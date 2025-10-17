בשל השעיית יאסין: אבו ניל חוזר לשער של סכנין

אחרי השבוע הלא פשוט שבני סכנין עברה, מחר (שבת, 19:15) היא תחזור מהפגרה ותפגוש את עירוני טבריה למשחק מסקרן בליגת העל, כאשר היא תקווה להשיג ניצחון, כששוכרה עבד יאסין מושעה ומי שיתפוס את מקומו הוא כמובן מוחמד אבו ניל.

כזכור, שווכרה עבד יאסין המריא לטענת המועדון ללא אישור למשחקי נבחרת פלסטין באלג’יריה, כאשר האמירות שיצאו נגד התנהלות השוער, הובילו את המועדון להשעותו עד להעמדתו לדין משמעתי ביום שני הקרוב. בסביבתו של השוער אמרו שיש בידיו את כל ההוכחות שיצא באישור ואת כל הדברים שיש לו לומר, הוא יגיד בדיון המשמעתי.

המאמן שרון מימר התייחס למשחק ואמר: “אנחנו חוזרים לליגה אחרי פגרה קצרה ורוצים להמשיך את המומנטום של צבירת הנקודות. רוצים גם להמשיך את ההתקדמות בדרך שלנו, הקבוצה מתחילה להתחבר, להמשיך להתקדם ולהציג יכולת טובה. לשמח גם את הקהל שלנו, מקווה שיגיע הרבה קהל לתמוך בנו במשחק בשבת ונחזיר לו על המגרש”.

שרון מימר (רועי כפיר)

אחמד סלמן: “יש לנו משחק חשוב נגד טבריה בבית, אנחנו מתכוננים טוב למשחק הזה, רוצים להמשיך במומנטום הטוב שלנו ורוצים לראות את הקהל שלנו שידחוף אותנו במשחק”.

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל; אלון אזוגי, מארון גנטוס ,איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', עדן שמיר, אחמד סלמן, מת'יו קודג'ו, ג'ובייר בושנק , וארתור מריניאן