נעצרה: ברצלונה ספגה 83:78 מותח מדובאי

המחזור החמישי של היורוליג נמשך היום עם כמה מפגשים מסקרנים, כאשר ברצלונה ספגה 83:78 מותח במיוחד מדובאי, כשלאחר מכן ז’לגיריס קובנה ספגה הפסד שני ומפתיע במיוחד לאולימפיה מילאנו בדמות 89:78. במקביל, בשעה זו מתקיים המפגש בין פנרבחצ’ה לבאיירן מינכן.

דובאי – ברצלונה 78:83

אחרי ההפסד להפועל ת”א במחזור הפתיחה, הספרדים רשמו שלושה ניצחונות רצופים, אך נעצרו הערב מול הקבוצה מהאמירויות בתום משחק מרתק במיוחד. המארחת פתחה מצוין עם יתרון של 9 ברבע הראשון, ולמרות רבע שני נהדר של הספרדים שהצליחו לרדת להפסקה ביתרון, רבע אחרון נפלא של דובאי הביא לה את ניצחונה השלישי במפעל והעלה אותה לחלק העליון של הטבלה.

פיליפ פטרוסב עם 23 נקודות ודווין בייקון עם 20 נוספות הובילו את דובאי לניצחון הנפלא, כאשר מפיונדו קמבאנגלה הוסיף דאבל דאבל עם 10 נקודות ו-13 ריבאונדים. טורניקה שנגליה ודריו בריזואלה עם 19 נקודות כל אחד, לא הספיקו עבור הבלאוגרנה, שתקווה לחזור למסלול בשבוע הבא מול ז’לגיריס קובנה.

ז’לגיריס קובנה – אולימפיה מילאנו 89:78

הליטאים שרשמו פתיחה מצוינת עם שלושה ניצחונות, כעת סופרים הפסד שני ברציפות מול האיטלקים, שהשיגו ניצחון שני במפעל אחרי שלושה הפסדים רצופים. המארחת הפגינה דומיננטיות ברבע הראשון, אך מהחלק השני הקבוצה האיטלקית שלטה לחלוטין במשחק ועלתה ליתרון מבטיח שהחזיק עד הסיום. דווין בוקר, קווין אליס וג’יאמפאולו ריצ’י הובילו את האיטלקים עם 15 נקודות כל אחד, 20 נק’ של ארנס בוטקביצ’יוס מז’לגיריס לא עזרו לליטאים.

פנרבחצ’ה – באיירן מינכן 73:88

אחרי שלושה הפסדים רצופים, הטורקים חזרו למסלול עם ניצחון מוחץ על חשבון הגרמנים, שסופרים הפסד שלישי במפעל. דווקא באיירן היא זו שפתחה מצוין את המשחק וירדה מהרבע הראשון ביתרון 6, אך רבע שני של 12:23 טורקי בתוספת לרבע שלישי של 14:25, הספיקו למארחת למרות רבע אחרון צמוד של 26:27 גרמני. שני האקסים של מכבי ת”א, סקוטי ווילבקין ו-ווייד בולדווין, בלטו אצל הקבוצה של שאראס עם 14’ ו-13’ נקודות בהתאמה.