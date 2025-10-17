קריית גת ניצחה את רמה"ש, הרצליה את מרמורק

החגים מאחורינו ומשחקי המחזור השישי בליגה א' דרום כבר כאן. המחזור החל כבר אתמול (חמישי) כאשר כפר סבא ושמשון תל אביב נפרדו בתוצאה של 1:1. קריית מלאכי רשמה ניצחון קטן-גדול של 0:1 על בית"ר יבנה, ומ.ס דימונה טיפסה גבוה בטבלה לאחר ניצחון 0:2 על מ.כ צעירי טירה. היום (שישי), התקיימו ארבעה משחקים נוספים.

בין השאר, מכבי קריית גת הצליחה לנצח בצורה מרשימה את רמת השרון בתוצאה של 0:3. מ.כ ירושלים והפועל הרצליה ניצחו באותה תוצאה (2:4) מול יריבותיהן, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל מרמורק, בהתאמה. מכבי עירוני אשדוד נשמה לרווחה לאחר ניצחון מינימלי של 0:1 על הפועל אזור. ביום שני (20/10) יינעל המחזור, כאשר מ.כ. ירמיהו חולון יפגשו בביתם (18:15) את מכבי יבנה.

הפועל מרמורק – הפועל הרצליה 4:2

הרצליה התעוררה לחיים ובזכות הניצחון עלתה לצמרת ליגה א' דרום. "להבקיע ארבעה שערים במגרש הזה? משוגע", ציין בסיום ההתמודדות ניר שטרית, מנכ"ל המועדון, שנצפה לאורך כל המשחק עם ג'מיל (אלי חיו חמו), היו"ר. הרצליה של אורי קרגולה הייתה עדיפה על פני זו של יוסי חכים, שאף ראה את הכרטיס האדום לקראת סוף המשחק.

אלי חיו חמו (ג'מיל) וניר שטרית (יונתן גינזבורג)

לאחר חמש דקות משחק, אלעד מגן, הבחור הצעיר ששיחק בעונה החולפת הן בהכח מכבי עמידר רמת גן (נוער) והן בהפועל ניר רמת השרון (נוער), קבע 0:1 בבעיטה חזקה מצד שמאל, שהכניעה את לידור כהן. בדקות 15 ו-16 הפועל מרמורק הייתה על גג העולם, כאשר הפכה את התוצאה ל-1:2 בזכות שערים של ענר שכטר ואור וובו, השחקן המקומי שגדל באדום.

שחקני מרמורק חוגגים עם אור וובו את המהפך הראשון במשחק (יונתן גינזבורג)

ינאי דוד (יונתן גינזבורג)

למרות צמד השערים הללו, הגנת הפועל מרמורק הייתה כמו חמאה על חתיכת לחם. ירין מוגרבי השווה בדקה ה-27 וקבע 2:3 להפועל הרצליה. מרמורק נכנסה להלם ולא הצליחה להשוות. בדקה ה-58, טל שריג נעץ את הרביעי בבעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אחד משערי המשחק. התוצאה הסופית: 2:4 להפועל הרצליה.

הרצליה עלתה למקום הרביעי בטבלה, כשהיא חלפה על פני מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, שם מאמן עידן דוד, שאימן בעונה החולפת את אותה הפועל הרצליה. הפועל מרמורק נמצאת כרגע במקום ה-10, יחד עם הפועל ניר רמת השרון, עם ארבעה הפסדים – כמות ההפסדים הגבוהה בליגה. אם חולון או יבנה ינצחו, הם יורידו את מרמורק מקום אחד מטה.

יהב חיו חמו מנסה לברוח לשחקני מרמורק (יונתן גינזבורג)

| מ.כ. כפר סבא – שמשון תל אביב 1:1

כפר סבא אולי בצמרת הטבלה, אבל היא "מלכת" תוצאות התיקו, עם ארבע כאלה ברשותה. הקבוצה של עידן דוד לא נראתה במיטבה. לשמשון היו הרבה יותר הזדמנויות להבקיע וכמעט אף יצאה מההתמודדות הזו כשידה על העליונה. סאבר בדיר הבקיע ראשון למקומיים, אך יואב צור שדי השווה את התוצאה כבר במחצית הראשונה.

ברקע התוצאה, שמשון תל אביב של חי אבייב עדיין בתחתית הטבלה, במקום ה-14 – מתחת לקו האדום. ל-ONE נודע כי חי אבייב משווע לחיזוק משמעותי בחלקה הקדמי של הקבוצה, אך נכון לעכשיו, אין חיזוק באופק. בדרך זו, ספק אם ירצה להמשיך במועדון. כפר סבא, מנגד, חייבת להתעורר. בשבוע הבא תפגוש את ה'גלקטיקוס' של עופר טסלפפה.

| הפועל ניר רמת השרון – מכבי קריית גת 3:0

פערי הרמות והכושר הגופני הכריעו. מכבי קריית גת ורומן זולו נשארים בראש הטבלה, בזכות שערים של גיל חדד (צמד) וריף מסיקה. הפועל ניר רמת השרון ורונן וינשטיין נשארים במקום האחרון, עם הפסד ליגה רביעי במספר. במחצית הראשונה רמת השרון ניסתה בכל דרך לשמור על התוצאה (0:0), אך במחצית השנייה, קריית גת נכנסה לעניינים וקטפה את הנקודות.

אלמוג מלול והצוות המקצועי לא לקחו סיכון ועלו לכר הדשא עם ראם גולן, שוער נוסף שחזר מפציעה. מעבר לכך, בסגל שנכח ברמת השרון, היה אפשר למצוא גם את אליאור משלי, שחזר מפציעה וכבר משבוע הבא צפוי לקבל דקות משחק ראשונות מאז ה-19 בספטמבר, בניצחון 0:1 על שמשון תל אביב.

| יתר תוצאות המחזור

בית"ר יבנה – מכבי קריית מלאכי 1:0 (הבקיע לקריית מלאכי: נאור כהן)

מ.כ. צעירי טירה – מ.ס. דימונה 2:0 (הבקיעו לדימונה: טל כחילה ובני נתן)

מ.כ. ירושלים – בית"ר נורדיה ירושלים 2:4 (הבקיעו למ.כ.: מתן שורץ עם צמד ומידן כהן עם צמד; הבקיעו לנורדיה: עידו מוטרו ורז יחזקאל)

הפועל אזור – מכבי עירוני אשדוד 1:0 (הבקיע לאשדוד: שי מושל)

מ.כ. ירמיהו חולון – מכבי יבנה (20/10, טוטו חולון, 18:15)