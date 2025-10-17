"ברגעיו האחרונים בטנק הוציא צעיף של ליברפול"

השבוע הובא למנוחות סרן דניאל פרץ, גיבור ישראל מיד בנימין שגופתו הוחזרה במסגרת ההסכם. דניאל פיקד בשביעי לאוקטובר על טנק בנחל עוז -שידוע בשמו "טנק פרץ". דניאל ז"ל הוא בנו של הרב דורון פרץ, יו"ר תנועת המזרחי העולמית, ונולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. דניאל ובני משפחתו הם אוהדים מושבעים של אלופת אנגליה קבוצת ליברפול.

אביו הרב דורון פרץ סיפר: "דניאל בהיותו נער ויתר על מסיבת הבר מצווה ובתמורה ביקש מאביו לטוס לאנפילד בליברפול לצפות במשחק של קבוצתו האהודה ובאותו משחק שידוע כמשחק ‘ההחלקה של סטיבן ג'רארד’".

אילן פרץ, דודו של דניאל הוסיף: "האהבה שלו לליברפול הייתה מגיל קטן, הוא לא אהב שום קבוצה אחרת בארץ או בעולם והאמת שהוא קיבל את האהבה מהאבא וממני". על צעיף היחידה שבה שירת הוא דאג שבצד האחורי יופיע הכיתוב לעולם לא תצעדי לבד (YNWA).

הרב דורון פרץ בקבר של בנו עם צעיף של ליברפול (פרטי)

בן דודו סיכם: "גם ברגעיו האחרונים לאחר שהטנק עליו פיקד נפגע קשות ולצורך העלאת המורל של חבריו הוא הוציא את הצעיף שהיה חבוי אצלו עם הכיתוב ‘לעולם לא תצעדי לבד’ באנגלית.

טנק פרץ שעליו פיקד דניאל ז"ל (פרטי)