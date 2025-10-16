יום חמישי, 16.10.2025 שעה 20:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

משפחת פדרמן תמכור חלק מאחזקותיה לווילף

רעידת אדמה במכבי תל אביב: חלק מהבעלים במועדון הכדורסל במו"מ מתקדם למכירת חלקם במועדון למשפחה האמריקאית, שבבעלותה קבוצות מה-NFL ומה-MLS

|
דני ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)
דני ודייויד פדרמן (איציק בלניצקי)

רעידת אדמה במכבי תל אביב: על רקע מחאת האוהדים למכור את הקבוצה לידי ידיים חדשות, נודע היום (חמישי) כי משפחת פדרמן, שבבעלותה 29% מהמועדון הצהוב, בדרך למכור את אחזקותיה אצל הצהובים למשפחת ווילף האמריקאית.

כאמור, הצדדים נמצאים בשלב זה במשא ומתן מתקדם להעברת חלק מבעלות המועדון התל אביבי לידיים אחרות, אך עדיין משפחת פדרמן, בהובלת דייויד האבא ודני הבן, עתידה להישאר עם מספר אחוזים בודדים בבעלות הקבוצה אחרי שנים רבות שהיו חלק מרכזי ומשמעותי כבעלים.

מהצד הרוכש, זו לא תהיה ההשקעה הראשונה של משפחת ווילף בענפי ספורט, שכן כאמור בבעלותם נמצאת קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, כמו גם אורלנדו סיטי מליגת ה-MLS האמריקאית.

כזכור, מלבד 29% שאצל פדרמן, משפחת רקאנטי גם עם 29%, ריצ’ארד דיץ’ עם 17.5%, שמעון מזרחי 14.5% ובן אשכנזי מחזיק ב-10%.

/* LAST / NEXT ROUNDs */