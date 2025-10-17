לא יכול לנהוג עליו: הרכב האדיר שקיבל אמבפה

קיליאן אמבפה אולי אחד השחקנים הבולטים בעולם, אך יש דבר אחד שעדיין לא עשה – להוציא רישיון נהיגה. זה לא מונע ממנו לקבל את רכב החברה שלו לעונת 2025/26 כשחקן ריאל מדריד. הכוכב הצרפתי בן ה-26 הצטרף לרשימת כוכבי הבלאנקוס שנהנים מדגמי היוקרה של BMW, ובחר באחת מהגרסאות היקרות ביותר, ה-BMW i7, שמחירה ההתחלתי עומד על לא פחות מ-144,013 אירו.

מדובר ברכב דגל חשמלי של היצרנית הבווארית, באורך של כ-5.40 מטרים ובמשקל של כמעט 2,700 ק"ג, שכמובן לא עובר מתחת לרדאר. מעבר למראה היוקרתי והעיצוב המינימליסטי, ה-i7 מצוידת בטכנולוגיה מרשימה במיוחד: דלתות אוטומטיות שנפתחות ונסגרות ללא מגע באמצעות אפליקציית My BMW או מפתח דיגיטלי, ומערכות פנימיות שמכוונות בעיקר לנוחות המושבים האחוריים, המקום שבו אמבפה יבלה את זמנו ברכב.

מאחור מחכה לו מסך מגע מתקפל בגודל כמעט 32 אינץ’ וברזולוציית 8K, עם חיבור ל-Amazon Fire TV ותקשורת 5G, לצד מערכת סאונד של Bowers & Wilkins ולוחות בקרה בטאץ' בדלתות. ואם זה לא מספיק, יש גם מושבים נשכבים עם הדום לרגליים. מושלם לצפייה בסרטים, גיימינג או שיחות וידאו, כל זה בזמן שהוא מובל ברחבי מדריד עם נהג צמוד.

שחקני ריאל מקבלים רכבים, מה קיבל אמבפה?

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

ולמה בעצם הוא לא נוהג? כי אמבפה עדיין לא טרח להוציא רישיון נהיגה, למרות שהוא יכול היה לעשות זאת כבר לפני שמונה שנים. בצרפת, כמו בספרד, ניתן להוציא רישיון מגיל 18, אבל על פי דיווחים, גם כששיחק בפ.ס.ז’, והמועדון אף שילם על שיעורי הנהיגה שלו בפאריס, אמבפה פשוט לא התעניין. בריאיון בעבר ל-’בליצ’ר רפורט’, הודה אמבפה בכנות: “זה פשוט לא בראש סדר העדיפויות שלי.”