עלות שבירת הכיסאות בקריית גת: 800 שקלים

מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים תיאלץ להיפרד מ-800 שקלים מכיסה. הסיבה? ונדליזם. במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום, נפגשו מכבי קריית גת ומ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים למשחק פיקנטי במיוחד, שהסתיים ב-2:2 דרמטי לאחר שער שוויון בדקות הסיום.

לאחר תום ההתמודדות, בקריית גת הפנו את תשומת לב השופטים כי הקהל הירוק מהשרון הרס חלק מהכיסאות במגרש, במתחם בו הוקצו להם המושבים. בקריית גת אף צילמו את מה שהשאירו אחריהם חלק מקהל אוהדי מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים.

על כן, המועדון הירוק מהשרון עלה לדין תחת סעיף האישום "פגיעה על ידי אוהדים". הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום, קבעה כי מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים אשמה בסעיף "פגיעה על ידי אוהדים" והשיתה עליהם קנס כספי בגובה של 800 שקלים בפועל.

דו"ח השופט:

"בתוספת הזמן של המחצית השנייה, נכנס ילד אוהד של הקבוצה הביתית, מכבי קריית גת, לתוך שדה המשחק על מנת להעניק לשחקן קבוצתו את הכדור שהיה על הדשא סמוך לגדר המפרידה בין הטריבונה למגרש, לאחר מכן חזר בחזרה לטריבונה.

"לאחר הבקעת השער השני של מכבי קריית גת, פרצו פנימה, לתוך המגרש עצמו, כל אנשי הספסל של הקבוצה כדי לחגוג את השער. לאחר שריקת הסיום, אוהדי האורחת, מ.כ כפר סבא, הרסו את כיסאות היציע בו ישבו, יש למשקיף וגם לי תמונה המראה במדויק את מצב הכיסאות".