דור מלול ואופק ביטון יחזרו להרכב הפועל חיפה

כאשר היא נקודה אחת פחות מהמקום השישי, הפועל חיפה תנסה מחר במשחק החוץ מול בני ריינה לזכות בשלוש נקודות ולהתקדם במעלה הטבלה. מדובר במשחק שהמאמן גל אראל התקשה להתכונן אליו בעיקר בשל העובדה שאף אחד לא ממש מכיר את שיטת המשחק של מאמן היריבה החדש אדהם האדיה.

אראל, לפחות מבחינתו, מנסה לעשות את כל ההתאמות הדרושות על מנת להציב את ההרכב החזק שיעמוד לרשותו, כשהוא מתכנן מספר שינויים בהרכב לעומת ההרכב שפתח מול עירוני קריית שמונה.

הקפטן דור מלול יחזור לעמדת המגן הימני על חשבון תמיר ארבל. אורן ביטון יפתח כמגן שמאלי במקום סאנה גומס ואופק ביטון ישוב ל-11 במקום לארי אנגולו.

דור מלול. יחזור להרכב (עמרי שטיין)

שינוי נוסף ורביעי שמתכנן אראל הוא להכניס את יונתן פרבר במקומו של הזר רג'יס אנדו, שכמו לארי אנגולו, רחוקים עד כה מלספק את הסחורה שמצפים מהם. חלוץ הרכש רותם חטואל שהגיע ללא כושר משחק והיה צריך להשלים פערים לאורך התקופה האחרונה יחכה להזדמנות שלו מהספסל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, רוי נאווי, יונתן פרבר, ג'בון איסט ורועי זיקרי.