ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

רואיבל: אני לא הומו, אבל גם אם כן - מה הבעיה?

כוכב בטיס התייחס לביקורות על הסטייל הייחודי, שכולל שיער בצבעים מגוונים ולק: "אנשים פוחדים להיות מי שהם, אשתי שמה לי לק בעצמה. מושך תשומת לב"

אייטור רויאבל (IMAGO)
אייטור רויאבל (IMAGO)

חלוץ בטיס, אייטור רואיבל, ממשיך לשבור מוסכמות בכדורגל העולמי ומביע את עצמו בלי חשש גם מחוץ למגרש. בראיון לתכנית "חוגונס" של רשת ‘לה סקסטה’, התייחס רואיבל לבחירות האופנתיות החריגות שלו, כמו תיק קלאץ' בחתונה, לק בציפורניים או שיער בצבעים שונים, ולתגובות שהוא מקבל בעקבותיהן.

"יש הרבה אנשים שפוחדים להיות מי שהם, רק בגלל שהם כדורגלנים", אמר רואיבל. "הכדורגל כל כך ממוסגר בגבריות, שכשרואים משהו שונה, זה מושך תשומת לב. אני לא הומו, אבל גם אם הייתי – מה הבעיה בזה? בסופו של דבר, הכל קשור להרגיש נוח עם עצמך".

רואיבל הוסיף כי לרעייתו יש תפקיד משמעותי בתמיכה שהוא מקבל: "אשתי תומכת בי בהכל, היא הראשונה שמורחת לי לק. הייתי עושה את זה כל יום, תלוי בצבע של השיער שלי. מבקרים אותי על זה שאני טבעי, אבל מה אני יכול לעשות? זה פשוט מי שאני".

