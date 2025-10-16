"המעגל נסגר, הצבע הוורוד תמיד יישאר עבורך"

ימים של שמחה מהולה בעצב מהדהד עוברים על עם ישראל, עם חזרתם של החטופים יחד עם השבתם של חלק מהגופות שנפלו ברצועת עזה. אחרי דבר היוודע על חזרת הגופה של ענבר הימן בת ה-27 מחיפה, שריף כיוף, שוער מכבי חיפה, בחר להגיב בסטורי מצמרר.

כיוף העל סטורי בו שיתף את תמונתה לצד תמונתו, כשהוא לבוש בחולצת שוער ורודה כשהשם ‘פינק’ כתוב על גבה, לזכר כינויה של הימן, והוסיף את הכיתוב: “המעגל נסגר, ענבר הימן ז”ל תובא לקבורה בישראל. הרגע הכי מרגש בקריירה שלי היה כשעליתי עם החולצה הוורודה עם הכיתוב ‘פינק’ בדרבי”.

“ענבר, לא יכולתי להפסיק לחשוב עלייך ועל המשפחה שלך החל מה-7.10 ולאורך כל התקופה. בחורה מוכשרת, אמנית מדהימה והיום גם יודעים איזה לוחמת היית. תמיד תישארי בליבנו, הצבע הוורוד תמיד יהיה שלך ועבורך, נוחי על משכבך בשלום".

הסטורי של שריף כיוף (צילום מסך)

ארגון האוהדים של מכבי חיפה, הקופים הירוקים, הוסיפו הודעה מטעמם: “אוהדים יקרים, הכל מתגמד ביחס למציאות של הימים האחרונים במדינה, לכן נעדכן בקצרה לקראת המשחק בשבת: פאב האוהדים בזאפה ייפתח בשבת בשעה 16:00. בפאב יפתח דוכן מרצ’נדייז עם מוצרי הארגון החדשים. בעקבות הסנקציות החדשות של משטרת חיפה התפאורה שתוכננה לציון חזרת החטופים לצערנו לא תוכל לצאת לפועל”.