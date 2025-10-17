יום שישי, 17.10.2025 שעה 01:57
"6, 7, 8 השריקות האחרונות הלכו רק לצד אחד"

עודד קטש כעס על השיפוט אחרי ההפסד של מכבי ת"א ("צריכים לקבל יותר כבוד מזה") והוסיף: "הפסד קשה מאוד. רוב המשחק שלטנו, אבל לא הצלחנו לסגור"

|
עודד קטש (רדאד ג'בארה)
עודד קטש (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הייתה קרובה לניצחון, אך לבסוף ספגה הפסד כואב מול ברצלונה אמש (חמישי) במסגרת היורוליג והיא כבר סופרת הפסד רביעי במפעל מול ניצחון בודד בדרבי התל אביבי.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה עודד קטש דיבר: “הפסד קשה מאוד עבורנו, הרגשה קשה. במשחק רוב המשחק שלטנו, שמרנו על תוכנית המשחק, אבל לא הצלחנו לסגור את המשחק. זה הפסד מאוד קשה, אבל נצטרך להרים את הראש ולהמשיך להילחם”.

המאמן הוסיף בכעס ביקורת על החלטות השופטים: “לא הגיוני. שש, שבע, שמונה השריקות האחרונות הולכות רק לצד אחד. אנחנו צריכים לקבל יותר כבוד מזה”.

גם ג’ף דאוטין ג’וניור דיבר לאחר המשחק: “שיחקנו עם המון אנרגיות ואינטנסיביות, היינו צריכים להיות יותר אגרסיביים בסיום. נגיע הביתה ונצפה במשחק כדי להיות מוכנים למשחק הבא ולהיות טובים יותר”.

טי ג’יי ליף שיתף: “זה היה הפסד קשה. זה משחק שהיה בכיס שלנו והרסנו את זה. נלחמנו והיינו אינטנסיביים, זה משחק שהיינו צריכים לקחת. עשינו עבודה בפתיחת המחצית הראשונה וגם בפתיחת המחצית השנייה. בסופו של דבר זו האינטנסיביות, היינו צריכים בסוף לשחק טוב יותר בהגנה, עם יותר אינטנסיביות, זה הפסד מבאס, כי זה באמת משחק שהיה צריך להיות שלנו”.

