אדניי ישוב להרכב הפותח, דגני ושחר רוזן כשירים

לאחר שני הפסדים רצופים, האחרון כואב במיוחד לבית"ר ירושלים בטדי, הפועל פ"ת תשוב מחר (שבת, 19:15) מהפגרה ותארח את הפועל ירושלים, הקבוצה היחידה שלא צברה ולו נקודת ליגה אחת העונה. המאמן עומר פרץ ייהנה מסגל מלא: אוראל דגני ושחר רוזן, שנעדרו בטדי, שבו לאימונים מלאים ויהיו כשירים, כאשר גם שביט מזל, שנעדר מאחד האימונים בשל מחלה, כשיר ולקח חלק בשני האימונים האחרונים.

פרץ לא תרגל בבירור את החוליה הקדמית וניכר שהוא מתלבט, כאשר ג'יימס אדניי אמור לשוב ל-11, וקליי או צ'אפיוקה סונגה צפויים לפנות את מקומם ואילו מזל, אשר בקבוצה מרוצים מאוד מיכולתו עד כה, יפתח. בחלק האחורי, ישנה התלבטות אם להחזיר את דגני הכשיר במקומו של מתן גושה, כשהתלבטות קיימת גם בין דרור ניר לבין שחר רוזן.

"יש לנו משחק מול יריבה קשה. התוצאות שלה בליגה לא היו טובות מתחילת השנה, אבל הם צירפו שחקנים חזקים וזו קבוצה שרצה כמה שנים ביחד. המיקום של הפועל ירושלים בטבלה קצת מטעה כי יש להם איכויות נורא גבוהות ואנחנו נערכים בהתאם. זה יהיה משחק סופר מעניין ואנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות", אמר המאמן עומר פרץ לקראת המשחק.

עומר פרץ (אורן בן חקון)

"המשחק האחרון בטדי אכזב אותנו מבחינת התוצאה ומבחינת כמות ספיגת השערים. זה משהו שלא מאפיין כ"כ את הקבוצה בשנה וקצת שאני נמצא פה ואנחנו רוצים להפחית את כמות השערים שאנחנו סופגים. יש לנו קבוצה מוכשרת וטובה שעובדת על המגרש ובאופן יחסי כמות המצבים שמגיעים נגדנו היא לא גדולה, אבל נגד בית"ר זה לא עזר לנו כ"כ. אנחנו צריכים להישאר מרוכזים", הוסיף.

פרץ סיכם: "יש לנו סגל מלא למשחק, התחרות היא מאוד טובה על המקום בהרכב ובסגל. אני רואה את החבר'ה מתאמנים במהלך השבוע וזה תענוג לראות אותם. הרבה איכות ותשוקה כמו שצריך להיות בכל קבוצה. זה מה שרצינו שיהיה פה ואני מאמין שאנחנו בכיוון טוב".

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, מתן גושה (אוראל דגני), שחר רוזן (דרור ניר), תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי, צ'אפיוקה סונגה (קליי), ג'וסלין טאבי ושביט מזל.