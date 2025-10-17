יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:26
כדורגל ישראלי

ארד בישל את גול הניצחון, קייראט רשמה 0:1 חשוב

אקס מכבי חיפה פתח וסידר את השער היחיד במשחק, קבוצתו הבטיחה שבוע נוסף בפסגת הליגה הקזחית, כשהוא רשם בסך הכל 87 דק'. דן גלזר נכנס בדקה ה-72

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וזה אומר שהליגות חוזרות אלינו בשיא הקצב, כאשר כל הקבוצות מנסות לעמוד ביעדים ומטרות. יחד איתן, גם הלגיונרים שלנו מעבר לגלובוס מנסים לתרום את חלקם ולעזור לאותן קבוצות לעמוד באותם יעדים ומטרות, וחלק מהם שיחקו היום (שישי).

# קייראט הבטיחה שבוע נוסף בפסגה כשהוציאה לדרך את המחזור ה-25 בקזחסטן, וניצחה 0:1 בחוץ את קיזילזאר. האלופה עם 58 נקודות, כאשר אסטאנה במקום השני עם 53 ומשחק חסר, ומי שבישל את גול הניצחון הוא לא אחר מעופרי ארד, בדקה ה-42. דן גלזר עלה לשחק בדקה ה-72 ורשם 18 דקות, ארד פתח והוחלף בדקה ה-87.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */