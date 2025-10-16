יום חמישי, 16.10.2025 שעה 23:29
כדורסל ישראלי

ספורט, יהדות ועסקים: הכירו את משפחת ווילף

הבעלים החדשים המסתמנים של מכבי ת"א כבר מחזיקים בקבוצות פוטבול וכדורגל בארה"ב, הרוויחו את הונם מעסקי הנדל"ן ותומכים בישראל וביהדות. פרופיל

|
מארק ווילף באצטדיון של הוויקינגס (IMAGO)
מארק ווילף באצטדיון של הוויקינגס (IMAGO)

במשך שנים, אוהדי מכבי תל אביב למדו לדקלם את שמות הבעלים כמעט כמו את שמות השחקנים הגדולים. עכשיו מתפנה מקום לשם חדש: משפחת ווילף, שתקנה את אחזקותיה של משפחת פדרמן במועדון. אמנם הקהל הישראלי עדיין לא מכיר היטב את השם, אבל בעולם הספורט האמריקאי הוא בהחלט מוכר.

ההיכרות מתחילה בליגת הפוטבול, ה-NFL, שם משפחת ווילף היא הבעלים של קבוצת מינסוטה ויקינגס מאז 2005. הם לא נכנסו כמשקיעים פסיביים, אלא ככוח משנה מציאות. גולת הכותרת של כהונתם הובלת בנייתו של אצטדיון “יו.אס. בנק”, בעלות של למעלה ממיליארד דולר, שנחשב לאחד ממתקני הספורט המתקדמים בעולם.

המאבק להקמת האצטדיון היה ארוך ומייגע, ודרש מהם לנווט בפוליטיקה המורכבת של מינסוטה. באחד מרגעי המפתח, כאשר העסקה כמעט התפוצצה, זיגי ווילף נשא נאום נרגש בוועדה ציבורית, בו הזכיר את חשיבות הקבוצה לקהילה והתחייב אישית לעתידה. בארצות הברית סיפרו כי הרגע הזה נחשב לנקודת המפנה ששכנעה את הפוליטיקאים המקומיים לתמוך בפרויקט.

אצטדיון “יו.אס. בנק” (IMAGO)אצטדיון “יו.אס. בנק” (IMAGO)

בארצות הברית התגבשה להם תדמית של בעלים המעדיפים יציבות ניהולית. הם נתנו גיבוי למנהלים ולמאמנים לתקופות ארוכות, ועל פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, הם נוטים שלא להתערב בהחלטות המקצועיות השוטפות. אנקדוטה שממחישה זאת היטב מספרת על כך שלאחר הפסד צורב במיוחד, במקום לנזוף במאמן זיגי ווילף שלח לו הודעה קצרה: “אנחנו מאחוריך. תמשיך לעבוד קשה”. הגישה הזו יצרה להם מוניטין של בעלים שסומכים על אנשי המקצוע שלהם. בנוסף לוויקינגס, הם הרחיבו את פעילותם בספורט עם רכישת קבוצת אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS.

בארצות הברית התגבשה להם תדמית של בעלים המעדיפים יציבות ניהולית. הם נתנו גיבוי למנהלים ולמאמנים לתקופות ארוכות, ועל פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, הם נוטים שלא להתערב בהחלטות המקצועיות השוטפות. בנוסף לוויקינגס, הם הרחיבו את פעילותם בספורט עם רכישת קבוצת אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS.

זיגי ווילף מחבק שחקן מקבוצתו (IMAGO)זיגי ווילף מחבק שחקן מקבוצתו (IMAGO)

הבסיס הכלכלי המאפשר להם לבצע השקעות בסדר גודל כזה הוא חברת הנדל”ן המשפחתית, “גארדן הומס” (Garden Homes). בתחילת הדרך, האחים יוסף והארי ווילף, ניצולי שואה שהקימו את העסק, הקפידו לבקר אישית בכל אתר בנייה, ולעיתים אף סייעו פיזית לפועלים. האתוס הזה של עבודה קשה ומעורבות נשאר חלק מה-DNA של העסק המשפחתי עד היום.

החברה, שהוקמה לפני עשרות שנים, הפכה לאחת מחברות פיתוח הנדל”ן הפרטיות הגדולות בארצות הברית ועוסקת בבנייה וניהול נכסים למגורים ולמסחר. היא מהווה את מקור ההון המרכזי של המשפחה.

פעילותה הפילנתרופית של משפחת ווילף היא חלק מרכזי בזהותה הציבורית, והיא מושרשת עמוק במורשתם כדור שני לניצולי שואה. באמצעות “קרנות משפחת ווילף”, שהוקמו כבר ב-1964, הם תורמים סכומי עתק למגוון מטרות, כאשר התחום היהודי והישראלי נמצא בראש סדר העדיפויות. עבורם, התרומה אינה רק חובה מוסרית, אלא נדבך יסודי בהבטחת עתידו של העם היהודי, הנצחת זיכרון השואה וחיזוקה של מדינת ישראל.

התמיכה שלהם מתבטאת בתרומות משמעותיות למוסדות דוגמת “יד ושם”, שם הם נמנים עם התורמים הגדולים ביותר. בנוסף, הם תומכים במוסדות חינוך יהודיים בארצות הברית ובפרויקטים רבים בישראל. מעבר לפן הכלכלי, מארק ווילף מכהן כיו”ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. באחד מביקוריו בארץ בתפקיד זה, הוא סיפר כיצד אביו נהג לומר לו תמיד: “אנחנו ניצלנו כדי שנוכל לעזור לבנות את מדינת ישראל. זה התפקיד שלנו”.

מארק ווילף (IMAGO)מארק ווילף (IMAGO)

כניסתם של בעלים חדשים תמיד מביאה עמה ציפיות לשינוי. במקרה של משפחת ווילף, הרקורד שלהם מצביע על פוטנציאל להשקעה ביסודות המועדון ובנכסיו. האוהדים יצטרכו להמתין ולראות כיצד המודל האמריקאי הזה יתורגם למציאות של הכדורסל האירופי והישראלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */