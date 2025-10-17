אבדיה נפגע בגב, פורטלנד נכנעה 132:129 ליוטה

בעוד ארבעה ימים תצא לה לדרך הליגה הטובה בעולם, כאשר ערב הפתיחה של ה-NBA יגיע. בינתיים, הקבוצות ממשיכות בקדם העונה שלהן ומי ששיחקה הלילה (בין חמישי לשישי) היא פורטלנד, עם הכוכב הישראלי שלה דני אבדיה. הטרייל בלייזרס נכנעו בתום מפגש צמוד במיוחד ליוטה, עם 132:129.

מבחינת אבדיה, אז הפורוורד הישראלי שיחק קצת פחות מ-16 דקות, ובזמן הזה הוא סיפק שמונה נקודות, שלושה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ואיבוד אחד, כל זאת כשהוא קלע 3 מ-9 מהשדה, 0 מ-3 מעבר לקשת ו-2 מ-2 מקו העונשין. רגע של דאגה קרה כאשר הבלייזרס הודיעו שדני אבדיה סובל מכאבים בגבו ולא ישוב לשחק, זאת אחרי שכאמור רשם 16 דק’.

מי שכיכבו היו ג’רו הולידיי, אחד השחקנים החדשים של פורטלנד מהקיץ הזה, שקלע 24 נקודות לצד שבעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים. בנוסף, גם שיידון סארפ בלט עם 20 נקודות משל עצמו, אבל מעל כולם היה ג’רמי גראנט, ששיחק 31 דקות וקלע 32 נקודות.

מנגד, קיונטה ג’ורג’ הוביל אצל הג’אז שבעה שחקנים שקלעו בספרות כפולות, כשסיפק 20 נקודות. לאורי מרקנאן, שכמעט בכל פעם שהוא ואבדיה נפגשים המאצ’אפ מבטיח רבות וגם מקיים, קלע 15 נקודות ב-21 דקות.