נג'ואן גרייב מסר פרטים שגויים וישלם על כך

נג'ואן גרייב, שחקן העבר של מכבי אחי נצרת, מכבי חיפה ואסטון וילה, אשר הופיע 18 פעמים בנבחרת ישראל, וכיום מאמן את קבוצת הנוער של מכבי אחי נצרת מהליגה הלאומית לנוער, לא מסר פרטים מדויקים לצוות השיפוט במהלך המשחק שהסתיים בתוצאה 1:1 מול בני סכנין במסגרת המחזור החמישי. בעקבות כך, הוא הוזמן לדין משמעתי בגין 'התנהגות בלתי הולמת'.

גרייב התייצב בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ברמת גן והציג את טיעוניו בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין. לאחר שמיעת דבריו, הוחלט כי הוא אשם ב'התנהגות בלתי הולמת' ונקנס ב-500 שקלים, שישלם אישית או דרך שכרו לקופת ההתאחדות לכדורגל. הקנס הוטל עליו משום שלא מסר את פרטיו של חבר הנהלה אלא ציין שם שגוי.

דו"ח השופט:

“1) המשחק נפתח באיחור של 2 דקות בעקבות חור ברשת. 2) בדקה ה-20 של המשחק (בערך), מאמן קבוצת אחי נצרת, מר גרייב נג'ואן, מחה באופן חוזר ונשנה ובצורה בלתי ספורטיבית כלפי החלטות צוות השיפוט. בגין התנהגותו זו נשלף לעברו כרטיס צהוב.

“מיד לאחר שליפת הכרטיס הצהוב למאמן, חבר הנהלה של הקבוצה המשיך למחות באופן בוטה ובלתי ספורטיבי כלפי החלטות השיפוט, תוך שימוש בטון דיבור תקיף והתנהגות חוצפנית כלפי צוות השיפוט.

“בהתאם לכך, נשלף לעברו כרטיס אדום ישיר בגין התנהגות בלתי הולמת ומחאות חוזרות כלפי צוות השיפוט. בעקבות ההרחקה, נתבקש המאמן מר גרייב נג'ואן למסור את פרטיו המלאים של המורחק, והוא מסר לעוזר השופט מר איתמר שנפ כי מדובר באדם בשם פאהום עבאס.

“לאחר בדיקה שבוצעה בחדר השופטים במערכת ההתאחדות, נמצא כי הפרטים שנמסרו אינם תואמים את זהותו של המורחק בפועל. כאשר נשאל המאמן בשנית האם הוא בטוח בפרטים שמסר, השיב: 'כן, זו כנראה תמונה ישנה של הבן אדם'.

“לאחר בדיקה מקיפה שביצע צוות השיפוט, התברר באופן חד-משמעי כי האדם שהורחק בפועל הוא מר אבו נאסר יאסר, ולא פאהום עבאס כפי שדיווח המאמן. יובהר כי מסירת פרטים שגויים מצד המאמן מנעה את זיהויו המיידי של המורחק וגרמה לעיכוב בהשלמת רישום האירוע בדוח המשחק”.