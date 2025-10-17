כריסטיאן מרטינס יפתח בספסל, התלבטות בהרכב

כשהיא בתקופה פחות טובה מבחינת קצב צבירת הנקודות, אך מעודדת באופן יחסי מהיכולת, עירוני קריית שמונה תנסה מחר (שבת, 19:30) לחזור לנצח, אך מצפה לה אולי המשוכה הקשה מכל: מוליכת הטבלה והמושלמת היחידה, הפועל ב"ש.

הבשורה הטובה עבור המאמן שי ברדה מגיעה מכיוון הסגל, כשלראשונה מזה זמן רב הוא ייהנה מסגל מלא. כריסטיאן מרטינס, נחת הלילה בישראל וערך אימון חלקי, כאשר הוא לא צפוי לפתוח בהרכב ואביב אברהם ייכלל ב-11.

אריאל שרצקי ישמור על מקומו בקישור, כאשר קפטן המשנה, יאיר מרדכי יירד לספסל. ההתלבטות היחידה של שי ברדה היא מי ייכנס להרכב במקומו, כאשר אנתוני לימבומבה ועלי מוסה תורגלו לסירוגין ביומיים האחרונים, אך ההערכה היא שהבלגי יהיה זה שיקבל את חולצת ההרכב מתוך רצון להכניס לעניינים את מי שסומן כרכש המשמעותי של הקבוצה בקיץ הנוכחי.

כריסטיאן מרטינס (עמרי שטיין)

“אנחנו ממוקדים, נחושים ויודעים את העבודה שאנחנו צריכים לעשות. הפועל ב"ש קבוצה מצוינת ולא סתם הם עם מאזן מושלם של 6 מ-6. ק"ש צריכה, מסוגלת ויכולה לנצח כל קבוצה וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה פחות רלוונטי מול מי אנחנו משחקים: אנחנו נותנים תמיד את הכבוד ליריבה אבל אני יודע מה יש לי במועדון”, אמר המאמן שי ברדה לקראת המשחק.

“.כול להיות שהסגל הוא צר, יכול להיות שיש עוד דברים שיכולים להעיד למה אנחנו במקום בו אנחנו נמצאים עם חמש נקודות. אבל אני יודע מה יש לי פה: אני שואב את האופטימיות מהשחקנים, יודע את מי אני מאמן ואת מי בחרתי. יש בק"ש קבוצה טובה שצריכה לדעת לבוא ולשחק מול כל יריבה בגובה העיניים ולקחת נקודות”, הוסיף.

קוז'וק: "משחק שצריך להביא אליו אקסטרות"

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, אביב אברהם (כריסטיאן מרטינס), אריאל שירצקי, אנתוני לימבומבה (מוסה עלי), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה