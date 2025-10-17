יום שישי, 17.10.2025 שעה 10:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%351-3604פנאתינייקוס1
75%356-3734פאריס2
75%309-3354ריאל מדריד3
75%364-3804הפועל ת"א4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%455-4685ברצלונה6
60%412-4135דובאי7
60%412-4285ז'לגיריס8
50%336-3354אנדולו אפס9
50%326-3424מונאקו10
50%349-3444הכוכב האדום11
50%347-3354פרטיזן בלגרד12
50%379-3784ולנסיה13
50%334-3244וירטוס בולוניה14
40%386-3915אולימפיה מילאנו15
40%414-3835באיירן מינכן16
40%413-4155פנרבחצ'ה17
25%351-3364ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%395-3624באסקוניה20

איטודיס לקראת פאריס: היא מזכירה את ולנסיה

הפועל ת"א מוכנה למפגש נגד הצרפתים ב-21:45, היווני: "מנסים עדיין לבנות כימיה". מלקולם כשיר, ודיבר לקראת האקסית: "מצפים לקצב גבוה, מוכנים"

|
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב באימון המסכם (ראובן שוורץ)

ייתכן שניצחון היום (שישי, 21:45) של הפועל תל אביב כבר ישכיח לגמרי את הדרבי, כאשר הקבוצה רוצה לחתום שבוע של שלושה משחקים עם שלושה ניצחונות ולעלות למאזן 1:4 ביורוליג, יממה לאחר שהיריבה העירונית ירדה למאזן הפוך בדיוק של 4:1. האדומים יתארחו בצרפת אצל פאריס, במסגרת המחזור החמישי של המפעל הבכיר באירופה.

מחזיקת היורוקאפ, להבדיל מהפועל ירושלים בספרד, לא נתקלה בבעיות, המריאה עוד בלילה שלאחר הניצחון על ולנסיה לבירת צרפת, ערכה שם אימון קליל והיום השחקנים יערכו אימון זריקות מסורתי לפני המפגש, בנוסף לתדריכי וידאו אחרונים.

מבחינה מקצועית, מי שייעדרו הם ברונו קבוקלו וים מדר, כאשר קולין מלקולם עדיין הרגיש את הקרסול במשחק הקודם ושיחק תשע דקות בלבד, אך נראה שהכאבים עברו לו והוא כשיר לאקסית. מעבר לשלושת אלו, הסגל של דימיטריס איטודיס כשיר והוא רק יצטרך לבחור מי השחקן האחד שלא יירשם, כשעד כה זה היה תמיד בר טימור או גיא פלטין.

קולין מלקולם (ראובן שוורץ)קולין מלקולם (ראובן שוורץ)

במועדון בונים על כך שווסיליה מיציץ’ ימשיך להוביל, כשניכר מאוד שבדקות שהסרבי טוב הקבוצה משחקת טוב יותר, ושלא – אז לראייה ניתן לראות את הדרבי. בכל מקרה, לאחר ההתמודדות הפועל תל אביב תחזור לישראל, כדי להתכונן כאן למשחק נגד מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השני בליגה.

דימיטריס איטודיס אמר לקראת המשחק: “אנחנו כאן בפאריס, התאמנו באולם משני כי האולם העיקרי לא היה מוכן. יש לנו כמה דברים לתקן למשחק נגד פאריס, זו קבוצה שמשחקת בקצב גבוה מאוד. יש לה הרבה דברים דומים לוולנסיה, לחץ על הכדור, רצה לריבאונד, קבוצה אתלטית וטובה. אנחנו מנסים לבנות כימיה שחשובה לנו לעונה הזו”.

קולין מלקולם לקראת מפגש נגד הקבוצה ממנה הגיע להפועל תל אביב: “אנחנו שמחים מאוד על הניצחון נגד ולנסיה, ופוגשים קבוצה דומה מאוד וקבוצתי הקודמת. אני מצפה למשחק בקצב גבוה מאוד, אנחנו מוכנים למפגש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */