מה עושים כשפשוט אין חשק ללכת להתאמן במכון?

אם אתם מתאמנים יותר מיום או יומיים במכון, אתם ודאי מכירים את התופעה הבאה: כל אימון מתחיל להיראות אותו הדבר ופשוט קשה לעשות שוב ושוב את אותם תרגילים. יותר מכך, לא רק שהשגרה שוחקת, אלא גם הפיתויים מסביב כמו סדרות בבינג’, שינה, או גלילה בטלפון, הופכים את ההגעה לאימון ליותר ויותר קשה.

במידה ואתם חיות חדר כושר שרק סופרים את הדקות עד לאימון הבא, כמובן שהכתבה הזו לא בשבילכם, אבל אם אתם מרגישים שהתופעה האמורה מאפיינת אתכם, אתם בהחלט מוזמנים להמשיך ולקרוא, ואפילו לשתף אותנו בשיטות שלכם להתמיד באימונים בטוקבקים.

ביי ביי מוטיבציה, שלום התמדה

לפני מספר שנים המוטיבציה היתה הכוכבת בכל הקשור לעניינים המנטליים של אימון הכושר שלכם. היא זו שהיתה אמורה להחזיק אתכם באימונים, והיא היתה מבוססת על שירים ממריצים, משפטי השראה, הרבה מבטים במראה, ואם אפשר, גם הערות על זה שהתנפחתם מהסבחבה שלכם אף פעם לא הזיקו. אז מדוע היא כבר לא רלוונטית?

העיקר להתמיד ולבצע את התרגיל הראשון, השאר יבוא לבד (בינה מלאכותית )

היום הגישה בכל הקשור לאימונים עברה ל”התמדה”. זה אמנם נשמע קצת קר וחסר על טעם, אבל זה פשוט מה שעובד. אם יש אימון, אז יש אימון, והולכים אליו בכל מקרה. ומה קרה למוטיבציה? כולנו כבר הבנו שהיא באה בגלים, ואם נלך רק שיש לנו מוטיבציה כנראה שנפסיד את מרבית האימונים. צריך פשוט ללכת ולהתחיל עם התרגיל הראשון, אחרי זה המשך האימון הוא כבר קל יותר.

אתם חייבים כל הזמן לשנות

כפי שציינו קודם לכן, אחד הדברים הקשים בהתמדה הוא המונוטוניות – הכול נראה כל הזמן אותו דבר. פתרון יעיל לכך יכול להיות רענון כלל האלמנטים שמסביב לאימון: הגעה בשעה אחרת לאימון, קניית בגדי אימון חדשים, החלפת הפלייליסט בטלפון, שינוי חטיף החלבון, או כל אלמנט אחר שיכול “לרענן” לכם את האימונים.

שנו את הפלייליסט שלכם (בינה מלאכותית)

בנקודה זו ייתכן ותגידו שלא ניתן כל הזמן לשנות, ויש שינויים שעושים אחת לתקופה מסויימת, אבל הבנתם את העיקרון. לא צריך לשנות הכול יחד, אפשר בכל שבוע לשנות משהו אחר. אתם גם יכולים להרשות לעצמכם צ’ופר בסוף כל אימון בצורת חטיף חלבון שאתם אוהבים, שייק חלבון או כל דבר אחר שאתם אוהבים לצרוך.

הוסיפו פרטנר לאימון

זאת אחת ההמלצות היותר חשובות שניתן לתת בהקשר להתמדה באימונים: הגעה יחד עם חבר מביאה עצמה גם מחוייבות וגם שיפור של האימון עצמו: אם אתם יכולים לשמור אחד על השני אתם יכולים להגיע למשקלים כבדים יותר, שכן עיקרון העלאת העומס הוא עיקרון חשוב ביותר בכל הקשור להעלאת מסת שריר.

אימון עם פרטנר (בינה מלאכותית )

אם אתם מתקשים למצוא חבר שיבוא אתכם בשעות המתאימות לכם, צריך לזכור שלפעמים חדר הכושר הוא גם מקום חברתי. במידה ואתם מזהים מישהו ברמה שלכם שמגיע בשעות שלכם, אחד מכם בהחלט יכול להציע אימונים משותפים – זה אכן קורה במכון, ולא מעט.

שנו את האימון עצמו

המלצה זו מובאת בכוונה בסוף משום שהיא צריכה להיעשות בהדרכת מדריך כושר מוסמך. יש עשרות דרכים בהם תוכלו לגוון את האימון שלכם מבלי לשנות כלל את התרגילים, בין אם מדובר בשימוש בדרופים, בפירמידות, בסופר סטים או בכל שיטה אחרת שגם תעשה רק טוב לשרירים שלכם (“הפתעת השריר” בשיטות חדשות עוזרת להתפתחותו, שכן זה משהו שהוא לא רגיל אליו).

במידה והאימון שלכם מתאים לכם כמו כפפה ואתם לא רוצים, או מפחדים, לעשות שינוי, זה ממש לא חובה. אפשר להחליף תוכנית אימונים אחת למספר חודשים ולגוון את האימון בעזרת שאר העצות שהזכרנו בכתבה זו. מכל מקום, הכי חשוב שפשוט תמשיכו להתאמן, אתם עושים עבודה מצויינת.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

כותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

