ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

צפו: מעל לאלף אוהדים הטריפו את שחקני מכבי

לאחר יותר משנה וחצי, הדרבי חוזר ביום ראשון ב-20:30 בבלומפילד והקהל הצהוב הגיע בהמוניו לאימון, דחפו את האלופה, הדליקו אבוקות וקראו נגד היריבה

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (אחר)
אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (אחר)

לאחר יותר משנה וחצי ללא אחד המפגשים הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי, ויש יגידו הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב חוזר אלינו ביום ראשון בשעה 20:30, כשהיום (שישי) אוהדי מכבי תל אביב החלו לחמם את העניינים כאשר כצפוי וכמו בכל פעם, בהובלת ארגון “מכבי פנטיקס” קיימו צעדה והגיעו להטריף את השחקנים לקראת הפועל תל אביב.

מבחינה מקצועית, מי שהרגיע לא מעט אנשים במועדון הוא דור פרץ, שערך אימון מלא יומיים לפני המשחק הגדול. בסיום האימון הקשר אף השתתף בתרגילי הבעיטות והגיע להודות לאוהדים שעודדו אותו. גם יון ניקולאסקו התאמן, אך הוא לא לקח חלק בתרגילי הבעיטות בסיום האימון והוא עדיין בספק גדול למשחק.

לאחר הפגרה הקצרה ולקראת הדרבי הגדול, כולם בקריית שלום יודעים ומבינים שרק ניצחון בא בחשבון עבור הקהל הצהוב, רגע לפני שבהמשך השבוע מכבי תפגוש את מיטיולן בליגה האירופית. מאות אוהדים צהובים הגיעו לאימון הלפני האחרון, כאשר הם החלו בצעדה, הדליקו אבוקות, השמיעו קריאות לגלי וזיוי ברמן, שחזרו משבי החמאס לפני מספר ימים ובסיום שרו שירים נגד היריבה והטריפו את השחקנים.

בטירוף: אלף אוהדי מכבי באימון לפני הדרבי

כידוע, הדרבי הגדול לא התקיים למעל שנה וחצי, כשבאותה עונה הפועל ירדה ליגה והייתה חסרה שנה אחת. כעת, אחרי שעלתה בחזרה, אפשר להגיד שזה אחד הדרבים המותחים ביותר שהיו בעשור האחרון, כאשר האדומים לא ניצחו 4192 ימים (ביום ראשון זה יהיה 4194), מאז אותו 1:3 בשנת 2014.

אוהדי מכבי תל אביב בקריית שלום (אחר)אוהדי מכבי תל אביב בקריית שלום (אחר)
אוהדי מכבי תל אביב בקריית שלום (אחר)אוהדי מכבי תל אביב בקריית שלום (אחר)
אוהדי מכבי תל אביב (אחר)אוהדי מכבי תל אביב (אחר)
