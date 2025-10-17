יום שישי, 17.10.2025 שעה 15:57
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
165-137פאריס סן-ז'רמן1
155-157מארסיי2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

בצרפת חשפו: השגרה של לואיס אנריקה בגיל 55

מאמן פ.ס.ז' ידוע בתור חובב ספורט, והוא עושה המון כדי לשמור על כושר שיא: מכון, רכיבה על אופניים, אוכל, פיזיותרפיסטים ותה. וגם: איפה "חוטא"?

|
לואיס אנריקה (אינסטגרם)
לואיס אנריקה (אינסטגרם)

לואיס אנריקה רשם עונה היסטורית כמאמן פאריס סן ז’רמן, כשהוביל את המועדון לזכייה ראשונה בליגת האלופות ובטרבל ראשון בתולדותיו, הישג עצום שמציב אותו בשורה הראשונה של מאמני אירופה, ושאותו כבר חווה בעבר עם ברצלונה ב-2015, אבל מעבר להצלחות על הקווים, המאמן בן ה-55 מעורר השראה גם מחוץ למגרש, בזכות שגרת חיים ספורטיבית במיוחד, ששומרת אותו בכושר של ספורטאי עילית.

"אני לא יכול להתאמן כמו ספורטאי כי אני בן 55, אני יותר סבא מספורטאי בכיר", אמר לואיס אנריקה בראיון שפורסם ב"ל’אקיפ" הצרפתי. "אבל אני פעיל, אני אוהב לעשות ספורט, זה חשוב לי כאדם". אנריקה, יליד חיחון, שומר על שגרת אימונים אינטנסיבית שכוללת רכיבות אופניים, ביקורים קבועים בחדר הכושר וטיפולים אצל פיזיותרפיסטים של פ.ס.ז’. באחת מרכיבותיו הקבועות בספטמבר האחרון, הוא אף שבר את עצם הבריח לאחר נפילה, פציעה שאירעה במהלך פגרה בינלאומית.

לפי הדיווח בצרפת, אנריקה "כמעט אובססיבי ביחס לגופו", ומקפיד גם על תזונה מוקפדת, שמתחילה בכל בוקר עם כוס קפה איכותית שהוא שותה עם הצוות שלו, ונמשכת בארוחות מאוזנות ועשירות בירקות ומוצרים טבעיים. "הוא תמיד נכנס מאוחר, וכולנו יודעים שזה כי הוא היה בחדר כושר או בטיפולים", סיפר אחד מאנשי המועדון.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

אחת האהבות הגדולות שלו היא רכיבה על אופניים. הוא עושה זאת גם לפני וגם אחרי אימונים כדי להירגע נפשית, ובמהלך שהותו בברצלונה בפגרות, הוא אפילו מעלה את רמת הקושי של הרכיבות. אבל גם למאמן יש רגעים של רוגע: אחרי משחקים הוא לרוב נשאר בבית, אך כשהוא יוצא, הוא מעדיף מסעדות בחלקה המערבי של פאריס, ומדי פעם גם מתפנק בבקבוק יין טוב. "זה ה’חטא’ היחיד שלו", מספרים בסביבתו הקרובה.

