אין רגע שקט: למה בארסה כועסת על לבנדובסקי?

אין רגע של שקט עבור רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני נראה רחוק מתקופתו הטובה ביותר בברצלונה. הוא החמיץ פנדל מול סביליה שיכול היה לאפשר לקבוצה לחזור למשחק, חזר מפגרת הנבחרות עם פציעה בשריר הירך האחורי, והשמועות סביב עתידו הולכות ומתרבות, בין היתר בעקבות דבריו של סוכנו, פיני זהבי, שאישר כי נכון לעכשיו אין לדעת היכן ישחק בעונה הבאה.

לגבי הפציעה, בברצלונה הביעו הפתעה ואף מידה של כעס. במועדון לא מבינים כיצד שחקן מנוסה כמו לבנדובסקי, שמכיר את גופו היטב, לא הבחין שאי הנוחות שחש בדקות הפתיחה של המשחק בין פולין לליטא עלולה להתפתח למשהו חמור יותר, וכך בדיוק קרה.

החלוץ הפולני הכריח את עצמו להמשיך לשחק כשהוא חובש תחבושת לחץ. הוא אפילו הצליח להבקיע והשלים 90 דקות מלאות, אך חזר לברצלונה כשהוא פצוע. כתוצאה מכך, הוא יחמיץ את משחקי ליגת האלופות מול ג’ירונה ואולימפיאקוס, וגם את הקלאסיקו שייערך בברנבאו, ואולי אף כמה משחקים נוספים.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

הגישה הזו, של התעקשות לשחק למרות הכאבים, נתפסת בברצלונה כ”בלתי אחראית ובלתי מוסברת”, לפי התקשורת בספרד, במיוחד לאור לוח המשחקים הצפוף של הקבוצה בימים הקרובים. אף על פי שבעונה הנוכחית הוא כבר לא שחקן הרכב קבוע, לבנדובסקי עדיין תורם רבות לקבוצה, אם בהרכב ואם כשחקן מחליף. בפועל, יש לו ארבעה שערים והוא מדורג כשני בטבלת המבקיעים של ברצלונה אחרי פראן טורס.

באשר לעתידו, חוזהו של הפולני עם ברצלונה מסתיים ב־30 ביוני. הוא היה רוצה לחדש את החוזה, אפילו לעונה אחת נוספת, אך הכוונה הנוכחית של המועדון היא לסיים את דרכו בקבוצה. זו גם הסיבה למעבר בעמדת החלוץ המרכזי לטובת פראן טורס.

ללבנדובסקי יש הצעות מסעודיה ומליגת ה־MLS האמריקאית, אך ייתכן שהוא עדיין מרגיש חזק מספיק כדי להישאר באירופה עוד זמן מה, כשמילאן ואתלטיקו מדריד הוזכרו כמועמדות. מה שברור הוא, שהישארותו בברצלונה, נכון לעכשיו, נראית מסובכת מאוד.