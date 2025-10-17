"נולדתי מחדש": היוזמה העסקית של קואנקה

איסאק קואנקה, ששיחק בכדור ברחובות והפך לכדורגלן מקצועני כשערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצת ברצלונה של פפ גווארדיולה בגיל 20, ב-21 באוקטובר 2011, הצליח להחזיר את חייו למסלול לאחר מסכת ייסורים עם פציעות קשות, שאילצו אותו לפרוש מכדורגל.

שחקן ההתקפה לשעבר פרש ממשחק בגיל 32 לאחר ששיחק בסבאדל, ברצלונה, אייאקס, דפורטיבו לה קורוניה, בורסאספור, גרנאדה, הפועל באר שבע, סגאן טוסו וגאלטה סנדאי.

"היו לי שישה ניתוחים בברך, כולם מאותה סיבה. ניסיתי לעבור שיקום מיטבי כדי לחזור למגרש, אבל הניתוח השישי היה קשה במיוחד. סבלתי מאוד ואמרתי די", סיפר שחקן הכנף הקטלוני בראיון לתחנת RAC1 באוקטובר 2023. בראיון לעיתון ARA הוא הודה כי "הכדורגל השמיד אותי, אבל נולדתי מחדש".

איסאק קואנקה (אחמד מוררה)

"הדבר הכי חשוב שהכדורגל לימד אותי הוא שלא הכל קורה כמו שאתה רוצה. אם אתה חושב שאתה טוב מאוד, יש מישהו טוב ממך. ואם אתה חושב שאתה ממש טוב, אולי תיפצע ואף אחד לא ירצה אותך. הכדורגל לקח אותי למקומות שלא דמיינתי, ותראה אותי עכשיו, פרשתי בגיל 30... הכדורגל מתקדם כל כך מהר, שאני כבר לא יודע אם עברו 12 שנים או 400", הדגיש.

מיישם את טכנולוגיית צינון היין על החלמת ספורטאים

בגיל 34, איסאק קואנקה עבר את "הלידה המחודשת" שלו והפך ליזם עם החברה Cold2Sport, המתמחה ב"פתרונות תרמיים יעילים להחלמה, למניעת עומסים בשרירים ולהידרציה". בראיון סיפר: "לא הצלחתי לקום מהמיטה בלי כאבים עד בערך לפני שנה, כשקיבלתי זריקות תאי גזע שעזרו להקל על הכאב. מאז התחלתי לחיות חיים פעילים יותר, לא משחק יותר פאדל טניס או כדורגל, וגם לא רץ יותר".

"לא הצלחתי לקום מהמיטה בלי כאבים". איסאק קואנקה (איתי כהן)

שחקן העבר הסביר מדוע החליט לעסוק בייצור מגני ברכיים ומוצרים תרמיים להחלמה, המשתמשים באותה טכנולוגיה שמקררת בקבוקי יין. "כשהציעו לי את ההזדמנות העסקית הזו, הייתי בתהליך החלמה מניתוח ברך, עם מחשבה שאחזור לשחק. כשסיפרו לי שאפשר לקבוע את הטמפרטורה בדיוק מסוים, שזה מעניק הרבה עצמאות וגם ידידותי לסביבה, ישר חשבתי לעצמי, 'רגע, אולי אפשר להכין עם זה מגני ברכיים או קרסוליים לטובת התאוששות?' משם התחלנו לבדוק, וגילינו שזה אפשרי, והנה אנחנו כאן", סיפר שחקן העבר.

התקפה בברצלונה של גווארדיולה

"הגעתי מסבאדל וניסיתי ליהנות מהדשא הקצוץ היטב, מהנסיעות, מהאצטדיונים, אבל בפנים הייתי מבולבל. עם הזמן הבנתי מדוע אותה קבוצה הייתה תחת כל כך הרבה לחץ. הם יצאו מרצף זכיות בכל התארים האפשריים. כן, לפעמים נסחפתי עם כמה דברים, אבל וואו, הם היו הכי טובים בעולם. ליאו מסי, צ'אבי, אנדרס אינייסטה, ויקטור ואלדס, הדרך שבה הובילו את הקבוצה, הם היו מדהימים".

קואנקה (משמאל) מול ניימאר (רויטרס)

על המציאות לאחר שעזב את ברצלונה: "אתה צעיר ופתאום שוב צריך לעזוב את המעגל שלך. אתה מרוויח הרבה כסף וקונה כל מה שאתה רוצה, אבל יש לך גם הרבה זמן, אתה מתאמן בבוקר ואז כל היום פנוי. ומה קורה? אתה מרגיש בודד. כסף לא מונע בדידות".