"אני המומה מההחלטה הזו, מה נהיה מאנגליה?"

אחד הדברים הכי נוראיים בספורט זה שמערבבים בינו לבין הפוליטיקה, וכך החליטו לעשות באסטון וילה. המועדון הודיע שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להיכנס למפגש בין שני המועדונים באנגליה, במסגרת הליגה האירופית, דבר שגרם לכעס רעב אצל לא מעט אנשים, וגם אצל אוהדת הצהובים אמילי דמארי, שחזרה משבי החמאס.

דמארי ציינה בפוסט כועס: “שוחררתי מידי החמאס בחודש ינואר ואני אוהדת שרופה של מכבי תל אביב. אני המומה עם ההחלטה השערורייתית הזו לאסור עליי, על המשפחה שלי, על החברים שלי ועל אוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק נגד אסטון וילה באנגליה. כדורגל אמור לגבש בין אנשים, לא משנה מה האמונות שלהם, הצבע שלהם, הדת שלהם, וזה דוחה שעושים את ההפך המוחלט”.

עוד רשמה: “שיתביישו. אני מקווה שמי שאחראים שם יבינו את הטעות וישקלו מחדש. אני מנסה להבין מה נהיה מהחברה הבריטית. זה כמו לשים שלט ענק מחוץ לאצטדיון ולרשום ‘אסור ליהודים להיכנס’. מה נהיה מאנגליה? אנטישמיות הפגה לשגרה? איזה עולם עצוב שאנחנו חיים בו”.