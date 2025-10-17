יום שבת, 18.10.2025 שעה 00:29
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
75%356-3734פאריס2
75%364-3804הפועל ת"א3
60%428-4385אולימפיאקוס4
60%410-4325מונאקו5
60%424-4345הכוכב האדום6
60%455-4685ברצלונה7
60%399-4105ריאל מדריד8
60%417-4145וירטוס בולוניה9
60%412-4135דובאי10
60%412-4285ז'לגיריס11
50%347-3354פרטיזן בלגרד12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%395-3624באסקוניה20

הדליקה את האור: 88:89 דרמטי להפועל בפאריס

במשחק מותח ואינטנסיבי שנערך בבירת צרפת, החבורה של איטודיס גברה על פאריס המלהיבה ורשמה ניצחון נוסף בדרך למקום השני. 18 לאוטורו, 12 למיציץ'

|
אלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)
אלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)

אוהבת דרמות. הפועל תל אביב רשמה אתמול (שישי) את ניצחונה השני ברציפות ביורוליג כאשר גברה 88:89 על פאריס במשחק שנערך בבירת צרפת. בתום משחק קצבי ואינטנסיבי, ההתמודדות הוכרעה במהלך האחרון ושלחה את האדומים למקום השני ביורוליג.

המשחק נפתח בקצב גבוה, ולמעשה היה כזה לכל אורכו, כפי שהקבוצה המקומית נוהגת לשחק. האינטנסיביות שלטה וחניכיו של דימיטריס איטודיס עמדו בה בהצלחה. מי שבלטו ברבע הראשון היו דן אוטורו ו-ויסיליה מיציץ’, שהעלו את האורחים ליתרון, אך המקומיים צימקו לקראת סוף הרבע ובסיומו זה 25:26 לקבוצה הישראלית. 

הסטטוס קוו המשיך ברבע השני, כאשר הקבוצות החליפו סלים וההפרש המינימלי נשמר. חמש נקודות רצופות של ג’ונתן מוטלי הקפציו את ההפרש לשבע, אך הצרפתים ידעו לחזור ולחדרי ההלבשה הקבוצות ירדו ב-44:45 לזכות האורחים.

כריס גכריס ג'ונס (הפועל IBI תל אביב)

המשחק הצמוד המשיך בדקות הראשונות של המחצית השנייה, אך הפועל תל אביב נתקעה למספר פוזשנים בהתקפה, במה שאפשר לפריסאים לעלות ליתרון משמעותי בזכות משחק מהיר וסלים יעילים. שלשה של אנטוניו בלייקני ולאחריה שתי קליעות מעבר לקשת של קולין מלקולם היו בדיוק מה שאיטודיס היה צריך, ובירידה לרבע המכריע היה זה ארבע הפרש בלבד, 66:70 לפאריס.

ברבע האחרון היתרון עבר מצד לצד כמו מטוטלת. חניכיו של איטודיס הפכו, אך נאדיר היפי וג’סטין רובינסון השוו פעם אחר  פעם לזכות המקומיים. הכל התנקז לדקה וחצי האחרונות, בהם היפי וטיילר אניס החליפו קליעות עונשין, במה שנתן יתרון נקודה להפועל. היפי לקח את ההתקפה האחרונה עליו, חדר לסל, אך החטיא ועל הריבאונד השתלט אלייז’ה בראיינט, במה שסגר את הסיפור והעניק ניצחון 88:89 אדיר לחבורה האורחת.

קלעו להפועל תל אביב:  דן אוטורו 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, וסיליה מיציץ’ 12 נק’, אנטוניו בלייקני וג’ונתן מוטלי 11 נק’ כ”א, אלייז’ה בראיינט 10 נק’ ו-5 ריב’, קולין מלקולם 8 נק’ ו-5 אסיסטים, טיילר אניס7 נק’, תומר גינת 6 נק’ ו-6 ריב’, כריס ג’ונס 4 נק’, ואיש ויינרייט 2 נק’. 

קלעו לפאריס: נאדיר היפי 23 נקודות ו-5 אסיסטים, ג’סטין רובינסון 13 נק’, דריק ווילס 12 נק’, מוחמד פיי 11 נק’ ו-10 ריבאונדים, אמאת׳ אמבאייה 8 נק’, אלן דוקוסי 6 נק’, יאקובה אואטרה (6 ריב’) וג’רמי מורגן 5 נק’ כ”א, סבסטיאן הררה  3 נק’ ודאולטון הומס 2 נק’. 

רבע ראשון: 25:26 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, כריס ג’ונס, איש ויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פאריס: נאדיר היפי, ג’סטין רובינסון, ג’רמי מורגן, אמאת׳ אמבאייה, דאולטון הומס ומוחמד פיי. 

אוטורו עלה ראשון על לוח התוצאות כשדייק פעם אחת מהקו, אך היפי ופיי הגיבו מנגד. ג’ונס רשם את הקליעה הראשונה מעבר לקשת והשווה את התוצאה ל-4:4. פאריס העלתה את הקצב, והיא טסה את המגרש על מנת להגיע לזריקות מהירות ויעילות. אוטורו היה האיש של האדומים בדקות הראשונות, כאשר הלך פעם אחר פעם לצבע והעלה את מאזנו לשבע נקודות. שלשה של מיציץ’ קבעה 15:15 קצת אחרי מחצית הרבע, וסל יפה של בראיינט העלה את החבורה של דימיטריס איטודיס ליתרון 2.

שלשה נוספת של מיציץ’, בתוספת קליעות עונשין שלו, העלו את מאזנו לדאבל פיגרס ואת היתרון של הפועל לארבע. הפועל תל אביב הגיעה מוכנה לאינטנסיביות של המארחת, הצליחה לסגור טוב בריבאונד ההגנה, וג’ונתן מוטלי קלי יפה בצד ההתקפי לאחר פעולה טכנית יפה. בסיום הרבע הפריסאים הצליחו לצמק מעט וזה 25:26 בירידה להפסקה בין הרבעים.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)

רבע שני: 44:45 להפועל תל אביב

הרבע נפתח בקצב גבוה, כאשר הקבוצות החליפו סלים וההפרש המינימלי נשמר לזכות האורחים. מוטלי קלע חמש נקודות רצופות, כולל שלשה, כדי להקפיץ את ההפרש לשבע ולהעמיד את התוצאה על 31:38. הצרפתים העלו קצב ושלשה של מורגן צימקה לשתיים בלבד, אך דאנק יפה של אוטורו העלה את מאזנו למספר דו ספרתי בעמודת הנקודות. הקצב הגבוה המשיך, והמארחים ידעו לעשות נקודות במהירות. המחצית הסתיימה בהחטאות מצד שני הצדדים ובירידה לחדרי ההלבשה זה 44:45 לאורחים מת”א.

דן אוטורו מטביע (הפועל IBI תל אביב)דן אוטורו מטביע (הפועל IBI תל אביב)
אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל IBI תל אביב)

רבע שלישי: 66:70 לפאריס

הצרפתים עלו ליתרון עם פתיחת הרבע לאחר ארבע נקודות של פיי. הנקודות הראשונות של האורחים בחצי השני היו של מיציץ’, ומתפרצת יפה של הקבוצה הישראלית הסתיימה באסיסט של ג’ונס לאוטורו. הקצב המהיר של המשחק המשיך, כאשר הקבוצות הלכו צמוד, ושלשה של בראיינט החזיר האת היתרון לאיטודיס וחניכיו.

הצרפתים הריצו לאורך כל ההתמודדות שרשרת חילופים ששמרה על שחקניה טריים ובכך אפשרה את הקצב המטורף בו החבורה הזו משחקת. הקבוצה מישראל הייתה תקועה בהתקפה למשך כמה פוזשנים, במה שאפשר לפריסאים לקחת שליטה על המשחק ולעלות ליתרון באמצעות מספר מהלכים יעילים שלהם. שלשה נוספת של הצרפתים הזעיקה פסק זמן מאיטודיס, 56:64 לזכות המארחת. שלשה של בלייקני בחזרה מפסק הזמן הייתה בדיוק מה שאיטודיס היה צריך. שתי שלשות רצופות של קולין מלקולם צימקו את הפער לשתיים בלבד, 66:68 לזכות המקומיים.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)

רבע רביעי: 88:89 להפועל תל אביב

תומר גינת תפר שלשה שצימקה את ההפרש לנקודה בלבד, ואז קלע פלואוטר שהפך את התוצאה. שלשה של היפי השוותה את מספר הנקודות של הקבוצות, אך חניכיו של איטודיס שוב עלו ליתרון מינימלי. שלוש קליעות עונשין של רובינסון השוו פעם נוספת, אך אניס קלע מהקו גם הוא, ושלשה של בלייקני קבעה יתרון חמש עם שלוש וחצי דקות לסיום, 76:81.

המשחק הצמוד המשיך כאשר בלייקני והיפי החליפו שלשות, והמשחק הצמוד המשיך לו. שלוש קליעות עונשין של היפי קבעו שיוויון נוסף, אך ריבאונד התקפה שהוביל לנקודות של אוטורו העניקו יתרון 2 לחבורה האורחת. מהלך יפה של היפי הסתיים באסיסט שלו לשתי נקודות מתחת לסל של פיי, וכחצי דקה לסיום המקומיים הובילו בנקודה אחת. אניס הפך מקן העונשין, והכל התנקז למהלך האחרון, בו היפי החטיא ועל הריבאונד השתלט בראיינט והבטיח את הניצחון 88:89 לזכות האורחים.

