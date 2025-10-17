לא שגרתי: לאמין ימאל לא חותם כרגע לאוהדים

לאמין יאמל, הכוכב הצעיר של ברצלונה ונבחרת ספרד, הפסיק לחתום על חולצות ואביזרים לאוהדים, והסיבה לכך מסקרנת במיוחד. לפי דיווח ב"מונדו דפורטיבו", היהלום בן ה-18 נמצא במשא ומתן מתקדם עם אתר המתמחה במכירת מרצ’נדייז וחתימות של כוכבי ספורט, ובעקבות כך קיבל הוראה מהסוכנות שמנהלת את החוזים המסחריים שלו להפסיק לחתום לציבור.

על פי הדיווח, לאמין יאמל עדיין מצטלם עם אוהדים ואף שומר על גישה חמה, אך נמנע מחתימות, מתוך מטרה לשמור על נדירות החתימה שלו, שתשווק בקרוב דרך האתר הייעודי, כחלק מעסקה מסחרית גדולה שצפויה להיחתם בקרוב. הוא מרבה לכתוב הודעות כמו “אוהב, לאמין ימאל”, ונמנע מלבצע את החתימה שלו.

בברצלונה מכירים את המהלך ואף מציינים כי מתקיימים מגעים כדי להבטיח כמות מסוימת של חתימות שישמשו את המועדון עצמו לצרכים שיווקיים וקהילתיים. בקטלוניה מבינים את גודל התופעה: לאמין יאמל נחשב כבר היום ל"גולדן בוי" החדש של הכדורגל העולמי, וברצלונה גאה בהתקדמות שלו ובכך שגדל במועדון מאז גיל 12.

לאמין ימאל (IMAGO)

המהלך, שמזכיר תהליכים דומים בשוק האמריקאי (כמו במקרה של לברון ג'יימס ב-NBA), נועד להעצים את הערך של חתימתו של השחקן, שכבר הפך לפנים של מותגים בינלאומיים כמו Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami, Nesquik, ואף משמש כשגריר של יוניצ"ף.

העסקה עצמה עדיין לא נחתמה, אך שני הצדדים הביעו רצון לסגור אותה בקרוב, מה שצפוי להפוך את הפריטים עם חתימתו של לאמין יאמל לא רק לנחשקים יותר, אלא גם ליקרים יותר.