ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עם ההרכבים המשוערים לדרבי: ליגת העל חוזרת

מכבי ת"א תפגוש את הפועל לקרב ענק, איך צפויים להיראות ה-11 בכל קבוצה בפנטזי? וגם: השינויים במכבי חיפה מול נתניה ואיך תחזורנה בית"ר ובאר שבע?

בליץ' וטוריאל (מכבי תל אביב ורדאד ג'בארה)
בליץ' וטוריאל (מכבי תל אביב ורדאד ג'בארה)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור השביעי, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד נמצא כמובן הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל, הראשון מאז שהאדומים עלו בחזרה לליגת העל.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בני סכנין - עירוני טבריה (שבת, 19:15)

הרכב משוער בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גאנטוס, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, אחמד סלמן, מת’יו קודג’ו, ג’ובייר בושנק וארתור מריניאן.

הרכב משוער עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה, רון אונגר, סמביניה, אונדרז' באצ'ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדר: דניאל גולאני.

סטניסלב בילנקי (חגסטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה - הפועל ירושלים (שבת, 19:15)

הרכב משוער הפועל פ"ת: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, מתן גושה (אוראל דגני), שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, צ'אפיוקה סונגה (קליי), ג'וסלין טאבי ושביט מזל.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, יונתן ליש (דומג’וני), נועם מלמוד, עומר אגבדיש, ינאי דיסטנפלד, עיליי מדמון, סדריק דון, גיא בדש, מתן חוזז ואנדרו אידוקו.

ייעדר: איינהו פראדה.
בספק: דומג’וני, חיימוביץ’.

מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)

מכבי בני ריינה - הפועל חיפה (שבת, 19:30)

הרכב משוער בני ריינה: גד עמוס, נאאל ח'וטבא, עאיד חבשי, ג’וניור פיוס, עבדאללה ג’אבר, איהאב גנאים (עמנואל בנדה), סער פדידה, עילאי אלמקייס, מוחמד שכר, זה טורבו ואווסו קוואבנה.

ייעדרו: מילאדין סטבנוביץ’, אנטוניו ספר ואיאד חלאילי הפצועים.

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, רוי נאווי, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורועי זיקרי.

ניב אנטמן (עמרי שטיין)ניב אנטמן (עמרי שטיין)

עירוני קריית שמונה - הפועל באר שבע (שבת, 19:30)

הרכב משוער עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, אביב אברהם (כריסטיאן מרטינס), אריאל שירצקי, אנתוני לימבומבה (מוסה עלי), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב משוער הפועל ב"ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, אופיר דודזאדה (הלדר לופס), לוקאס ונטורה, אליאל פרץ (זאהי אחמד), קינגס קאנגווה, אמיר גנאח, דן ביטון, איגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: חמודי כנעאן, סמיר פרהוד (פציעות).

איגור זלאטנוביץאיגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

מכבי חיפה - מכבי נתניה (שבת, 20:00)

הרכב משוער מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, פיטר אגבה, עלי מוחמד (איתן אזולאי), מתיאס נהואל, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וטריבנטה סטיוארט.

ייעדרו: שון גולדברג ופדראו.

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג’אבר, בני פלדמן, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג’וניור דיומנדה ווילסון האריס.

ייעדרו: סאבא חוודג’יאני ומוחמד ג’טיי (פציעות), דניס קוליקוב והריברטו טבארש (מורחקים).

בספק: מתיאס דאבו.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין)

הפועל תל אביב - מכבי תל אביב (ראשון, 20:30)

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, לויזוס לואיזו (רועי אלקוקין), סתיו טוריאל, שאנדה סילבה, דניאל דאפה.

הרכב משוער מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, אושר דוידה, קרווין אנדרדה, דור פרץ (אלעד מדמון).

בספק: שגיב יחזקאל, יון ניקולאסקו ודור פרץ.

דור פרץ (רדאד גדור פרץ (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים - מ.ס אשדוד (שני, 20:00)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'ינסקי, לני נאנג'יס, איברהים דיאקיטה, טימוטי אוואני, נועם מוצ'ה, רועי גורדנה, איליי טמם, אורי עזו, קארים קימיבידי, יוג'ין אנסה ופולרן באטום.

הרכב משוער בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, בריאן קראבלי, לוקה גדרני, רועי אלימלך, אילסון טאברש, עדי יונה (זיו בן שימול), דור מיכה, עומר אצילי, טימוטי מוזי, סמואל קאלו (דור חוגי).

ייעדרו: אריאל מנדי (פצוע) וירדן שועה (מורחק).

עומר אצילי (אורן בן חקון)עומר אצילי (אורן בן חקון)
