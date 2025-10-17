דני סבאיוס נפצע, ניסיונות להכשירו לקלאסיקו

פגרת הנבחרות הגיעה לסיומו, מה שמעיד על חזרת כדורגל המועדונים לקדמת הבמה. אם ידיעה זו לא משמחת מספיק את אוהדי הענף ברחבי העולם, המשחק הכי גדול שיש לעולם הכדורגל להציע, הקלאסיקו בין ברצלונה לריאל מדריד, נמצא ממש מעבר לפינה וייערך ב-26.10.

שתי הקבוצות הגדולות של ספרד ספגו לאחרונה מספר פציעות של שחקני מפתח, ואתמול (שישי) נודע כי קשרה של הבלאנקוס, דני סבאיוס, נפצע במהלך משחק אימון נגד ריאל קסטיליה ונמצא בספק להתמודדות הגדולה.

הקשר הספרדי נמצא בכושר טוב לאחרונה והתחיל לצבור ביטחון ממאמנו צ’אבי אלונסו, והפך לשחקן חשוב במערך שלו. אך כאמור, מאז משחק האימון שבו נפצע, הוא לא התאמן עם חבריו.

השחקן סובל ממתיחה בשריר הירך האחורי השמאלי וייעדר מהמשחק נגד חטאפה. המטרה היא להכשירו לקלאסיקו, אם כי גם הכללתו במשחק ליגת האלופות נגד יובנטוס אינה נשללת, אם כי זה יהיה סביר שהוא יחמיץ אותו.

סבאיוס שיתף השבוע מסר שרמז על פציעה: "ימים טובים יותר מגיעים, הישארו אופטימיים". לאחר מכן הוא העלה תמונה שלו מתאמן בחדר הכושר הביתי שלו, סימנים שהעלו את חוסר הוודאות לגבי מצבו הפיזי.

הצוות הרפואי סבור כי לא מדובר בפציעה רצינית ושהוא יוכל לשחק בקלאסיקו, אך עבור השחקן, מדובר במכשול בלתי צפוי בכושר הטוב ביותר שלו העונה.