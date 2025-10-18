יום שבת, 18.10.2025 שעה 08:33
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1511-139אספניול5
1310-158אתלטיקו מדריד6
1311-158סביליה7
139-118אלצ'ה8
139-98אתלטיק בילבאו9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
617-58ג'ירונה17
616-49אוביידו18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

אין רגע שקט: למה בארסה כועסת על לבנדובסקי?

אלופת ספרד מאוכזבת מהחלוץ שנפצע והופתעה שהמשיך לשחק במדי פולין למרות שסבל מאי נוחות כבר בתחילת המשחק מול ליטא: "גישה לא אחראית ולא מוסברת"

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

אין רגע של שקט עבור רוברט לבנדובסקי. החלוץ הפולני נראה רחוק מתקופתו הטובה ביותר בברצלונה. הוא החמיץ פנדל מול סביליה שיכול היה לאפשר לקבוצה לחזור למשחק, חזר מפגרת הנבחרות עם פציעה בשריר הירך האחורי, והשמועות סביב עתידו הולכות ומתרבות, בין היתר בעקבות דבריו של סוכנו, פיני זהבי, שאישר כי נכון לעכשיו אין לדעת היכן ישחק בעונה הבאה.

לגבי הפציעה, בברצלונה הביעו הפתעה ואף מידה של כעס. במועדון לא מבינים כיצד שחקן מנוסה כמו לבנדובסקי, שמכיר את גופו היטב, לא הבחין שאי הנוחות שחש בדקות הפתיחה של המשחק בין פולין לליטא עלולה להתפתח למשהו חמור יותר, וכך בדיוק קרה.

החלוץ הפולני הכריח את עצמו להמשיך לשחק כשהוא חובש תחבושת לחץ. הוא אפילו הצליח להבקיע והשלים 90 דקות מלאות, אך חזר לברצלונה כשהוא פצוע. כתוצאה מכך, הוא יחמיץ את משחקי ליגת האלופות מול ג’ירונה ואולימפיאקוס, וגם את הקלאסיקו שייערך בברנבאו, ואולי אף כמה משחקים נוספים.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

הגישה הזו, של התעקשות לשחק למרות הכאבים, נתפסת בברצלונה כ”בלתי אחראית ובלתי מוסברת”, לפי התקשורת בספרד, במיוחד לאור לוח המשחקים הצפוף של הקבוצה בימים הקרובים. אף על פי שבעונה הנוכחית הוא כבר לא שחקן הרכב קבוע, לבנדובסקי עדיין תורם רבות לקבוצה, אם בהרכב ואם כשחקן מחליף. בפועל, יש לו ארבעה שערים והוא מדורג כשני בטבלת המבקיעים של ברצלונה אחרי פראן טורס.

באשר לעתידו, חוזהו של הפולני עם ברצלונה מסתיים ב־30 ביוני. הוא היה רוצה לחדש את החוזה, אפילו לעונה אחת נוספת, אך הכוונה הנוכחית של המועדון היא לסיים את דרכו בקבוצה. זו גם הסיבה למעבר בעמדת החלוץ המרכזי לטובת פראן טורס.

ללבנדובסקי יש הצעות מסעודיה ומליגת ה־MLS האמריקאית, אך ייתכן שהוא עדיין מרגיש חזק מספיק כדי להישאר באירופה עוד זמן מה, כשמילאן ואתלטיקו מדריד הוזכרו כמועמדות. מה שברור הוא, שהישארותו בברצלונה, נכון לעכשיו, נראית מסובכת מאוד.

