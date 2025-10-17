ארד בישל את גול הניצחון, קייראט רשמה 0:1 חשוב

פגרת הנבחרות תמה וזה אומר שהליגות חוזרות אלינו בשיא הקצב, כאשר כל הקבוצות מנסות לעמוד ביעדים ומטרות. יחד איתן, גם הלגיונרים שלנו מעבר לגלובוס מנסים לתרום את חלקם ולעזור לאותן קבוצות לעמוד באותם יעדים ומטרות, וחלק מהם שיחקו היום (שישי).

# קייראט הבטיחה שבוע נוסף בפסגה כשהוציאה לדרך את המחזור ה-25 בקזחסטן, וניצחה 0:1 בחוץ את קיזילזאר. האלופה עם 58 נקודות, כאשר אסטאנה במקום השני עם 53 ומשחק חסר, ומי שבישל את גול הניצחון הוא לא אחר מעופרי ארד, בדקה ה-42. דן גלזר עלה לשחק בדקה ה-72 ורשם 18 דקות, ארד פתח והוחלף בדקה ה-87.