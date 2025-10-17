יום ראשון, 19.10.2025 שעה 20:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2210-249ברצלונה1
219-198ריאל מדריד2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
109-79אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

דני סבאיוס נפצע, ניסיונות להכשירו לקלאסיקו

קשרה הספרדי של ריאל מדריד, שנמצא בכושר טוב ולוקח חלק במערך של אלונסו, נפצע במהלך משחק אימון נגד קסטיליה וייעדר מהמפגש עם חטאפה. יחזור בזמן?

|
דני סבאיוס (IMAGO)
דני סבאיוס (IMAGO)

פגרת הנבחרות הגיעה לסיומו, מה שמעיד על חזרת כדורגל המועדונים לקדמת הבמה. אם ידיעה זו לא משמחת מספיק את אוהדי הענף ברחבי העולם, המשחק הכי גדול שיש לעולם הכדורגל להציע, הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד, נמצא ממש מעבר לפינה וייערך ב-26.10.

שתי הקבוצות הגדולות של ספרד ספגו לאחרונה מספר פציעות של שחקני מפתח, ואתמול (שישי) נודע כי קשרה של הבלאנקוס, דני סבאיוס, נפצע במהלך משחק אימון נגד ריאל קסטיליה ונמצא בספק להתמודדות הגדולה.

הקשר הספרדי נמצא בכושר טוב לאחרונה והתחיל לצבור ביטחון ממאמנו צ’אבי אלונסו, והפך לשחקן חשוב במערך שלו. אך כאמור, מאז משחק האימון שבו נפצע, הוא לא התאמן עם חבריו.

השחקן סובל ממתיחה בשריר הירך האחורי השמאלי וייעדר מהמשחק נגד חטאפה. המטרה היא להכשירו לקלאסיקו, אם כי גם הכללתו במשחק ליגת האלופות נגד יובנטוס אינה נשללת, אם כי זה יהיה סביר שהוא יחמיץ אותו.

סבאיוס שיתף השבוע מסר שרמז על פציעה: "ימים טובים יותר מגיעים, הישארו אופטימיים". לאחר מכן הוא העלה תמונה שלו מתאמן בחדר הכושר הביתי שלו, סימנים שהעלו את חוסר הוודאות לגבי מצבו הפיזי.

הצוות הרפואי סבור כי לא מדובר בפציעה רצינית ושהוא יוכל לשחק בקלאסיקו, אך עבור השחקן, מדובר במכשול בלתי צפוי בכושר הטוב ביותר שלו העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */