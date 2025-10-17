כמדי שנה: 'פורבס' פרסמו את רשימת המרוויחים

בעוד שסכומי הכסף בכדורגל ממשיכים לעלות כמידי שנה, ‘פורבס’ פרסמו את רשימת עשרת השחקנים המרוויחים בעולם לעונת 2025/26. בראש הרשימה נמצא איך לא, כריסטיאנו רונאלדו ששמר על הפסגה וזכה בתואר הזה בפעם השישית בעשור האחרון, כשהוא צפוי להרוויח כ-280 מיליון דולר.

את המקום השני תופס המתחרה הכי גדול של רונאלדו ואלוף העולם ממונדיאל 2022, לאו מסי הארגנטינאי שמשחק באינטר מיאמי וצפוי להרוויח כ-130 מיליון דולר. מי שהצטרף אל הרשימה בפעם הראשונה כבר בגיל 18, הוא לאמין ימאל כוכבה של ברצלונה שהופך לצעיר אי פעם שנכנס לרשימה המכובדת הזאת.

קארים בנזמה תופס את המקום השלישי עם 104 מיליון דולר בהכנסות כוללות צפויות, לקראת סיום שנת חוזהו האחרונה באל איתיחאד בערב הסעודית, וקיליאן אמבפה מריאל מדריד (כ-95 מיליון דולר) מגיע למקום הרביעי. את חמישיית המקומות הראשונים משלים ארלינג הולאנד.

החלוץ הנורבגי שחתם על הארכת חוזה לתשע וחצי שנים עם מנצ'סטר סיטי בינואר, על רקע עונה דומיננטית נוספת שכללה 22 שערים ב-31 משחקי פרמייר ליג. חוזהו החדש מעלה את שכרו המשוער והבונוסים הצפויים ל-60 מיליון דולר בעונת 2025-26, בנוסף להכנסותיו מחוץ למגרש בסך 20 מיליון דולר.

ויניסיוס ג'וניור חוזר לרשימה במקום ה-6 עם רווחים צפויים של 60 מיליון דולר, אך הברזילאי בן ה-25, שהיה השחקן הצעיר ביותר בדירוג של השנה שעברה, כבר לא יכול לטעון לכבוד הזה. חברו לקבוצה בריאל מדריד, ג'וד בלינגהאם, במקום ה-9 השנה עם רווחים מוערכים של 44 מיליון דולר והוא רק בן 22, אך אפילו הוא מבוגר יותר מלאמין ימאל מברצלונה, השחקן בן ה-18 הראשון שנכנס לעשירייה הראשונה ב-22 שנות ההיסטוריה של רשימת הכדורגל של פורבס.

שני השחקנים הצעירים הללו נכנסו השנה לרשימה ומעניקים לליגה הספרדית את התואר של הליגה המיוצגת ביותר בדירוג, עם ארבעה שחקנים המגיעים לרשימה. הליגה הסעודית אחריה עם שלושה שחקנים - רונאלדו, בנזמה וסאדיו מאנה (מקום 8, 54 מיליון דולר) ולפרמייר ליג יש שניים, הולאנד ממנצ’סטר סיטי ומוחמד סלאח מליברפול (מקום 7, 55 מיליון דולר). מסי נותר הנציג היחיד של ה-MLS.

יחד, עשרת שחקני הכדורגל בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם צפויים להרוויח כ-945 מיליון דולר במהלך עונת 2025-26, כשהסכום של זה שמרוויח ‘הכי מעט’ ברשימה עולה ל-43 מיליון דולר בסך הכל, של הכוכב הצעיר של ברצלונה, לאמין ימאל, לעומת 39 מיליון דולר של קווין דה בריינה במנצ'סטר סיטי בעונה שעברה.

