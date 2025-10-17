יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

בשל השעיית יאסין: אבו ניל חוזר לשער של סכנין

השוער הראשון יתפוס מחר ב-19:15 מול טבריה את מקומו של זה שהמריא למשחקי נבחרת פלסטין ללא אישור. מימר: "מתחילים להתחבר, רוצים להמשיך במומנטום"

|
מוחמד אבו ניל (עמרי שטיין)
מוחמד אבו ניל (עמרי שטיין)

אחרי השבוע הלא פשוט שבני סכנין עברה, מחר (שבת, 19:15) היא תחזור מהפגרה ותפגוש את עירוני טבריה למשחק מסקרן בליגת העל, כאשר היא תקווה להשיג ניצחון, כששוכרה עבד יאסין מושעה ומי שיתפוס את מקומו הוא כמובן מוחמד אבו ניל.

כזכור, שווכרה עבד יאסין המריא לטענת המועדון ללא אישור למשחקי נבחרת פלסטין באלג’יריה, כאשר האמירות שיצאו נגד התנהלות השוער, הובילו את המועדון להשעותו עד להעמדתו לדין משמעתי ביום שני הקרוב. בסביבתו של השוער אמרו שיש בידיו את כל ההוכחות שיצא באישור ואת כל הדברים שיש לו לומר, הוא יגיד בדיון המשמעתי.

המאמן שרון מימר התייחס למשחק ואמר: “אנחנו חוזרים לליגה אחרי פגרה קצרה ורוצים להמשיך את המומנטום של צבירת הנקודות. רוצים גם להמשיך את ההתקדמות בדרך שלנו, הקבוצה מתחילה להתחבר, להמשיך להתקדם ולהציג יכולת טובה. לשמח גם את הקהל שלנו, מקווה שיגיע הרבה קהל לתמוך בנו במשחק בשבת ונחזיר לו על המגרש”.

שרון מימר (רועי כפיר)שרון מימר (רועי כפיר)

אחמד סלמן: “יש לנו משחק חשוב נגד טבריה בבית, אנחנו מתכוננים טוב למשחק הזה, רוצים להמשיך במומנטום הטוב שלנו ורוצים לראות את הקהל שלנו שידחוף אותנו במשחק”.

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל; אלון אזוגי, מארון גנטוס ,איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', עדן שמיר, אחמד סלמן, מת'יו קודג'ו, ג'ובייר בושנק , וארתור מריניאן

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */