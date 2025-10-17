"היה מיוחד": מרוץ שדות נגב התקיים בעוטף עזה

יער שוקדה, כביש 232 שנתיים אחרי: הבוקר (שישי) בשעה 6:29 בבוקר, התייצבו 40 רצים ורצות מתנועת הרבעון הרביעי יחד עם עוד מאות רצים במרוץ שדות נגב ליד יישובי העוטף, המירוץ, שהתקיים בדיוק שנתיים אחרי האסון הגדול שהיה באזור מגיע כחלק מאירועים שמארגנת המועצה.

נעמה ישראלי, ראש אזור דרום בתנועת הרבעון הרביעי ומאיה כחולי רכזת אזור דרום בתנועה היו בין אלו שהגיעו לקו הזינוק והסיום במרוץ, “היה מאוד מרגש, החלטנו להתייצב בשעה 6:29 כדי לומר שאנחנו באים לתקן את מה שהתפרק פה בדיוק לפני שנתיים, המרוץ עצמו היה מאוד מרגש, לצד כביש 232 שבו התרחשו זוועות רציניות רצנו היום בגאווה ובראש מורם, לצד פצועי צה"ל ולצד משפחות שכולות. זה לא היה רק ריצה, זה היה הרבה יותר מזה”.

ישראלי וכחולי אמרו כי לאחר המרוץ התקיימה במקום שיחה עם תושבת העוטף מאיה אוחנה מורנו אלמנתו של גיבור ישראל סא"ל עמנואל מורנו ז"ל: “זו הייתה שיחה מעצימה, רוב הרצים לא הגיעו מהעוטף ובשיחה הבנו את חשיבות המקום הזה, אבל גם חשיבותה של האחדות, על צמיחה וחיבורים, אנחנו כולנו צריכים לקבל החלטה אחת פשוטה - מפסיקים לפרק מתחילים לתקן”.