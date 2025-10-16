נווה שאנן במהפך מארץ המהפכים מול חוף הכרמל

מכירים את הקלישאה "זה לא נגמר, עד שזה נגמר"? שחקני קבוצות הנוער של מכבי נווה שאנן והפועל חוף הכרמל, שתיהן קבוצות "צו פיוס", למדו אמש (רביעי), עד כמה הקלישאה הזו נכונה. משחק שכבר הלך בבירור לכיוון הקבוצה המארחת מחוף הכרמל, הסתיים בניצחון דרמטי לזכות האורחת מנווה שאנן, שבתום חמישה מחזורים מדורגת במקום השני ומרוחקת שלוש נקודות מהיריבה העירונית ומוליכת הטבלה, בית"ר חיפה. לעומתה, חוף הכרמל מרוחקת כבר שש נקודות מהפסגה.

הפועל חוף הכרמל פתחה את המשחק עם שער מהיר בדקה החמישית מרגלו של עמית צעירי, שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1, שהחזיק עד הירידה למחצית. המחצית השנייה נפתחה בצורה עוצמתית מצד המארחת: בדקה ה-47 עמית צעירי השלים צמד ועלה לראשות טבלת מלכי שערי הקבוצה עם שישה שערים. בדקה ה-54 עילאי פז (2008) כבש שער ונצמד לצעירי בראשות הטבלה, וזה כבר 0:3 לזכות חוף הכרמל. משחק גמור? ממש לא.

בדקה ה-65 החל הקאמבק החיפאי: חמזה נג'אר (2008), שעלה כמחליף, כבש את שערו הראשון העונה וצימק את יתרון המארחת ל-1:3. בדקה ה-72 עבד רשוואן (2006), מלך שערי נווה שאנן, כבש שער שצימק את יתרונה של חוף הכרמל ל-2:3, ובדקה ה-75 הראל בן שושן (2007) כבש את שערו הראשון העונה וקבע שוויון 3:3.

בדקה ה-92 עבד רשוואן כבש שער שביעי העונה, היה זה שער המהפך, שהעניק לנווה שאנן יתרון 3:4, עליו הצליחה לשמור משך כל תוספת הזמן הארוכה, כאשר לקראת סיומה הורחק בכרטיס צהוב שני המגן השמאלי, ניקיטה ניקיטנקו. בסיום, ניצחון 3:4 דרמטי ומתוק לזכות נווה שאנן.

אלירן פרץ, מאמן נווה שאנן, סיכם את המשחק: “התחלנו עם ספיגה של שער מוקדם. נשלפו לעברנו כרטיסים צהובים באופן חד צדדי, ההתנהלות מול השופט הוציאה אותנו מריכוז. את המחצית השנייה פתחנו בצורה לא טובה, ספגנו שני שערים והפער גדל משמעותית. בתחילת המחצית ערכתי מספר חילופים, ששינו את המשחק. השחקנים שעלו הכניסו הרבה אנרגיה טובה, השקיעו ונלחמו ובאמת הפכו את המשחק לטובתנו. אני גאה מאוד בשחקנים, זה מגיע להם. שאפו ענק על העבודה הקשה באימונים".

אלירן פרץ (באדיבות המועדון)

פרץ מצא לנכון גם לפרגן לשותפיו: “יש לציין שהצוות שעובד לצידי, בראשותם של אורן ג'אן, המנהל המקצועי ועוזר המאמן הוותיק, אורי עזרא, מסייעים מאוד, עוטפים את הקבוצה ותורמים לשחקנים ולי המון מבחינה מקצועית, יוצרים אווירה ביתית וחיובית. עכשיו נשאר לנו רק לייצר המשכיות. המטרה ברורה - לעלות ליגה בסוף העונה”.