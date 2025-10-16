יום ראשון, 19.10.2025 שעה 00:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

נעצרה: ברצלונה ספגה 83:78 מותח מדובאי

אחרי שלושה ניצחונות, הבלאוגרנה נכנעה לקבוצה מהאמירויות שרשמה ניצחון 3. ז'לגיריס הופתעה מול מילאנו, ווילבקין ובולדווין הובילו את פנר לניצחון

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

המחזור החמישי של היורוליג נמשך היום עם כמה מפגשים מסקרנים, כאשר ברצלונה ספגה 83:78 מותח במיוחד מדובאי, כשלאחר מכן ז’לגיריס קובנה ספגה הפסד שני ומפתיע במיוחד לאולימפיה מילאנו בדמות 89:78. במקביל, בשעה זו מתקיים המפגש בין פנרבחצ’ה לבאיירן מינכן.

דובאי – ברצלונה 78:83

אחרי ההפסד להפועל ת”א במחזור הפתיחה, הספרדים רשמו שלושה ניצחונות רצופים, אך נעצרו הערב מול הקבוצה מהאמירויות בתום משחק מרתק במיוחד. המארחת פתחה מצוין עם יתרון של 9 ברבע הראשון, ולמרות רבע שני נהדר של הספרדים שהצליחו לרדת להפסקה ביתרון, רבע אחרון נפלא של דובאי הביא לה את ניצחונה השלישי במפעל והעלה אותה לחלק העליון של הטבלה. 

פיליפ פטרוסב עם 23 נקודות ודווין בייקון עם 20 נוספות הובילו את דובאי לניצחון הנפלא, כאשר מפיונדו קמבאנגלה הוסיף דאבל דאבל עם 10 נקודות ו-13 ריבאונדים. טורניקה שנגליה  ודריו בריזואלה עם 19 נקודות כל אחד, לא הספיקו עבור הבלאוגרנה, שתקווה לחזור למסלול בשבוע הבא מול ז’לגיריס קובנה.

ז’לגיריס קובנה – אולימפיה מילאנו 89:78

הליטאים שרשמו פתיחה מצוינת עם שלושה ניצחונות, כעת סופרים הפסד שני ברציפות מול האיטלקים, שהשיגו ניצחון שני במפעל אחרי שלושה הפסדים רצופים. המארחת הפגינה דומיננטיות ברבע הראשון, אך מהחלק השני הקבוצה האיטלקית שלטה לחלוטין במשחק ועלתה ליתרון מבטיח שהחזיק עד הסיום. דווין בוקר, קווין אליס וג’יאמפאולו ריצ’י הובילו את האיטלקים עם 15 נקודות כל אחד, 20 נק’ של ארנס בוטקביצ’יוס מז’לגיריס לא עזרו לליטאים.

שייבון שילדס במהלך (IMAGO)שייבון שילדס במהלך (IMAGO)

פנרבחצ’ה – באיירן מינכן 73:88

אחרי שלושה הפסדים רצופים, הטורקים חזרו למסלול עם ניצחון מוחץ על חשבון הגרמנים, שסופרים הפסד שלישי במפעל. דווקא באיירן היא זו שפתחה מצוין את המשחק וירדה מהרבע הראשון ביתרון 6, אך רבע שני של 12:23 טורקי בתוספת לרבע שלישי של 14:25, הספיקו למארחת למרות רבע אחרון צמוד של 26:27 גרמני. שני האקסים של מכבי ת”א, סקוטי ווילבקין ו-ווייד בולדווין, בלטו אצל הקבוצה של שאראס עם 14’ ו-13’ נקודות בהתאמה. 

שאראס על הקווים של פנרבחצשאראס על הקווים של פנרבחצ'ה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
