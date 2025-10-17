יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:00
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

המשטרה השלימה את היערכותה למכבי - הפועל

שעת פתיחת השערים, הרחובות שייסגרו ודגשים והנחיות לקהל האוהדים: כל מה שכל אוהד צריך לדעת לקראת הדרבי בין שתי הקבוצות בבלומפילד ביום ראשון

פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)
פרשי משטרה מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת משחק הדרבי הגדול, שייערך ביום ראשון בשעה 20:30, באצטדיון בלומפילד ביפו בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב. במסגרת ההיערכת יתפרסו החל משעות הצהריים כ-550 שוטרים של מטשטרת מחוז ת”א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדין, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור.

שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 18:00 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון. משעה 14:45 ייסגרו הרחובות: אמץ, שארית ישראל, התחיה, 3320 מכיוון רח’ בן צבי, 3952 מכיוון רח' בן צבי ושניצלר מכיוון קיבוץ גלויות. כניסת אוהדי מכבי תתאפשר מרחוב התחיה בלבד, כניסת אוהדי הפועל ת”א תתאפשר מרחובת שארית ישראל ואמץ.

המשטרה פרסמה מספר הנחיות ודגשים לאוהדים: יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים, כאשר חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה, כמו כן איסור על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

בנוסף, לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול, ציבור הנהגים מתבקשים להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, כשגם תתבצע אכיפה מוגבברת כנגד חניית רכבים במקומות אסורים.

לסיום, הכנסת ציוד עידוד מותנית רק באישור כב”ה והמשטרה בלבד, כשחל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה, דבר שעלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף, כשזה עלול לגרור קנס של 3,000 ש”ח והליך פלילי. כמו כן, לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם, כשמי שיגיע עם פריט שמקשה על הזיהוי, ייקנס ב-500 ש”ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

מהמשטרה נמסר: “אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”.

