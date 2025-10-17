האיסור על אוהדי מכבי הצית אירוע פוליטי ענק

ההודעה הרשמית של משטרת ווסט מידלנדס, האחראית לשמירה על הסדר בבירמינגהאם, שם יתקיים המשחק בין אסטון וילה למכבי תל אביב ב-6.11, הציתה אתמול דיון פוליטי סוער שמעסיק את בריטניה כולה ועם כל הרצון שלנו כיהודים להרגיש שמישהו במדינה תומך בנו, זה הרבה מעבר לכך ואלופת ישראל ואוהדיה נקלעו לאירוע שהצית את המדינה כולה.

קצת רקע: לפני מספר שבועות חבר הפרלמנט, איוב חאן, הידוע כתומך נלהב של העזתים ומהקולות הבולטים במדינה נגד ישראל תחת טענות ל”רצח עם”, הצטלם מחוץ לווילה פארק של אסטון וילה והודיע כי הוא מגיש קריאה למשטרה המקומית לאסור את כניסת אוהדי מכבי תל אביב לעיר וכי יש להחרים את המשחק מול הצהובים אם הקהל יורשה להגיע, זאת בטענות שקריות ועלובות כי אירועי אמסטרדם יכולים לחזור על עצמם באשמת אוהדי מכבי ת”א.

העצומה הזו נתמכה על ידי ג’רמי קורבין האנטישמי הידוע, פוליטיקאי שעמד בעבר בראש מפלגת הלייבור וסולק ממנה ב-2024 בעקבות אישום כלפיו בהבעת דעות קיצוניות נגד יהודים. מאז ה-7.10.2023 הוא קול בולט עוד יותר נגד ישראל ומנהל מסע הסתה מופרע שנתמך בידי מאות אלפי המהגרים שנמצאים בבריטניה כיום. העצומה של שניהם, יחד עם אסראר רשיד, מטיף האיסלאם הפופולארי, שקרא שלשום לעוקביו לתקוף ולצוד את אוהדי מכבי ת”א אם יעזו להגיע לעיר.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

"לא נבוא ברחמים על אוהדי מכבי תל אביב שנוסעים למשחק בבירמינגהאם”, אמר רשיד ואף צירף לטענתו פסק הלכה באיסלאם שקובע כי אם אדם לוקח כסף מחייל צה”ל מדובר על עבירה והוא טען כי יבואו בחשבון גם עם אלה. התוצאה – משטרת ווסט מידלנדס הסירה אחריות מעצמה והודיעה כי היא אוסרת על אוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק. אסטון וילה מיהרה לאשר את הפרסום ומכאן החל הסיפור האמיתי.

אוהדי אסטון וילה תקפו את ההחלטה ויש כבר חלקים בקהל שקוראים להחרים את המשחק כתגובה לכך שאסרו על אוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק. “האיסור על האוהדים הישראלים יכול להיות הלהבה שתדליק את הפתיל הפוליטי”, נכתב על הנושא בטור ב”גרדיאן”. “העמדה של משטרת ווסט מידלנדס היא רגע מביך עבור בריטניה ומגלה את מצב הסדר הציבורי העגום במדינה הזאת”.

הבריטים רותחים. מבחינתם, הכדורגל הוא מקום קדוש ואין לערב בו פוליטיקה. כך אפשר היה לקרוא גם בציוץ של רופרט לואו, חבר הפרלמנט הבריטי ונשיא סאות’המפטון בעבר. “אסור לנו להחרים ולאסור על כניסה של אוהדי כדורגל לבריטניה כי המוסלמים עלולים להיעלב מכך”, כתב היום (שישי), ובפוסט ארוך יותר כבר השמיע טון תקיף בהרבה: “לא לאפשר לישראלים להיכנס למשחק כדורגל? אני הייתי יו"ר בפרמייר ליג במשך שנים רבות, ואני אומר לכם – אין סיכוי שהייתי מקבל את הרעל הזה במועדון שלי. פשוט לא הייתי נותן לזה לקרות. זה כדורגל. אנחנו לא צריכים, ולא רוצים, את הפילוג הזה בספורט שלנו”.

התקיפה הקשה של אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם (רויטרס)

“רוב מוחלט של האוהדים לא מתעניינים בזה. ובצדק. הם רוצים לראות את הקבוצה שלהם, לשתות איזה בירה או שתיים, ולברוח קצת מהכל”, המשיך לואו. “דיונים במחצית על מה שקורה בעזה? לא, תודה. לא אכפת לי. זה כדורגל, זה ספורט, זה אמור להיות כיף. אנחנו לא צריכים לגרור פוליטיקה ואת ענייני העולם לכל פינה בחיים של אנשים. פשוט תנו לאוהדים לשבת בשקט, להתלונן על המאמן או על היו"ר. הם בהחלט מצאו זמן לעשות את זה כשניהלתי את סאות'המפטון. מצוין. כל דבר חוץ מפוליטיקה. תשאירו את זה מחוץ לכדורגל”.

עוד הוסיף לואו לסיכום: “אם ישראלים רוצים לבוא ולצפות בקבוצה הזו של וילה? המסר צריך להיות – מצוין, ברוכים הבאים לאנגליה, תהנו מהמשחק”. חבר הפרלמנט הבריטי הוא רק אחד מבין דמויות רבות שיצאו חוץ נגד ההחלטה. הבולט שבהם היה ראש הממשלה הבריטי, קיר סטרמר, שכתב שזו פעולה שגויה וכי יש לשנות אותה, אולם הוא נתקל במבול של תגובות מצד האזרחים הבריטים שתוהים מדוע המעשה היחיד שלו בנושא הוא ציוץ בטוויטר.

עבור בריטניה, עכשיו הכל כבר כתוב בשחור על גבי לבן. באיסור על אוהדי מכבי ת”א ישנה הודאה מצד המשטרה המקומית שהיא למעשה לא מסוגלת להגן על אוהדים יהודים המבקרים בשטחה. איך שלא יסתכלו על זה, מדובר ברגע מביך. רק בסוף השבוע האחרון, בתוך שעות מאז תחילת הפסקת האש בעזה, כמות עצומה של משאבים משטרתיים הוסבו להגן על צעדות פרו-פלסטיניות במרכז לונדון שבהן השתתפו עשרות אלפי אנשים. אבל כשמדובר בהבטחת ביטחונם של כמה מאות אוהדי מכבי תל אביב ברחובות בירמינגהאם? מסתבר שאת זה המשטרה לא מסוגלת לאבטח ונראה כי גם היא קפואה אל מול האלימות האיסלאמית ששולטת ברחבי אנגליה.

רחובות אמסטרדם באירוע הפוגרום על אוהדי מכבי ת"א (רויטרס)

“המשטרה לא משתמשת בחוקים שיש לה כדי לשמור על ביטחונם של אנשים מסוימים”, כתב אוליבר בראון, העורך הראשי של הגרדיאן. “כל זאת ביום שבו ראש הממשלה הבטיח, בעקבות הטבח בבית הכנסת במנצ'סטר, 10 מיליון פאונד נוספים לביטחון של מתקנים יהודיים. לא בפעם הראשונה בנושא הזה, נראה כי ישנו פער עצום בין רטוריקה למציאות”.

עוד כתב בראון: “העדיפות, כך חשבנו, צריכה להיות להילחם באנטישמיות החריפה שהפכה את הנוכחות של ישראלים למשחקים מסוכנת במדינה הזאת. למרבה הצער, המשטרה בחרה בתגובה גולמית יותר, ופשוט אסרה על אוהדי מכבי להגיע בכלל. ההסבר היה שהפעולה שלהם התבססה על "תקריות קודמות": ולא היו תקריות חמורות יותר מאשר המהומות בשנה שעברה סביב ביקור מכבי באייאקס, שהביאו למעצרם של 62 אנשים ו-5 שנשלחו לבית החולים. הרשויות בהולנד תיארו כיצד פורעי חוק אנטישמיים "חיפשו באופן פעיל תומכים ישראלים כדי לתקוף".

בראון תהה: “אם בהולנד ניסו להאשים את אוהדי מכבי ת”א בקריעה של דגל פלסטין כמה שגרם לאירוע, אז איפה ההתגרות הפעם? אל תסתכלו רחוק יותר מאשר וידאו ששוחרר בשבוע שעבר על ידי איש דת מבירמינגהאם, אסראר רשיד, שבו הוא פוסק פסק הלכה "שלא נבוא ברחמים על אוהדי מכבי תל אביב שנוסעים למשחק באסטון וילה". איך זה לא מזעזע כמו הסתה? אם יש חששות דחופים לביטחון הציבור סביב משחק זה, הם נגרמים על ידי האיומים האלימים של רשיד והעצומה החתומה על ידי ג'רמי קורבין וחבר הפרלמנט, איוב חאן”.

שחקני מכבי תל אביב. האם גם אוהדי אסטון וילה יחרימו את המשחק? (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אז מה יהיה מכאן? שלא נטעה, מכבי ת”א ואוהדיה הם כרגע כלי במאבק הפנימי בבריטניה. ואם להיות אמיתיים, הכתבה הזו לא נועה כדי לעודד את אוהדי מכבי ת”א לטוס למשחק אם ההחלטה תשתנה. לא נראה שהמשטרה באזור שולטת בכוח האיסלאמי הקיצוני של בירמינגהאם ואף אחד לא רוצה לראות את אירועי אמסטרדם חוזרים על עצמם.

אבל יכול להיות שהסיפור הזה גם יצית שינוי בתוך בריטניה עצמה. אוליבר בראון מהגרדיאן טען כי “אני מרגיש שזו הלהבה שתדליק את הפתיל הפוליטי”, והוא קיבל תמיכה לדעה שלו מקמי בדנוק, ראש המפלגה השמרנית בבריטניה. "נוראי, ביזיון לאומי. קשה להגדיר את זה כמשהו אחר. אחרי הכל, חלק מעיר השנייה בגודלה בבריטניה הוגדרה למעשה כאזור אסור ליהודים”. למעשה, בירמינגהאם כה נתונה לאיסלאמיזם קיצוני עד שהיא לא יכולה להכיל אוהדי קבוצה ישראלית בתוכה. זה לא אירוע נורמלי במקום שמכנה את עצמו מולדת הכדורגל.

בתקשורת הבריטית סיכמו: “במקום להתמודד עם השנאה האנטישמית שהפכה את נוכחות האוהדים הישראלים למסוכנת, התגובה היא להוציא את הקורבנות. מה זה אומר על מצב המשטר והסדר הציבורי במדינה הזאת? זה לא אומר שום דבר טוב, זה בטוח. כאשר יש לך ככל הנראה כלל אחד למי שמתמידים בהפגנות פרו-פלסטיניות רחבות ועוד כלל אחד לישראלים הנוסעים למשחק כדורגל, התוצאה יכולה להיות רק כתם על המוניטין של בריטניה”. ובתוך כל המילים האלה, בבריטניה שכחו ששניים מהאנשים החזקים ביותר כיום במכבי ת”א הם… בריטים.