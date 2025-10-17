יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

לא שגרתי: לאמין ימאל לא חותם כרגע לאוהדים

היהלום בן ה-18 נמצא במו"מ עם אתר המתמחה במכירת מרצ'נדייז וחתימות, וקיבל הוראה כרגע להפסיק לחתום לציבור. המטרה: לשמור על נדירות החתימה שלו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין יאמל, הכוכב הצעיר של ברצלונה ונבחרת ספרד, הפסיק לחתום על חולצות ואביזרים לאוהדים, והסיבה לכך מסקרנת במיוחד. לפי דיווח ב"מונדו דפורטיבו", היהלום בן ה-18 נמצא במשא ומתן מתקדם עם אתר המתמחה במכירת מרצ’נדייז וחתימות של כוכבי ספורט, ובעקבות כך קיבל הוראה מהסוכנות שמנהלת את החוזים המסחריים שלו להפסיק לחתום לציבור.

על פי הדיווח, לאמין יאמל עדיין מצטלם עם אוהדים ואף שומר על גישה חמה, אך נמנע מחתימות, מתוך מטרה לשמור על נדירות החתימה שלו, שתשווק בקרוב דרך האתר הייעודי, כחלק מעסקה מסחרית גדולה שצפויה להיחתם בקרוב. הוא מרבה לכתוב הודעות כמו “אוהב, לאמין ימאל”, ונמנע מלבצע את החתימה שלו.

בברצלונה מכירים את המהלך ואף מציינים כי מתקיימים מגעים כדי להבטיח כמות מסוימת של חתימות שישמשו את המועדון עצמו לצרכים שיווקיים וקהילתיים. בקטלוניה מבינים את גודל התופעה: לאמין יאמל נחשב כבר היום ל"גולדן בוי" החדש של הכדורגל העולמי, וברצלונה גאה בהתקדמות שלו ובכך שגדל במועדון מאז גיל 12.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

המהלך, שמזכיר תהליכים דומים בשוק האמריקאי (כמו במקרה של לברון ג'יימס ב-NBA), נועד להעצים את הערך של חתימתו של השחקן, שכבר הפך לפנים של מותגים בינלאומיים כמו Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami, Nesquik, ואף משמש כשגריר של יוניצ"ף.

העסקה עצמה עדיין לא נחתמה, אך שני הצדדים הביעו רצון לסגור אותה בקרוב, מה שצפוי להפוך את הפריטים עם חתימתו של לאמין יאמל לא רק לנחשקים יותר, אלא גם ליקרים יותר.

