אוהדי מכבי ת"א לא יורשו להגיע למשחק באנגליה

משטרת ווסט מידלנדס באנגליה הגישה בקשה למנוע מאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק הליגה האירופית מול אסטון וילה בבירמינגהאם ב-6 בנובמבר, כך על דיווח ב’אתלטיק’. הסיבה לבקשה החריגה היא חשש כבד מהתפרצות מהומות על רקע המצב הביטחוני, זאת למרות הפסקת האש.

על פי הדיווח, המשטרה המקומית המליצה לוועדה המייעצת לבטיחות בעיר (SAG) שלא לאשר הקצאת כרטיסים לאוהדי הקבוצה הישראלית. אופ”א צפויה לפעול בהתאם להמלצת הרשויות המקומיות. ה-SAG, המורכבת משירותי החירום, המועדון וגורמים נוספים, דנה בנושא בפגישת חירום שהתקיימה ביום חמישי האחרון.

ב’אתלטיק’ ציינו כי ההחלטה מגיעה, בין היתר, על רקע אירועים אלימים מהעבר, וציינו את אירועי אמסטרדם מהעונה שעברה אז מכבי תל אביב התארחה אצל אייאקס.

החשש גובר גם בשל המתיחות בעיר בירמינגהאם עצמה. על פי מפקד אוכלוסין משנת 2021, כ-30% מתושבי העיר הם מוסלמים, ומאז תחילת המלחמה התקיימו בה הפגנות פרו-פלסטיניות רבות.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (IMAGO)

במקביל, חבר פרלמנט עצמאי בבירמינגהאם, איוב חאן, חתם על עצומה הקוראת לבטל את המשחק לחלוטין, להעבירו למדינה ניטרלית, או לקיימו בדלתיים סגורות ללא קהל. “אנו קוראים לאופ”א, לשר התרבות הבריטי ולמועדון עצמו לבטל בדחיפות את המשחק או לנקוט צעדים מיידיים להבטחת שלום הציבור וההרמוניה בקהילה”, נכתב בעצומה.

באופ"א הגיבו לנושא ומסרו ל’אתלטיק’: “אופ”א רוצה שאוהדים יוכלו לנסוע ולתמוך בקבוצתם בסביבה בטוחה ומסבירת פנים, ומעודדת את שתי הקבוצות והרשויות המוסמכות להסכים על יישום הצעדים הנדרשים כדי לאפשר זאת”. עם זאת, הודגש כי “בכל המקרים, הרשויות המקומיות המוסמכות נותרות אחראיות להחלטות הקשורות לבטיחות וביטחון המשחקים המתקיימים בשטחן, והחלטות כאלה נקבעות על בסיס הערכות סיכונים יסודיות”.

לפי חוקי אופ”א, קבוצה מארחת מחויבת להקצות לפחות 5% מתכולת האצטדיון שלה לאוהדי הקבוצה האורחת. בהתחשב בכך שהמשחק ייערך בעוד 20 יום בלבד, האפשרות שהוא יבוטל או יועבר למקום אחר נראית כרגע לא סבירה בשל המורכבות הלוגיסטית.