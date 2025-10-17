יום שישי, 17.10.2025 שעה 14:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אסור לזלזל": ב"ש דרוכה, פרץ וקאנגווה כשירים

המוליכה תנסה להישאר מושלמת מול ק"ש מחר ב-19:30, בשורות טובות מהקישור. במועדון יודעים: "המיקום של היריבה לא משקף". ויטור, אליאסי ולופס כשירים

|
שחקני הפועל באר שבע מאושרים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מאושרים (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע סיימה את ההכנות לקראת המשחק החשוב מחר (שבת, 19:30) בנתניה נגד קריית שמונה. לפי ההערכות, למעלה מ-3500 ידחפו את האדומים כדי לנסות ולהשיג ניצחון שביעי מתוך שבעה משחקי ליגה ולהמשיך את המומנטום האדיר מתחילת העונה. 

"קריית שמונה קבוצה נהדרת עם זרים איכותיים, המקום שבו היא נמצאת לא משקף את הרמה שלה", אמרו בבירת הנגב, "אם לא נבוא בגישה הנכונה, נמעד כי זה קל לבוא בזלזול מול קבוצה טובה כמו קריית שמונה שתרצה לעשות הפתעה. אנחנו זוכרים בעונה שעברה איך מכבי תל אביב הפסידה לקריית שמונה ונעצרה, אנחנו חייבים לנצח".

בשורות האדומים, בשורות טובות מגיעות מכיוונם של קינגס קנגוואה ואליאל פרץ, שהגיעו מעט פצועים ממשחקי נבחרותיהם. קנגוואה נבדק ונמצא כשיר, פרץ ערך היום אימון מלא וגם הוא יוכל לשחק, כך שהקישור של רן קוז’וק בריא ושלם למפגש נגד הצפוניים.

אליאל פרץ וקינגס קאנגווה (רדאד גאליאל פרץ וקינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

מבחינת המאמן רן קוז'וק, רק היום הוא זכה לקבל את כל השחקנים מהנבחרות ולאמן את כל הסגל. מיגל ויטור, הלדר לופס וניב אליאסי כשירים ויוצרים כאב ראש חיובי לקוז'וק, שנוטה להשאיר את אופיר דיודזאדה ולהחזיר אל בין הקורות את אליאסי.

