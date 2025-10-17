אחרי 15 שנים: ניצחון למכבי פתח תקווה בלאומית

שני משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת המחזור השני של הליגה הלאומית, כאשר בשניהם הקבוצה הביתית ניצחה. מכבי פתח תקווה רשמה ניצחון בליגה לראשונה מזה 15 שנים עם 91:93 על אליצור יבנה, וא.ס רמת השרון הביסה 69:89 את מ.ס צפת.

א.ס רמת השרון - מ.ס צפת 69:89

מחצית אחת צמודה לא הספיקה לצפת, שנכנעה בקריית יערים אחרי ריצת 2:32 של המקומיים ברבע השלישי וברביעי. שתי הקבוצות פתחו את המשחק עם אחוזי קליעה גבוהים, כאשר הביתיים נשענו על עמית ביר כץ ומנגד היו אלה טאז שרמן ודיג'יי שארפ.

רני בלגה ידע למצוא את חבריו לנקודות קלות - 23:28 בסוף הרבע הראשון. ברבע השני הקצב נרגע ובצפת הצליחו לכפות שוויון 41:41 במחצית. בחצי השני הקבוצה של גיא קנטור כבר ידעה לעשות לעצמה את החיים קלים. דימיטרי רוברטס, איירה לי ועמית ביר כץ הובילו את קבוצתם לריצת 2:32 מהדהדת כשצפת קולעת שתי נקודות במשך תשע דקות. המנצחת קלעה ב-64 אחוז לשתי נקודות עם 26 נקודות מאיבודי כדור של הצפוניים.

לרמת השרון: איירה לי (12 ריבאונדים) 28 נק', דימיטרי רוברטס (10 אסיסטים) 18 נק', עמית ביר כץ 14 נק', רועי אבנרי 8 נק', חן כלפון 6 נק', רני בלגה 4 נק', דיוויד מויסיס 2 נק'

לצפת: טאז שרמן 18 נק', נועם אקריש 17 נק', דיג'יי שארפ 12 נק', ג'וש קופרברג 6 נק', יובל בר 5 נק', רז מור 4 נק', צחי יתאח 3 נק', שלו מור יוסף וטל חדד 2 נק' כל אחד

מכבי פתח תקווה - אליצור יבנה 91:93

לראשונה מזה 15 שנה, מכבי פתח תקווה משיגה ניצחון בליגה הלאומית. הקבוצה של יוסי בונן שיחקה היום את משחק הבכורה שלה בליגה והנחילה לאליצור יבנה הפסד ראשון העונה, למרות הרבה דפיקות לב בסיום. המארחים נהנו מאחוזי קליעה מרשימים מהשלוש (15 שלשות ב-46 אחוז) וניצלו משחק מבולבל מאוד של יבנה שהשאירה על הקו 12 נקודות. גל גילינסקי חגג מול האקסית עם 26 נקודות, 10 אסיסטים ו-9 ריבאונדים.

כבר בפתיחת המשחק, פתח תקווה נהנתה מאחוזי קליעה מרשימים מהשלוש (6/7) וידעה לסגור את הרבע הראשון ביתרון 23:28. המטווח המקומי נמשך גם ברבע השני בהובלת קורן ג'ורנו (17 נקודות במחצית) וגל גילינסקי (7 אסיסטים במחצית) שהזין יפה את חבריו בדרך לריצת 1:12 ויתרון 40:54 במחצית. הרבע השלישי נפתח בריצת 3:17 של האורחים שצימקה את הפער ל-57:54 בלבד. קורן ג'ורנו וגל גילינסקי צלפו מהשלוש והשאירו את קבוצתם ביתרון 64:71 לאחר שלושה רבעים. גם ברבע האחרון יבנה הייתה קרובה לביתיים, אבל לא הצליחה לבצע מהפך כאשר גם ריצת 5:14 בדקות הסיום לא הועילה. עוז חולי היה יכול לשלוח את המשחק להארכה, אבל החטיא פעמיים כשתי שניות לסיום.

לפתח תקווה: גל גילינסקי (10 אסיסטים, 9 ריבאונדים) 26 נק', קורן ג'ורנו (6/11 לשלוש) 23 נק', טרה מקולום 19 נק', אייל ננקין 9 נק', אופיר גולדשטיין 7 נק', שגיב גורמן 5 נק', יונתן זלאיט 4 נק'

ליבנה: עוז חולי 22 נק', סי ג'יי ווקר (12 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 21 נק', איאן מרטינז 17 נק', אור פורר 11 נק', אורי חי 10 נק', שגיב דוד 9 נק', ארי עמיאל 1 נק'