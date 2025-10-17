יום שישי, 17.10.2025 שעה 08:43
62-62דינמו זאגרב1
62-52מיידטילנד2
60-32אסטון וילה3
60-32בראגה4
60-32ליון5
61-32ליל6
61-32פורטו7
41-42ויקטוריה פלזן8
42-42בטיס9
42-32פרייבורג10
41-22פרנצווארוש11
33-52פנאתינייקוס12
33-42סלטה ויגו13
32-32פ.צ. באזל14
32-22גו אהד איגלס15
32-22רומא16
32-22בראן17
31-12גנק18
34-32יאנג בויז19
34-32פנרבחצ'ה20
33-22לודוגורץ21
33-22שטורם גראץ22
33-22שטוטגרט23
32-12סטיאווה בוקרשט24
15-42נוטינגהאם פורסט25
13-22הכוכב האדום26
12-12בולוניה27
13-12סלטיק28
13-12פאוק סלוניקי29
13-12מכבי ת"א30
04-22ניס31
03-12גלאזגו ריינג'רס32
02-02אוטרכט33
03-02פיינורד34
03-02רד בול זלצבורג35
05-12מאלמו36

"שערורייה לאומית, האחראיים על כך הם אידיוטים"

עורכת האתר 'אקספרס' בטור זועם על ההחלטה לאסור על אוהדי מכבי ת"א להגיע לווילה: "ההיגיון יצא מהחלון כאן, לא מאוחר לתקן". הזכירה את האחים ברמן

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

הודעה רשמית הגיעה שבישרה שאוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להיכנס למשחק נגד אסטון וילה בחוץ במשחק בליגה האירופית, והדבר דווקא לא התקבל בצורה כל כך טובה בממלכה. בטור אישי של העורכת הראשית של האתר ‘אקספרס’, גילס שלדריק כתבה בזעם על ההחלטה הזו.

“יש דברים שאי אפשר להמציא, אבל כן, בשגעת הזו שנקראת אנגליה אפשר הכל”, פתחה. “המקום בו אין היגיון, הוא פשוט יצא מהחלון. הפוליטיקאית קמי בדנוק צודקת – זו שערורייה לאומית לאסור על קהל ישראלי להגיע למשחק כדורגל נגד אסטון וילה”.

עוד רשמה: “מי שאחראיים על האבטחה הם אידיוטים, והם בושה עבור בריטניה. לא מאפשרים לאוהדי מכבי ת”א להגיע למשחק, כמה ימים בלבד אחרי שהחטופים של ישראל חזרו הביתה, ושניים מהם לבשו חולצות של מכבי ת”א מיד בחזרה שלהם”.

לסיכום: “תכניסו בחזרה את המוח שלכם לראש, לא מאוחר מידי להפוך את ההחלטה הזו ולהחזיר קצת שפיות למדינה הזו. במובן מסוים, הביורוקרטים הצנועים הללו אינם טובים יותר מחמאס בהטלת הגבלות על זכויותיהם של היהודים”.

