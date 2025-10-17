יובנטוס עלולה להיענש על הפרות חוקי פייר פליי

הסיוט של יובנטוס חוזר אליה שוב. מספר שנים אחרי שנענשה בחוקי הפייר פליי, ואף בניפוח עסקאות במה שהוביל להסדר טיעון שבו לא תשחק באירופה לעונה אחת, ב-2023/24. המועדון הודיע שאופ”א פתח בתהליכים לגבי הפרות אפשריות של חוקי הפייר פליי בשלוש השנים האחרונות.

למעשה, הביאנקונרי הודיעו שכמו סיטואציות דומות שקורות לקבוצות המשתתפות בתחרויות הרשמיות של אופ”א, הגברת הזקנה קיבלה “הודעה על פתיחת הליכים לגבי אפשרות להפרת חוקי הפייר פליי במשך שלוש העונות האחרונות – 2022/23-2024/25.

במקרה הזה, המועדון לא הצליח להגביל את הפסדיו הכספיים ל-60 מיליון אירו במהלך פרק הזמן הנקוב. יתרה מכך, אופ”א הוסיפה את “יחס עלות הסגל” כפרמטר ב-2022. הפרמטר הזה מגביל ומאפשר תזוזות בהוצאות של הקבוצה הבכירה (מבחינת שכר, העברות, עמלות סוכנים) ולאחוז מסוים מההכנסות. המועדון מצידו, טוען שהוא עמד בדרישות לשנת 2024 ומיועד לעשות זאת גם בשנה הקרובה, שנגמרת בעוד כחודש וחצי.

ההחלטה של אופ”א לגבי יובה צפויה להתרחש באביב 2026. בינתיים, הסיכון הגבוה ביותר מבחינת עונש הוא כלכלי, למרות שהמועדון כאמור כבר נענש בעבר בהרחקה ממפעלים אירופיים אחרי שעברו על מספר חוקים, כמו פגיעה בזכויות השחקנים. במקרה הנקוב, ייתכן והוא יסתכם בהגבלות ספורטיביות, כמו הגבלת וצמצום רישום הסגל בתחרויות של אופ”א.