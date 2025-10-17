הערכה: פדרמן ימכור חצי מאחזקותיו במכבי ת"א

נראה שאנחנו קרובים מתמיד לסוג של רעידת אדמה במועדון הכדורסל מכבי תל אביב. משפחת פדרמן במגעים מתקדמים למכור חלק מהאחוזים שלה אצל הצהובים, כאשר משפחת ווילף צפויה להיות זו שתיקח חלק מהאחוזים ותיכנס כבעלים בקבוצה המעוטרת ביותר בכדורסל הישראלי.

ההערכה היא שמשפחת פדרמן תמכור כמחצית מהאחזקות שלה, ונזכיר שהאחזקות הללו מסתכמות ב-29%, וכאמור מחצית מהם יועברו למשפחת ווילף. עדיין יש עוד כמה פרטים לסגור, אך כבר הועברו טיוטות חוזה בין הצדדים. מי שעוד צריכים לאשר את המהלך הם שאר הבעלים של מכבי ת”א, להם יש מבחינת החוזה אפשרות לקנות בעצמם את האחוזים המוצעים למכירה, אך ההערכה היא שהם לא ינקטו בצעד זה.

בכל מקרה, הם לא צפויים לעשות זאת והכל אמור לקרות כמתוכנן, כשהם צפויים לתת אור ירוק למהלך, אבל כן עקרונית הם יכולים לומר שהם קונים את 29% שיש למשפחת פדרמן. אגב, לפי ההתנהלות של משפחת פדרמן, ניתן להבין שזו התנהלות שמראה שהיא לא מתכוונת לעזוב את הקבוצה, וכאמור המכירה היא על חצי מהאחזקות ולכן עדיין יהיו לה אחוזים.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)

מהצד הרוכש, זו לא תהיה ההשקעה הראשונה של משפחת ווילף בענפי ספורט, שכן כאמור בבעלותם נמצאת קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, כמו גם אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS האמריקאית. כזכור, מלבד 29% שאצל משפחת פדרמן, משפחת רקאנטי גם עם 29%, ריצ’ארד דיץ’ עם 17.5%, שמעון מזרחי 14.5% ובן אשכנזי מחזיק ב-10%.

המגעים עם משפחת ווילף לא החלו בשבוע האחרון וגם לא בחודש האחרון, כי אם לפני כ-4-5 חודשים, עוד לפני שהסתיימה לה העונה הקודמת ומאז, מתנהלות שיחות ומשא ומתן שהפך לאחרונה למתקדם, והמשפחה צפויה להשלים בקרוב את רכישת חלק מהאחזקות של משפחת פדרמן, כך שלמעשה ניתן לראות זאת ככניסת שותפים חדשים למבנה הנוכחי. משפחת ווילף ידועה ככזו ציונית שאוהבת את הארץ וזה דבר אשר משותף לכלל הבעלים של הקבוצה, ממשפחת פדרמן, דרך רקנאטי, מזרחי, אשכנזי ודיץ.