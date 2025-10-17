מפתיע: ברצלונה מעוניינת בחלוץ פיסניק אסלאני

האם אחד הכישרונות הכי גדולים בליגה הגרמנית בדרכו לקאמפ נואו? אחד הכתבים בגרמניה ושל ה’סקיי ספורטס’, פלוריאן פלטנברג, מדווח דיווח כי ברצלונה עוקבת מקרוב אחר פיסניק אסלאני, חלוץ הופנהיים ונבחרת קוסובו, כשברקע סעיף שחרור שצפוי להיכנס לתוקף בקיץ הקרוב.

על פי הדיווח, החלוץ בן ה-23 מחזיק בסעיף שחרור כתוב שיאפשר לו לעזוב את המועדון הגרמני בתום העונה. בברצלונה כבר קיבלו עדכון על כך ועוקבים בדריכות אחר מצבו.

אסלאני, שנחשב לאחד החלוצים המבטיחים בבונדסליגה, רשם העונה מספר הופעות מרשימות וכבש שערים חשובים במדי הופנהיים. בראיון שהעניק לאחרונה ל’בילד’ הגרמני, אמר: "המועדון שאני חולם לשחק בו תמיד היה ברצלונה, תמיד רציתי לשחק שם”.

רוברט לבנדובסקי. מי יהיה היורש? (IMAGO)

אסלאני הוא חלוץ גבוה שמתנשא לגובה של מטר ו-91 סנטימטרים, וכאמור הוא מייצג את נבחרת קוסובו, אצלה יש לו כבר 10 הופעות ושני שערים בגיל 23. הוא נולד בברלין, אך בחר לייצג את קוסובו, ולמרות שאת דרכו החל בנוער של אוניון ברלין, את הפריצה שלו עשה באלברסברג, אצלה רשם 19 שערים ו-10 בישולים ב-37 הופעות.

כעת הוא משחק בהופנהיים, ויש לו כבר 17 הופעות במדים הכחולים בהן הוא רשם חמישה שערים ושני בישולים. בנוסף הוא הספיק לשחק גם באוסטריה וינה לתקופה קצרה.