איטודיס לקראת פאריס: היא מזכירה את ולנסיה

ייתכן שניצחון היום (שישי, 21:45) של הפועל תל אביב כבר ישכיח לגמרי את הדרבי, כאשר הקבוצה רוצה לחתום שבוע של שלושה משחקים עם שלושה ניצחונות ולעלות למאזן 1:4 ביורוליג, יממה לאחר שהיריבה העירונית ירדה למאזן הפוך בדיוק של 4:1. האדומים יתארחו בצרפת אצל פאריס, במסגרת המחזור החמישי של המפעל הבכיר באירופה.

מחזיקת היורוקאפ, להבדיל מהפועל ירושלים בספרד, לא נתקלה בבעיות, המריאה עוד בלילה שלאחר הניצחון על ולנסיה לבירת צרפת, ערכה שם אימון קליל והיום השחקנים יערכו אימון זריקות מסורתי לפני המפגש, בנוסף לתדריכי וידאו אחרונים.

מבחינה מקצועית, מי שייעדרו הם ברונו קבוקלו וים מדר, כאשר קולין מלקולם עדיין הרגיש את הקרסול במשחק הקודם ושיחק תשע דקות בלבד, אך נראה שהכאבים עברו לו והוא כשיר לאקסית. מעבר לשלושת אלו, הסגל של דימיטריס איטודיס כשיר והוא רק יצטרך לבחור מי השחקן האחד שלא יירשם, כשעד כה זה היה תמיד בר טימור או גיא פלטין.

קולין מלקולם (ראובן שוורץ)

במועדון בונים על כך שווסיליה מיציץ’ ימשיך להוביל, כשניכר מאוד שבדקות שהסרבי טוב הקבוצה משחקת טוב יותר, ושלא – אז לראייה ניתן לראות את הדרבי. בכל מקרה, לאחר ההתמודדות הפועל תל אביב תחזור לישראל, כדי להתכונן כאן למשחק נגד מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השני בליגה.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן בפאריס, התאמנו באולם משני כי האולם העיקרי לא היה מוכן. יש לנו כמה דברים לתקן למשחק נגד פאריס, זו קבוצה שמשחקת בקצב גבוה מאוד. יש לה הרבה דברים דומים לוולנסיה, לחץ על הכדור, רצה לריבאונד, קבוצה אתלטית וטובה. אנחנו מנסים לבנות כימיה שחשובה לנו לעונה הזו”.

קולין מלקולם לקראת מפגש נגד הקבוצה ממנה הגיע להפועל תל אביב: “אנחנו שמחים מאוד על הניצחון נגד ולנסיה, ופוגשים קבוצה דומה מאוד וקבוצתי הקודמת. אני מצפה למשחק בקצב גבוה מאוד, אנחנו מוכנים למפגש”.