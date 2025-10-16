משפחת פדרמן תמכור חלק מאחזקותיה לווילף

רעידת אדמה במכבי תל אביב: על רקע מחאת האוהדים למכור את הקבוצה לידי ידיים חדשות, נודע היום (חמישי) כי משפחת פדרמן, שבבעלותה 29% מהמועדון הצהוב, בדרך למכור את אחזקותיה אצל הצהובים למשפחת ווילף האמריקאית.

כאמור, הצדדים נמצאים בשלב זה במשא ומתן מתקדם להעברת חלק מבעלות המועדון התל אביבי לידיים אחרות, אך עדיין משפחת פדרמן, בהובלת דייויד האבא ודני הבן, עתידה להישאר עם מספר אחוזים בודדים בבעלות הקבוצה אחרי שנים רבות שהיו חלק מרכזי ומשמעותי כבעלים.

מהצד הרוכש, זו לא תהיה ההשקעה הראשונה של משפחת ווילף בענפי ספורט, שכן כאמור בבעלותם נמצאת קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, כמו גם אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS האמריקאית.

כזכור, מלבד 29% שאצל פדרמן, משפחת רקאנטי גם עם 29%, ריצ’ארד דיץ’ עם 17.5%, שמעון מזרחי 14.5% ובן אשכנזי מחזיק ב-10%.