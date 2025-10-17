יום שישי, 17.10.2025 שעה 12:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

נג'ואן גרייב מסר פרטים שגויים וישלם על כך

מאמן הנוער של מכבי אחי נצרת העביר פרטים שגויים לשיפוט לגבי שמו של חבר ההנהלה של המועדון ונקנס בבית הדין המשמעתי: "גרם למניעה מזיהוי מיידי"

|
נג'ואן גרייב (חג'אג' רחאל)
נג'ואן גרייב (חג'אג' רחאל)

נג'ואן גרייב, שחקן העבר של מכבי אחי נצרת, מכבי חיפה ואסטון וילה, אשר הופיע 18 פעמים בנבחרת ישראל, וכיום מאמן את קבוצת הנוער של מכבי אחי נצרת מהליגה הלאומית לנוער, לא מסר פרטים מדויקים לצוות השיפוט במהלך המשחק שהסתיים בתוצאה 1:1 מול בני סכנין במסגרת המחזור החמישי. בעקבות כך, הוא הוזמן לדין משמעתי בגין 'התנהגות בלתי הולמת'.

גרייב התייצב בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ברמת גן והציג את טיעוניו בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין. לאחר שמיעת דבריו, הוחלט כי הוא אשם ב'התנהגות בלתי הולמת' ונקנס ב-500 שקלים, שישלם אישית או דרך שכרו לקופת ההתאחדות לכדורגל. הקנס הוטל עליו משום שלא מסר את פרטיו של חבר הנהלה אלא ציין שם שגוי.

דו"ח השופט:

“1) המשחק נפתח באיחור של 2 דקות בעקבות חור ברשת. 2) בדקה ה-20 של המשחק (בערך), מאמן קבוצת אחי נצרת, מר גרייב נג'ואן, מחה באופן חוזר ונשנה ובצורה בלתי ספורטיבית כלפי החלטות צוות השיפוט. בגין התנהגותו זו נשלף לעברו כרטיס צהוב.

“מיד לאחר שליפת הכרטיס הצהוב למאמן, חבר הנהלה של הקבוצה המשיך למחות באופן בוטה ובלתי ספורטיבי כלפי החלטות השיפוט, תוך שימוש בטון דיבור תקיף והתנהגות חוצפנית כלפי צוות השיפוט.

“בהתאם לכך, נשלף לעברו כרטיס אדום ישיר בגין התנהגות בלתי הולמת ומחאות חוזרות כלפי צוות השיפוט. בעקבות ההרחקה, נתבקש המאמן מר גרייב נג'ואן למסור את פרטיו המלאים של המורחק, והוא מסר לעוזר השופט מר איתמר שנפ כי מדובר באדם בשם פאהום עבאס.

“לאחר בדיקה שבוצעה בחדר השופטים במערכת ההתאחדות, נמצא כי הפרטים שנמסרו אינם תואמים את זהותו של המורחק בפועל. כאשר נשאל המאמן בשנית האם הוא בטוח בפרטים שמסר, השיב: 'כן, זו כנראה תמונה ישנה של הבן אדם'.

“לאחר בדיקה מקיפה שביצע צוות השיפוט, התברר באופן חד-משמעי כי האדם שהורחק בפועל הוא מר אבו נאסר יאסר, ולא פאהום עבאס כפי שדיווח המאמן. יובהר כי מסירת פרטים שגויים מצד המאמן מנעה את זיהויו המיידי של המורחק וגרמה לעיכוב בהשלמת רישום האירוע בדוח המשחק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */