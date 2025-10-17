בצרפת חשפו: השגרה של לואיס אנריקה בגיל 55

לואיס אנריקה רשם עונה היסטורית כמאמן פאריס סן ז’רמן, כשהוביל את המועדון לזכייה ראשונה בליגת האלופות ובטרבל ראשון בתולדותיו, הישג עצום שמציב אותו בשורה הראשונה של מאמני אירופה, ושאותו כבר חווה בעבר עם ברצלונה ב-2015, אבל מעבר להצלחות על הקווים, המאמן בן ה-55 מעורר השראה גם מחוץ למגרש, בזכות שגרת חיים ספורטיבית במיוחד, ששומרת אותו בכושר של ספורטאי עילית.

"אני לא יכול להתאמן כמו ספורטאי כי אני בן 55, אני יותר סבא מספורטאי בכיר", אמר לואיס אנריקה בראיון שפורסם ב"ל’אקיפ" הצרפתי. "אבל אני פעיל, אני אוהב לעשות ספורט, זה חשוב לי כאדם". אנריקה, יליד חיחון, שומר על שגרת אימונים אינטנסיבית שכוללת רכיבות אופניים, ביקורים קבועים בחדר הכושר וטיפולים אצל פיזיותרפיסטים של פ.ס.ז’. באחת מרכיבותיו הקבועות בספטמבר האחרון, הוא אף שבר את עצם הבריח לאחר נפילה, פציעה שאירעה במהלך פגרה בינלאומית.

לפי הדיווח בצרפת, אנריקה "כמעט אובססיבי ביחס לגופו", ומקפיד גם על תזונה מוקפדת, שמתחילה בכל בוקר עם כוס קפה איכותית שהוא שותה עם הצוות שלו, ונמשכת בארוחות מאוזנות ועשירות בירקות ומוצרים טבעיים. "הוא תמיד נכנס מאוחר, וכולנו יודעים שזה כי הוא היה בחדר כושר או בטיפולים", סיפר אחד מאנשי המועדון.

לואיס אנריקה (IMAGO)

אחת האהבות הגדולות שלו היא רכיבה על אופניים. הוא עושה זאת גם לפני וגם אחרי אימונים כדי להירגע נפשית, ובמהלך שהותו בברצלונה בפגרות, הוא אפילו מעלה את רמת הקושי של הרכיבות. אבל גם למאמן יש רגעים של רוגע: אחרי משחקים הוא לרוב נשאר בבית, אך כשהוא יוצא, הוא מעדיף מסעדות בחלקה המערבי של פאריס, ומדי פעם גם מתפנק בבקבוק יין טוב. "זה ה’חטא’ היחיד שלו", מספרים בסביבתו הקרובה.