"אסור לזלזל": ב"ש דרוכה, פרץ וקאנגווה כשירים

הפועל באר שבע סיימה את ההכנות לקראת המשחק החשוב מחר (שבת, 19:30) בנתניה נגד קריית שמונה. לפי ההערכות, למעלה מ-3500 ידחפו את האדומים כדי לנסות ולהשיג ניצחון שביעי מתוך שבעה משחקי ליגה ולהמשיך את המומנטום האדיר מתחילת העונה.

"קריית שמונה קבוצה נהדרת עם זרים איכותיים, המקום שבו היא נמצאת לא משקף את הרמה שלה", אמרו בבירת הנגב, "אם לא נבוא בגישה הנכונה, נמעד כי זה קל לבוא בזלזול מול קבוצה טובה כמו קריית שמונה שתרצה לעשות הפתעה. אנחנו זוכרים בעונה שעברה איך מכבי תל אביב הפסידה לקריית שמונה ונעצרה, אנחנו חייבים לנצח".

בשורות האדומים, בשורות טובות מגיעות מכיוונם של קינגס קנגוואה ואליאל פרץ, שהגיעו מעט פצועים ממשחקי נבחרותיהם. קנגוואה נבדק ונמצא כשיר, פרץ ערך היום אימון מלא וגם הוא יוכל לשחק, כך שהקישור של רן קוז’וק בריא ושלם למפגש נגד הצפוניים.

אליאל פרץ וקינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

מבחינת המאמן רן קוז'וק, רק היום הוא זכה לקבל את כל השחקנים מהנבחרות ולאמן את כל הסגל. מיגל ויטור, הלדר לופס וניב אליאסי כשירים ויוצרים כאב ראש חיובי לקוז'וק, שנוטה להשאיר את אופיר דיודזאדה ולהחזיר אל בין הקורות את אליאסי.