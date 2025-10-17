דקה 69: הפועל ר"ג - מכבי הרצליה 2:0

הזמן עובר במהירות ואחרי פגרת נבחרות נוספת שהסתיימה לה, אנחנו כבר במחזור התשיעי של הליגה הלאומית כשבשעה זו משוחקים חמישה משחקים. במוקד – הפועל רמת גן מארחת את מכבי הרצליה לקרב צמרת. בנוסף, הפועל כפר סבא פוגשת את הפועל ראשון לציון, הפועל עכו משחקת מול הפועל רעננה, הפועל נוף הגליל יוצאת למשחק חוץ מול הפועל חדרה ומכבי יפו מתמודדת מול הפועל עפולה בקרב תחתית.

הפועל רמת גן – מכבי הרצליה 2:0

אחרי פתיחת עונה שכללה 4 נקודות בלבד מ-12 אפשריות, האורדונים הצליחו להציג את היכולת אותה הציגו ברוב חלקי העונה שעברה, וחיברו שלושה ניצחונות ותיקו בארבעת המשחקים הבאים, בדרך אל המקום הרביעי, בידיעה שניצחון ישווה אותם זמנית ליריבה שלה מהשרון, שמצידה יודעת ששלוש נקודות יבטיחו לה לפחות זמנית את המקום הראשון בטבלה, כשהיא מעודדת מהיכולת עד כה שכללה ארבעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בששת משחקיה האחרונים. מאמן הרצליה, אלעד בראון, מורחק זכר למשחק הקודם. עוזרו, אור יוסף, יעמוד על הקווים.

דקה 12, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:1: הצהובים יצאו למתפרצת, כשהכדור הגיע לאופק עובדיה, שעשה דאבל פס וסיים ברגל שמאל לחיבורים הקרובים.

אופק עובדיה כובש (חגי מיכאלי)

אופק עובדיה חוגג (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)

דקה 24, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: רום אליאס העלה את הכדור לתוך הרחבה, אוהד ברזילי נגח למשקוף ופנימה.

אוהד ברזילי מאושר (חגי מיכאלי)

שחקני הרצליה חוגגים עם אוהד ברזילי (חגי מיכאלי)

הפועל כפר סבא – הפועל ראשון לציון 1:0

החבורה הצעירה בירוק שינתה פניה הקיץ ולאט לאט מתגבשת ומתחברת, אך עדיין לא הצליחה למצוא יציבות כשבשלושת משחקיה האחרונים ניצחה את נוף הגליל, הפסידה לקריית ים וסיימה בתיקו עם הרצליה. מנגד, הקבוצה מעיר היין, שפתחה את העונה בצורה חיובית, לא מצליחה להתרומם כשהיא עם שלושה הפסדים בארבעת המחזורים האחרונים.

דקה 16, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: דור ג’אן קיבל את הכדור בצד השמאלי של הרחבה, וסיים יפה לפינה הרחוקה קורה ופנימה.

דקה 29: אדיר והב ביצע גלישה מסוכנת וראה את הכרטיס האדום. כפר סבא בעשרה שחקנים.

הפועל עכו – הפועל רעננה 2:0

בעכו דיברו בתחילת העונה על עליית ליגה, עם מסע רכש גדול שכלל שמות מסקרנים כדוגמת אוסמה חלאילה ורועי שוקרני, אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד, כשירון הוכנבויים עדיין לא הצליח לייצב את הספינה במלואה, ולצד ניצחון על בני יהודה, הקבוצה ספגה שוויון מעפולה האחרונה. בצד השני, האדומים מהשרון כבר הספיקו להיפרד מניר ברקוביץ’ ולמנות את מאמן הנוער, ניצן דמארי, לתפקיד, אחרי פתיחת עונה שכללה ניצחון בודד בששת מחזורי הפתיחה.

דקה 16, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: יאקובו וונדרסון ביצע תנועה לעומק, מצא את עצמו מול השער וסיים יפה לרחוק.

דקה 43, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: האורחת קיבלה כדור חופשית על סף הרחבה, רן מאיר ניגש ושלח פצצה אדירה לחיבורים.

הפועל חדרה – הפועל נוף הגליל 0:0

עוד קבוצה שהספיקה להיפרד ממאמנה היא חדרה. היורדת הטרייה לליגת המשנה החליטה לצאת לדרך חדשה ללא אסי אלימלך, אחרי שלא הצליחה לרשום ניצחון אחד יחד איתו. הזעזוע עבד עם 0:3 גדול על רעננה, וכעת היא פוגשת קבוצה נוספת שהחליפה מאמן כשאלון זיו נכנס לנעליו של אורי גוטמן, אך שם החילופים לא הועילו עד כה, כשנוף הגליל היא אחת משתי קבוצות שעדיין ללא ניצחון.

מכבי יפו – הפועל עפולה 1:0

קרב תחתית בבלומפילד. אחרי שבעה משחקים, הבולגרים, אליה איציק ברוך חזר כדי להציל לה את העונה, הצליחו להשיג ניצחון ראשון במחזור שעבר אחרי 0:1 על בני יהודה, וכעת היא מתמודדת מול נועלת הטבלה. הקבוצה מהעמק היא אחת משתי קבוצות יחידות שעדיין לא השיגו ניצחון העונה, כשהיא עדיין לא מינתה מאמן ראשי במקום דניאל אומנסקי שפוטר.

דקה 52: אבי תורג’מן ראה את הכרטיס האדום אצל יפו, פנדל לעפולה.

דקה 53, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: יניב מזרחי ניגש לנקודה הלבנה, השוער הציל, אך אותו מזרחי זינק על הריבאונד וכבש.