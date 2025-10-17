יום שישי, 17.10.2025 שעה 10:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

הערכה: פדרמן ימכור חצי מאחזקותיו במכבי ת"א

המשפחה במגעים עם משפחת ווילף ועוד פרטים מתגלים: שאר הבעלים יכולים לקנות הם את האחוזים וצריכים לאשר, טיוטות הוחלפו, המו"מ החל לפני כ-5 חודשים

|
מארק ווילף ודני פדרמן (איציק בלניצקי ו-IMAGO)
מארק ווילף ודני פדרמן (איציק בלניצקי ו-IMAGO)

נראה שאנחנו קרובים מתמיד לסוג של רעידת אדמה במועדון הכדורסל מכבי תל אביב. משפחת פדרמן במגעים מתקדמים למכור חלק מהאחוזים שלה אצל הצהובים, כאשר משפחת ווילף צפויה להיות זו שתיקח חלק מהאחוזים ותיכנס כבעלים בקבוצה המעוטרת ביותר בכדורסל הישראלי.

ההערכה היא שמשפחת פדרמן תמכור כמחצית מהאחזקות שלה, ונזכיר שהאחזקות הללו מסתכמות ב-29%, וכאמור מחצית מהם יועברו למשפחת ווילף. עדיין יש עוד כמה פרטים לסגור, אך כבר הועברו טיוטות חוזה בין הצדדים. מי שעוד צריכים לאשר את המהלך הם שאר הבעלים של מכבי ת”א, להם יש מבחינת החוזה אפשרות לקנות בעצמם את האחוזים המוצעים למכירה, אך ההערכה היא שהם לא ינקטו בצעד זה.

בכל מקרה, הם לא צפויים לעשות זאת והכל אמור לקרות כמתוכנן, כשהם צפויים לתת אור ירוק למהלך, אבל כן עקרונית הם יכולים לומר שהם קונים את 29% שיש למשפחת פדרמן. אגב, לפי ההתנהלות של משפחת פדרמן, ניתן להבין שזו התנהלות שמראה שהיא לא מתכוונת לעזוב את הקבוצה, וכאמור המכירה היא על חצי מהאחזקות ולכן עדיין יהיו לה אחוזים.

דני פדרמן (איציק בלניצקי)דני פדרמן (איציק בלניצקי)

מהצד הרוכש, זו לא תהיה ההשקעה הראשונה של משפחת ווילף בענפי ספורט, שכן כאמור בבעלותם נמצאת קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, כמו גם אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS האמריקאית. כזכור, מלבד 29% שאצל משפחת פדרמן, משפחת רקאנטי גם עם 29%, ריצ’ארד דיץ’ עם 17.5%, שמעון מזרחי 14.5% ובן אשכנזי מחזיק ב-10%.

המגעים עם משפחת ווילף לא החלו בשבוע האחרון וגם לא בחודש האחרון, כי אם לפני כ-4-5 חודשים, עוד לפני שהסתיימה לה העונה הקודמת ומאז, מתנהלות שיחות ומשא ומתן שהפך לאחרונה למתקדם, והמשפחה צפויה להשלים בקרוב את רכישת חלק מהאחזקות של משפחת פדרמן, כך שלמעשה ניתן לראות זאת ככניסת שותפים חדשים למבנה הנוכחי. משפחת ווילף ידועה ככזו ציונית שאוהבת את הארץ וזה דבר אשר משותף לכלל הבעלים של הקבוצה, ממשפחת פדרמן, דרך רקנאטי, מזרחי, אשכנזי ודיץ.

מארק ווילף באצטדיון של הוויקינגס (IMAGO)מארק ווילף באצטדיון של הוויקינגס (IMAGO)
