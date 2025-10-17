יום שישי, 17.10.2025 שעה 07:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יוסי אבוקסיס הפתיע: בילו תורגל מחוץ להרכב

השחקן המוביל של נתניה לא צפוי לפתוח מול חיפה, בכורה לבני פלדמן. זערורה, שהיה מחוץ לתוכניות, תורגל לצד דיומנדה. וגם: מצבם של פלקושצ'נקו ודאבו

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

כשהיא עם סגל חסר מאוד, מכבי נתניה תצא מחר (שבת) ב-20:00 לאצטדיון סמי עופר, כדי להתארח אצל מכבי חיפה בניסיון להתאושש מההפסד הכואב במחזור האחרון שלפני הפגרה מול בני סכנין.

בנתניה זוכרים היטב את שני המשחקים אשתקד מול הירוקים בחוץ, שבהם נתניה הציגה יכולת טובה, אך יצאה ללא ניצחון. למרות הסגל הלא אופטימלי, אבוקסיס הפתיע את השחקנים כשתרגל מחוץ להרכב את השחקן המוביל שלו עד כה העונה, עוז בילו, שעד כה כבש שלושה שערים והוסיף שני בישולים.

מקסים פלקושצ’נקו הצליח לערוך אימון וצפוי להיות בסגל, אך לא צפוי לפתוח, כשמתאוס דאבו ערך אימון קל וכשירותו תתברר באימון המסכם, כשבכל מקרה גם הוא בדומה לקשר, לא אמור לפתוח.

מקסים פלקושצמקסים פלקושצ'נקו, לא צפוי לפתוח (חגי מיכאלי)

אבוקסיס הפתיע כשתרגל את בלם קבוצת הנוער, בני פלדמן, שעשוי לערוך הופעת בכורה בקבוצה הבוגרת ויוצב לצידם של יובל שדה וכארם ג’אבר במרכז ההגנה. הפתעה נוספת מגיעה בקישור, כאשר בסאם זערורה עשוי לפתוח במקומו של עומרי שמיר. זערורה כבר היה קרוב לעזוב ואף נמסר לו לחפש קבוצה, אך הוא נשאר ועשוי לקבל את הצ’אנס מחר.

מי שעוד צפוי לפתוח לראשונה הוא ג’וניור דיומנדה, שצפוי לשחק בקישור עם מאור לוי, זערורה והקשר האחורי עזיז אואטרה. ווילסון האריס, שנמצא בכושר טוב, יפתח בחוד ההתקפה כחלוץ בודד.

הרכב משוער: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג'אבר, בני פלדמן, יובל שדה, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג'וניור דיומנדה ו-וילסון האריס.

