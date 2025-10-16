נובאק הפסיד לסינר, שיפגוש בגמר את אלקראס

נובאק ג’וקוביץ’, שעלה אוטומטית לחצי הגמר, ויאניק סינר נפגשו הערב (חמישי) במסגרת טורניר הראווה מלא הכסף בערב הסעודית. בסיום וכצפוי, היה זה הכוכב האיטלקי שעם 4:6, 2:6 אחרי קצת יותר משעה הבטיח את מקומו במעמד המכריע מול קרלוס אלקראס.

שני כוכבי העל של העידן החדש ייפגשו ביום שבת למשחק על לא פחות מ-6 מיליון, הפרס הגבוה בהיסטוריה של הטניס. ואם דאגתם לנובאק המפסיד, אז גם הוא לא הולך בידיים ריקות ולקח איתו מטורניר ‘6 קינגס סלאם’ לא פחות מ-1.5 מיליון דולר.

זה היה קרב אבוד מראש עבור הטניסאי הגדול בכל הזמנים שהתקשה מאוד מול האיכויות של סינר, שבעיקר הגיש בצורה מדהימה. אבל נובאק של גיל 38 הוא כבר לא המחזיר הטוב בעולם, בטח לא כזה שיכול להתמודד עם האינטנסיביות של יריבו מאיטליה.

יאניק סינר בפעולה (IMAGO)

“אם רציתם משחק ארוך יותר זה רק הוא אשם, לא אני”, ג’וקוביץ’ המחויך, שכבר התרגל להפסיד, אמר לקהל בסיום. “הייתי שמח לקבל לשנה אחת גוף יותר צעיר ולהתמודד עם סינר ואלקראס טוב יותר, אבל אני מודה על כל מה שעשיתי והשגתי במסע שלי לאורך הקריירה”.