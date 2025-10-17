יום שישי, 17.10.2025 שעה 12:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
82-55מכבי אתא ביאליק6
88-106מ.כ. צעירי טירה7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
38-44הפועל טירת הכרמל12
36-15הפועל מגדל-העמק13
311-54צעירי טמרה14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
06-24הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
124-105מכבי קרית מלאכי1
115-135מכבי קרית גת2
105-96מ.כ. כפ"ס3
108-86מ.ס. דימונה4
96-95מ.כ. ירושלים5
86-75הפועל הרצליה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
711-66בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

עלות שבירת הכיסאות בקריית גת: 800 שקלים

יצאה בזול: מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים תיאלץ להיפרד מהסכום לאחר שחלק מקהל אוהדיה שבר חלק מהכיסאות במגרש ב"כרמי גת" בתום 2:2 מול המקומיים

|
הכיסאות בשבורים במגרש בקריית גת (באדיבות המועדון)
הכיסאות בשבורים במגרש בקריית גת (באדיבות המועדון)

מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים תיאלץ להיפרד מ-800 שקלים מכיסה. הסיבה? ונדליזם. במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום, נפגשו מכבי קריית גת ומ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים למשחק פיקנטי במיוחד, שהסתיים ב-2:2 דרמטי לאחר שער שוויון בדקות הסיום.

לאחר תום ההתמודדות, בקריית גת הפנו את תשומת לב השופטים כי הקהל הירוק מהשרון הרס חלק מהכיסאות במגרש, במתחם בו הוקצו להם המושבים. בקריית גת אף צילמו את מה שהשאירו אחריהם חלק מקהל אוהדי מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים.

על כן, המועדון הירוק מהשרון עלה לדין תחת סעיף האישום "פגיעה על ידי אוהדים". הדיינת, עו"ד וופא זועבי-פאהום, קבעה כי מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים אשמה בסעיף "פגיעה על ידי אוהדים" והשיתה עליהם קנס כספי בגובה של 800 שקלים בפועל.

דו"ח השופט:

"בתוספת הזמן של המחצית השנייה, נכנס ילד אוהד של הקבוצה הביתית, מכבי קריית גת, לתוך שדה המשחק על מנת להעניק לשחקן קבוצתו את הכדור שהיה על הדשא סמוך לגדר המפרידה בין הטריבונה למגרש, לאחר מכן חזר בחזרה לטריבונה.

"לאחר הבקעת השער השני של מכבי קריית גת, פרצו פנימה, לתוך המגרש עצמו, כל אנשי הספסל של הקבוצה כדי לחגוג את השער. לאחר שריקת הסיום, אוהדי האורחת, מ.כ כפר סבא, הרסו את כיסאות היציע בו ישבו, יש למשקיף וגם לי תמונה המראה במדויק את מצב הכיסאות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */