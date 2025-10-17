יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

"אני המומה מההחלטה הזו, מה נהיה מאנגליה?"

אמילי דמארי, אוהדת מכבי שחזרה בינואר משבי החמאס, תקפה אחרי ההחלטה של וילה: "כמו לשים שלט 'אין כניסה ליהודים', שיתביישו, מנרמלים אנטישמיות"

|
אמילי דמארי (שחר גרוס)
אמילי דמארי (שחר גרוס)

אחד הדברים הכי נוראיים בספורט זה שמערבבים בינו לבין הפוליטיקה, וכך החליטו לעשות באסטון וילה. המועדון הודיע שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להיכנס למפגש בין שני המועדונים באנגליה, במסגרת הליגה האירופית, דבר שגרם לכעס רעב אצל לא מעט אנשים, וגם אצל אוהדת הצהובים אמילי דמארי, שחזרה משבי החמאס.

דמארי ציינה בפוסט כועס: “שוחררתי מידי החמאס בחודש ינואר ואני אוהדת שרופה של מכבי תל אביב. אני המומה עם ההחלטה השערורייתית הזו לאסור עליי, על המשפחה שלי, על החברים שלי ועל אוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק נגד אסטון וילה באנגליה. כדורגל אמור לגבש בין אנשים, לא משנה מה האמונות שלהם, הצבע שלהם, הדת שלהם, וזה דוחה שעושים את ההפך המוחלט”.

עוד רשמה: “שיתביישו. אני מקווה שמי שאחראים שם יבינו את הטעות וישקלו מחדש. אני מנסה להבין מה נהיה מהחברה הבריטית. זה כמו לשים שלט ענק מחוץ לאצטדיון ולרשום ‘אסור ליהודים להיכנס’. מה נהיה מאנגליה? אנטישמיות הפגה לשגרה? איזה עולם עצוב שאנחנו חיים בו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */