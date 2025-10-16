ספורט, יהדות ועסקים: הכירו את משפחת ווילף

במשך שנים, אוהדי מכבי תל אביב למדו לדקלם את שמות הבעלים כמעט כמו את שמות השחקנים הגדולים. עכשיו מתפנה מקום לשם חדש: משפחת ווילף, שתקנה את אחזקותיה של משפחת פדרמן במועדון. אמנם הקהל הישראלי עדיין לא מכיר היטב את השם, אבל בעולם הספורט האמריקאי הוא בהחלט מוכר.

ההיכרות מתחילה בליגת הפוטבול, ה-NFL, שם משפחת ווילף היא הבעלים של קבוצת מינסוטה ויקינגס מאז 2005. הם לא נכנסו כמשקיעים פסיביים, אלא ככוח משנה מציאות. גולת הכותרת של כהונתם הובלת בנייתו של אצטדיון “יו.אס. בנק”, בעלות של למעלה ממיליארד דולר, שנחשב לאחד ממתקני הספורט המתקדמים בעולם.

המאבק להקמת האצטדיון היה ארוך ומייגע, ודרש מהם לנווט בפוליטיקה המורכבת של מינסוטה. באחד מרגעי המפתח, כאשר העסקה כמעט התפוצצה, זיגי ווילף נשא נאום נרגש בוועדה ציבורית, בו הזכיר את חשיבות הקבוצה לקהילה והתחייב אישית לעתידה. בארצות הברית סיפרו כי הרגע הזה נחשב לנקודת המפנה ששכנעה את הפוליטיקאים המקומיים לתמוך בפרויקט.

אצטדיון “יו.אס. בנק” (IMAGO)

בארצות הברית התגבשה להם תדמית של בעלים המעדיפים יציבות ניהולית. הם נתנו גיבוי למנהלים ולמאמנים לתקופות ארוכות, ועל פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, הם נוטים שלא להתערב בהחלטות המקצועיות השוטפות. אנקדוטה שממחישה זאת היטב מספרת על כך שלאחר הפסד צורב במיוחד, במקום לנזוף במאמן זיגי ווילף שלח לו הודעה קצרה: “אנחנו מאחוריך. תמשיך לעבוד קשה”. הגישה הזו יצרה להם מוניטין של בעלים שסומכים על אנשי המקצוע שלהם. בנוסף לוויקינגס, הם הרחיבו את פעילותם בספורט עם רכישת קבוצת אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS.

זיגי ווילף מחבק שחקן מקבוצתו (IMAGO)

הבסיס הכלכלי המאפשר להם לבצע השקעות בסדר גודל כזה הוא חברת הנדל”ן המשפחתית, “גארדן הומס” (Garden Homes). בתחילת הדרך, האחים יוסף והארי ווילף, ניצולי שואה שהקימו את העסק, הקפידו לבקר אישית בכל אתר בנייה, ולעיתים אף סייעו פיזית לפועלים. האתוס הזה של עבודה קשה ומעורבות נשאר חלק מה-DNA של העסק המשפחתי עד היום.

החברה, שהוקמה לפני עשרות שנים, הפכה לאחת מחברות פיתוח הנדל”ן הפרטיות הגדולות בארצות הברית ועוסקת בבנייה וניהול נכסים למגורים ולמסחר. היא מהווה את מקור ההון המרכזי של המשפחה.

פעילותה הפילנתרופית של משפחת ווילף היא חלק מרכזי בזהותה הציבורית, והיא מושרשת עמוק במורשתם כדור שני לניצולי שואה. באמצעות “קרנות משפחת ווילף”, שהוקמו כבר ב-1964, הם תורמים סכומי עתק למגוון מטרות, כאשר התחום היהודי והישראלי נמצא בראש סדר העדיפויות. עבורם, התרומה אינה רק חובה מוסרית, אלא נדבך יסודי בהבטחת עתידו של העם היהודי, הנצחת זיכרון השואה וחיזוקה של מדינת ישראל.

התמיכה שלהם מתבטאת בתרומות משמעותיות למוסדות דוגמת “יד ושם”, שם הם נמנים עם התורמים הגדולים ביותר. בנוסף, הם תומכים במוסדות חינוך יהודיים בארצות הברית ובפרויקטים רבים בישראל. מעבר לפן הכלכלי, מארק ווילף מכהן כיו”ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. באחד מביקוריו בארץ בתפקיד זה, הוא סיפר כיצד אביו נהג לומר לו תמיד: “אנחנו ניצלנו כדי שנוכל לעזור לבנות את מדינת ישראל. זה התפקיד שלנו”.

מארק ווילף (IMAGO)

כניסתם של בעלים חדשים תמיד מביאה עמה ציפיות לשינוי. במקרה של משפחת ווילף, הרקורד שלהם מצביע על פוטנציאל להשקעה ביסודות המועדון ובנכסיו. האוהדים יצטרכו להמתין ולראות כיצד המודל האמריקאי הזה יתורגם למציאות של הכדורסל האירופי והישראלי.