יום שישי, 17.10.2025
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דור מלול ואופק ביטון יחזרו להרכב הפועל חיפה

גל אראל מתכנן שינויים לקראת בני ריינה מחר (19:30), כשהקפטן יפתח. גם קשר הרכש ישוב ל-11, כמו גם אורן ביטון ופרבר. רותם חטואל ימתין על הספסל

|
אופק ביטון (שחר גרוס)
אופק ביטון (שחר גרוס)

כאשר היא נקודה אחת פחות מהמקום השישי, הפועל חיפה תנסה מחר במשחק החוץ מול בני ריינה לזכות בשלוש נקודות ולהתקדם במעלה הטבלה. מדובר במשחק שהמאמן גל אראל התקשה להתכונן אליו בעיקר בשל העובדה שאף אחד לא ממש מכיר את שיטת המשחק של מאמן היריבה החדש אדהם האדיה.

אראל, לפחות מבחינתו, מנסה לעשות את כל ההתאמות הדרושות על מנת להציב את ההרכב החזק שיעמוד לרשותו, כשהוא מתכנן מספר שינויים בהרכב לעומת ההרכב שפתח מול עירוני קריית שמונה.

הקפטן דור מלול יחזור לעמדת המגן הימני על חשבון תמיר ארבל. אורן ביטון יפתח כמגן שמאלי במקום סאנה גומס ואופק ביטון ישוב ל-11 במקום לארי אנגולו.

דור מלול. יחזור להרכב (עמרי שטיין)דור מלול. יחזור להרכב (עמרי שטיין)

שינוי נוסף ורביעי שמתכנן אראל הוא להכניס את יונתן פרבר במקומו של הזר רג'יס אנדו, שכמו לארי אנגולו, רחוקים עד כה מלספק את הסחורה שמצפים מהם. חלוץ הרכש רותם חטואל שהגיע ללא כושר משחק והיה צריך להשלים פערים לאורך התקופה האחרונה יחכה להזדמנות שלו מהספסל. 

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, נאור סבג, אופק ביטון, רוי נאווי, יונתן פרבר, ג'בון איסט ורועי זיקרי. 

