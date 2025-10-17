יום שישי, 17.10.2025 שעה 17:26
טורניר מרכזי פיתוח נערך בבית הנבחרות

ההתאחדות לכדורגל קיימה טורנירים לילידי 2013-2015 הלוקחים חלק במרכזי הפיתוח שלה בשפיים. פרדי דוד: "השחקנים יכירו ויחוו את אווירת בית הנבחרות"

נציגי הפועל פתח תקווה (ההתאחדות לכדורגל)
ביום ראשון התקיים בבית הנבחרות בשפיים טורניר סוכות חגיגי של מרכזי הפיתוח של ההתאחדות לכדורגל, בהשתתפות כ-500 ילדים משנתונים 2013, 2014 ו-2015. לטורניר הגיעו שחקנים צעירים מכל מרכזי הפיתוח של ההתאחדות – שפיים, נוף הגליל, באר שבע וראשון לציון.

בעתיד צפויים להיפתח מרכזים נוספים גם באזורים ירושלים, סכנין ובתחום המועצה האזורית זבולון, כחלק מהרחבת הפעילות הארצית לאיתור וטיפוח כישרונות צעירים. המשחקים נערכו במתכונת מותאמת לגילאים: שנתון 2013 שיחק בפורמט 11 נגד 11, בעוד שנתונים 2014 ו-2015 התמודדו במשחקים של 8 נגד 8. כל מרכז פיתוח קיים שלושה מפגשים מול מרכזים אחרים, באווירה ספורטיבית ותחרותית.

המנהל המקצועי של מרכזי הפיתוח בהתאחדות לכדורגל, פרדי דוד: “המטרה שלנו בקיום הטורניר היא שכבר מהגילאים הצעירים, השחקנים יכירו זה את זה ויחוו את אווירת בית הנבחרות – המרכז המקצועי הכדורגל הישראלי.

“כל ילד שמגיע לכאן מתרגש, וחולם אולי להיות יום אחד שחקן מקצוען. המשחקים כאן לא עוסקים בתוצאה או בניצחון, אלא בהנאה, סובלנות, הערכה הדדית וחינוך לערכים".

נציגי הפועל פתח תקווה (ההתאחדות לכדורגל)נציגי הפועל פתח תקווה (ההתאחדות לכדורגל)
