ויש שינויים שעושים אחת לתקופה מסויימת, אבל הבנתם את העיקרון. לא צריך לשנות הכול יחד, אפשר בכל שבוע לשנות משהו אחר. אתם גם יכולים להרשות לעצמכם צ’ופר בסוף כל אימון בצורת חטיף חלבון שאתם אוהבים, שייק חלבון או כל דבר אחר שאתם אוהבים לצרוך.

הוסיפו פרטנר לאימון

זאת אחת ההמלצות היותר חשובות שניתן לתת בהקשר להתמדה באימונים: הגעה יחד עם חבר מביאה עצמה גם מחוייבות וגם שיפור של האימון עצמו: אם אתם יכולים לשמור אחד על השני אתם יכולים להגיע למשקלים כבדים יותר, שכן עיקרון העלאת העומס הוא עיקרון חשוב ביותר בכל הקשור להעלאת מסת שריר.

אימון עם פרטנר (בינה מלאכותית )אימון עם פרטנר (בינה מלאכותית )

אם אתם מתקשים למצוא חבר שיבוא אתכם בשעות המתאימות לכם, צריך לזכור שלפעמים חדר הכושר הוא גם מקום חברתי. במידה ואתם מזהים מישהו ברמה שלכם שמגיע בשעות שלכם, אחד מכם בהחלט יכול להציע אימונים משותפים – זה אכן קורה במכון, ולא מעט.

שנו את האימון עצמו

המלצה זו מובאת בכוונה בסוף משום שהיא צריכה להיעשות בהדרכת מדריך כושר מוסמך. יש עשרות דרכים בהם תוכלו לגוון את האימון שלכם מבלי לשנות כלל את התרגילים, בין אם מדובר בשימוש בדרופים, בפירמידות, בסופר סטים או בכל שיטה אחרת שגם תעשה רק טוב לשרירים שלכם (“הפתעת השריר” בשיטות חדשות עוזרת להתפתחותו, שכן זה משהו שהוא לא רגיל אליו).

במידה והאימון שלכם מתאים לכם כמו כפפה ואתם לא רוצים, או מפחדים, לעשות שינוי, זה ממש לא חובה. אפשר להחליף תוכנית אימונים אחת למספר חודשים ולגוון את האימון בעזרת שאר העצות שהזכרנו בכתבה זו. מכל מקום, הכי חשוב שפשוט תמשיכו להתאמן, אתם עושים עבודה מצויינת.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

כותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */